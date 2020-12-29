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Каждый пятый россиянин было бы не прочь получать зарплату хотя бы раз в неделю

Получать зарплату раз в неделю, или даже чаще, хотел бы каждый пятый россиянин. Из них 9% готовы получать ее каждый день.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на исследование SuperJob.

По результаатм исследования:

  • 20% хотели бы получать зарплату раз в неделю и чаще;
  • 6% из вышеназванных хотели бы получать деньги каждый день;
  • больше всего такая идея пришлась по душе тем, кто зарабатывают до 30 тысяч в месяц;
  • 9% готовы получать зарплату раз в месяц.

Последних больше всего среди респондентов моложе 24 лет (12%), а также с доходом выше 80 тыс. рублей в месяц (12%).

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