Каждый пятый россиянин было бы не прочь получать зарплату хотя бы раз в неделю

Получать зарплату раз в неделю, или даже чаще, хотел бы каждый пятый россиянин. Из них 9% готовы получать ее каждый день.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на исследование SuperJob.

По результаатм исследования:

20% хотели бы получать зарплату раз в неделю и чаще;

6% из вышеназванных хотели бы получать деньги каждый день;

больше всего такая идея пришлась по душе тем, кто зарабатывают до 30 тысяч в месяц;

9% готовы получать зарплату раз в месяц.

Последних больше всего среди респондентов моложе 24 лет (12%), а также с доходом выше 80 тыс. рублей в месяц (12%).