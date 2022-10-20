Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ПФР сыпет красивыми обещаниями. Минтруд рассказал про новый МРОТ. Теперь заживем!

Сегодня не обзор, а прямо светлое и прекрасное будущее. Ну почти.

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«Ночной бухгалтер». ПФР сыпет красивыми обещаниями. Минтруд рассказал про новый МРОТ. Теперь заживем!
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Однажды Хэмингуэй поспорил

...что сможет написать самый короткий рассказ, способный расстроить любого. Правда, в те времена он ничего не знал про СЗВ-ТД и про очередную западню, которую устроили бухгалтерам.

Коротко: закон с новыми правилами с СЗВ-ТД по мобилизованным приняли. Измененную форму уже надо сдавать, но вот как раз ее не утвердили.

Сроки горят, ПФР обещает: штрафовать за просрочку не будем. Верите?

Как бухгалтеру начать работать с онлайн-школами и зарабатывать больше

Вебинар, который сделает вас больше, чем просто бухгалтер! Повысьте свою ценность в глазах руководства, станьте правовым советником для компании. Ведь таких спецов на рынке единицы

Эксперт расскажет, как разбираться во всех юридических тонкостях работы онлайн-бизнеса (кстати, самого перспективного сегмента сейчас).

Узнать больше можно по ссылке.

Заживем!

Минтруд анонсировал новый прожиточный минимум на 2023 год. Целых 15 тысяч рублей. Ура!

Инструкция дня

Объяснили подробно, как в 1С оформить айтишникам отсрочку от призыва по мобилизации.

Если коротко: там есть специальное расширение, где можно подготовить списки сотрудников по форме-подтверждению.

Совет дня

Бухгалтер просит помощи:

«Вызывают в налоговую для дачи пояснений на соответствия общедоступным критериям оценки рисков. У организации на ОСНО убыток третий год подряд. Идти никто не хочет. Какие последствия неявки?»

Налетайте с советами. Читатели уже креативят:

«Бухгалтер — дистанционщик, директор мобилизован».

6 шагов для кадровика, чтобы адаптироваться в новой компании

Как принять дела, когда вас принимают на должность в компании. Рассказали как правильно сделать кадровый аудит и не оплошать перед новым начальником.

Читайте статью и получите бесплатный чек-лист «Как принять дела кадровику».

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Куда путешествуем

Особо никуда, поэтому многие даже не обратили внимание на упразднение Ростуризма.

Крик души

Видео о состоянии души бухгалтера в отчетный период, да еще и с такими новостями:

Ваша юморная редакция

Повышение квалификации

Самозанятые

Яндекс и Сбер не будут оплачивать больничные самозанятым и платить за них взносы

Минтруд планировал прописать в законах платформенную занятость, которая характерна для таксистов, курьеров и т.д., чтобы у этих людей была социальная защищенность (оплата больничных за счет платформ). Но от этой идеи отказались.

Налоговые требования

ИФНС вызывает срочно из-за трехлетнего убытка. Бухгалтер не в городе, директор не в теме. Какие последствия?

Вызывают в налоговую для дачи пояснений на соответствия общедоступным критериям оценки рисков. У организации на ОСНО убыток третий год подряд. Идти никто не хочет. Какие последствия неявки?

Мероприятия

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44-ФЗ

Акт финансового контроля не основание требовать переплату по контракту

Акт финансового контроля не основание требовать переплату по госконтракту, если Госзаказчик принял и оплатил работы полностью. Постановление 5-го ААС от 03.10.2022 по делу N А51-5642/2022 (дело рассмотрено по первой инстанции в упрощенном порядке).

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Больничные

С 2023 года заказчики будут оплачивать больничные работникам по договорам ГПХ. Но не всем

Чтобы получать больничные в 2023 году, договорник должен в 2022 году поработать по трудовому договору. Если он и сейчас на ДГПХ, то права на больничные придется ждать еще год, оплачивать больничные начнут с 2024 года.

С 2023 года заказчики будут оплачивать больничные работникам по договорам ГПХ. Но не всем
Банкротство

Выплатили дивиденды без отправки отказа на Федресурс: чем это грозит

Налоговики начали рассылать требования с просьбой явиться и представить пояснения: почему, выплатили дивиденды (распределили прибыль), не отказавшись от моратория, т. е. не опубликовав сообщение об этом на Федресурсе? Рассказываем, что за это будет и, что куда более важно, как избежать негативных последствий.

Выплатили дивиденды без отправки отказа на Федресурс: чем это грозит
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