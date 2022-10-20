«Ночной бухгалтер». ПФР сыпет красивыми обещаниями. Минтруд рассказал про новый МРОТ. Теперь заживем!

Однажды Хэмингуэй поспорил

...что сможет написать самый короткий рассказ, способный расстроить любого. Правда, в те времена он ничего не знал про СЗВ-ТД и про очередную западню, которую устроили бухгалтерам.

Коротко: закон с новыми правилами с СЗВ-ТД по мобилизованным приняли. Измененную форму уже надо сдавать, но вот как раз ее не утвердили.

Сроки горят, ПФР обещает: штрафовать за просрочку не будем. Верите?

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Заживем!

Минтруд анонсировал новый прожиточный минимум на 2023 год. Целых 15 тысяч рублей. Ура!

Инструкция дня

Объяснили подробно, как в 1С оформить айтишникам отсрочку от призыва по мобилизации.

Если коротко: там есть специальное расширение, где можно подготовить списки сотрудников по форме-подтверждению.

Совет дня

Бухгалтер просит помощи:

«Вызывают в налоговую для дачи пояснений на соответствия общедоступным критериям оценки рисков. У организации на ОСНО убыток третий год подряд. Идти никто не хочет. Какие последствия неявки?»

Налетайте с советами. Читатели уже креативят:

«Бухгалтер — дистанционщик, директор мобилизован».

6 шагов для кадровика, чтобы адаптироваться в новой компании Как принять дела, когда вас принимают на должность в компании. Рассказали как правильно сделать кадровый аудит и не оплошать перед новым начальником. Читайте статью и получите бесплатный чек-лист «Как принять дела кадровику». Получить чек-лист

Куда путешествуем

Особо никуда, поэтому многие даже не обратили внимание на упразднение Ростуризма.

Крик души

Видео о состоянии души бухгалтера в отчетный период, да еще и с такими новостями:

Ваша юморная редакция