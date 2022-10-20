Обзоры для бухгалтера

Новая форма СЗВ-ТД, какие-то правки в ФСБУ и что делать с контрактниками. Топ бухгалтерских болей последних дней

Собрали несколько сложностей последнего времени и способы их решить.

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Новая форма СЗВ-ТД, какие-то правки в ФСБУ и что делать с контрактниками. Топ бухгалтерских болей последних дней

«У нас бухгалтеров скоро глаз начнёт дёргаться от всех нововведений» © читательница «Клерка»

Форма как бы есть, но как бы ее нет

  • Вы закон приняли?
  • Приняли.
  • Про форму написали?
  • Написали.
  • Так а где сама форма?
  • Какая форма?

История с СЗВ-ТД, коротко говоря, выглядит именно так. Сначала власти приняли закон, по которому приостановку трудового договора с мобилизованными надо отражать в СЗВ-ТД, потом выяснилось, что сроки сдачи уже подходят, а саму форму...еще не утвердили.

Теперь вот сроки уже не подходят, а горят синим пламенем, но формы по-прежнему нет. ПФР клятвенно заверяет: никаких штрафов за просрочку, ну чего вы волнуетесь.

Решение возможной проблемы: сохраните себе заявление ПФР и используйте его, если штраф всё же прилетит.

Никогда такого не было и вот опять

Только бухгалтеры записались на курсы, чтоб разобраться с новыми ФСБУ, как Минфин радует: опять изменения, коллеги!

Норму о ликвидационной стоимости ОС в ФСБУ 6/2020 переделают, в стандарт внесут поправки. Такой анонс чиновники принесли бухгалтерам после обсуждения нового ФСБУ «Инвентаризация».

Решение возможной проблемы: как только поправки выйдут, эксперты «Клерка» сразу научат вас с ними работать. Курсы, вебинары, консультации — сделаем все, чтобы вы не налетели на штрафы. Достаточно просто подписаться на «Клерк.Премиум».

Оставьте контакты ниже и мы все расскажем подробно:

1000 и 1 вопрос по мобилизации

Сегодня старту частичной мобилизации ровно месяц, но вопросов у бухгалтеров и кадровиков меньше не становится. Вот, например, ситуация:

«Вопрос: служба по контракту после объявления мобилизации, является основанием для приостановления трудового договора или увольнять?»

Для приостановки трудового договора в связи с мобилизацией основание — повестка. Если контрактника не мобилизовали, а он уже служит давно, то на него распространяются старые правила. По которым его надо было уволить.

Вопрос не единичный, законы запутанные, сегодня все понятно — завтра нет. Что делать?

Решение проблем — подписка «Клерк.Премиум». По самым острым вопросам там каждый день появляются мини-курсы. Длительность каждого — до 10 минут, понятным языком объясняем все последние причуды (зачеркнуто) новации законодательства.

Что еще в «Премиуме»:

  • 350+ вебинаров;
  • 40+ полноценных онлайн-курсов;
  • доступ к разборам и консультациям каждый день.

Оставляйте контакты и мы расскажем, что подходит именно вам:

44-ФЗ

Акт финансового контроля не основание требовать переплату по контракту

Акт финансового контроля не основание требовать переплату по госконтракту, если Госзаказчик принял и оплатил работы полностью. Постановление 5-го ААС от 03.10.2022 по делу N А51-5642/2022 (дело рассмотрено по первой инстанции в упрощенном порядке).

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Выплатили дивиденды без отправки отказа на Федресурс: чем это грозит

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