Каждый пятый россиянин было бы не прочь получать зарплату хотя бы раз в неделю

Получать зарплату раз в неделю, или даже чаще, хотел бы каждый пятый россиянин. Из них 9% готовы получать ее каждый день.
Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на исследование SuperJob.
По результаатм исследования:
- 20% хотели бы получать зарплату раз в неделю и чаще;
- 6% из вышеназванных хотели бы получать деньги каждый день;
- больше всего такая идея пришлась по душе тем, кто зарабатывают до 30 тысяч в месяц;
- 9% готовы получать зарплату раз в месяц.
Последних больше всего среди респондентов моложе 24 лет (12%), а также с доходом выше 80 тыс. рублей в месяц (12%).