Налоговые требования

ИФНС вызывает срочно из-за трехлетнего убытка. Бухгалтер не в городе, директор не в теме. Какие последствия?

Вызывают в налоговую для дачи пояснений на соответствия общедоступным критериям оценки рисков. У организации на ОСНО убыток третий год подряд. Идти никто не хочет. Какие последствия неявки?

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Такой вопрос прилетел в Красный уголок бухгалтера.

Первый совет:

Оформите отпуск (больничный, командировку) для директора.  Напишите пояснения с причиной невозможности визита и причинами убытка. Приложите документы.

Его дополняют следующим:

В пояснении я бы прописала, какие меры принимает организация, направленные на финансовое оздоровление (к примеру, участвует в тендерах, проводит переговоры, или же имеется долгосрочный контракт, исполнение которого ожидается в ближайшее время и т.п.). Деятельность с убытком в три года – это повод задуматься ФНС. А так, лучше явиться к ним и поучаствовать в диалоге. По крайней мере, прочувствуете их ход мыслей и в какую сторону клонят.

Дальше коллеги рассказывают, что отъезд или болезнь – не гарантия, что второй раз не вызовут. Даже в пандемию ходить приходилось.

А потом внезапное заявление: у директора и бухгалтера нет обязанности бросать свои дела и бежать исполнять требования налоговиков. Мол, штрафы за неявку – беспредел, который легко оспорить. И вообще даже если пойти, налоговая бухгалтера не пропустит.

В общем, бухгалтеры частенько не различают вызов на допрос свидетеля и вызов для дачи пояснений. Это разные действия налоговой. На допрос может явиться только лицо, которое вызвали. Для дачи пояснений может прийти любое лицо с доверенностью от имени организации.

Штрафы за неявку в налоговую есть, они установлены НК (за неявку на допрос) и КоАП (за неявку по пояснениям).

В итоге инициатору дискуссии понравился вариант позвонить и уточнить, обязательно ли являться или достаточно направить пояснения. Если потребуют явиться, то договориться перенести встречу и подготовить директора, но пояснения не игнорировать.

Задавайте свои вопросы, если не знаете, как разрулить. Кстати, сообщество бухгалтеров есть не только в Telegram, но и в VK и Ok.

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