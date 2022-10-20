Новая форма СЗВ-ТД, какие-то правки в ФСБУ и что делать с контрактниками. Топ бухгалтерских болей последних дней

«У нас бухгалтеров скоро глаз начнёт дёргаться от всех нововведений» © читательница «Клерка»

Форма как бы есть, но как бы ее нет

Вы закон приняли?

Приняли.

Про форму написали?

Написали.

Так а где сама форма?

Какая форма?

История с СЗВ-ТД, коротко говоря, выглядит именно так. Сначала власти приняли закон, по которому приостановку трудового договора с мобилизованными надо отражать в СЗВ-ТД, потом выяснилось, что сроки сдачи уже подходят, а саму форму...еще не утвердили.

Теперь вот сроки уже не подходят, а горят синим пламенем, но формы по-прежнему нет. ПФР клятвенно заверяет: никаких штрафов за просрочку, ну чего вы волнуетесь.

Решение возможной проблемы: сохраните себе заявление ПФР и используйте его, если штраф всё же прилетит.

Никогда такого не было и вот опять

Только бухгалтеры записались на курсы, чтоб разобраться с новыми ФСБУ, как Минфин радует: опять изменения, коллеги!

Норму о ликвидационной стоимости ОС в ФСБУ 6/2020 переделают, в стандарт внесут поправки. Такой анонс чиновники принесли бухгалтерам после обсуждения нового ФСБУ «Инвентаризация».

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1000 и 1 вопрос по мобилизации

Сегодня старту частичной мобилизации ровно месяц, но вопросов у бухгалтеров и кадровиков меньше не становится. Вот, например, ситуация:

«Вопрос: служба по контракту после объявления мобилизации, является основанием для приостановления трудового договора или увольнять?»

Для приостановки трудового договора в связи с мобилизацией основание — повестка. Если контрактника не мобилизовали, а он уже служит давно, то на него распространяются старые правила. По которым его надо было уволить.

Вопрос не единичный, законы запутанные, сегодня все понятно — завтра нет. Что делать?