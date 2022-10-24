Трудовые проверки

Что проверяет ГИТ у работодателей и какие выводы можно сделать

Разбираем статистику контрольно-надзорных мероприятий трудовой инспекции и подводим итоги.

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Что проверяет ГИТ у работодателей и какие выводы можно сделать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Осторожно: дальше будет много цифр по итогам 2021 года (статистика по нынешнему году будет, конечно, позже). 

Сколько было обращений и сколько проверок

1. В 2021 году в трудовые инспекции поступило 414 331 обращение граждан.

В 2020 году таких обращений было больше — 463 656. Скорее всего, большее количество проверок было связано с пандемией, нерабочими днями и неопределенной ситуацией на рынке из-за коронавируса.

2. В 2021 году инспекции провели 88 246 контрольно-надзорных мероприятий по вопросам соблюдения законодательства о труде по следующим основаниям:

  • 7 748 — по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки;
  • 66 327 — по обращениям граждан;
  • 2 272 — на основании приказов Роструда, изданных в соответствии с поручениями Президента, Правительства;
  • 1 350 — на основании приказов руководителей ГИТ, изданных в соответствии с требованиями органов прокуратуры;
  • 10 549 — на других основаниях.

3. В 2021 году гострудинспекциями были проведены следующие профилактические мероприятия:

  • Вынесено 810 075 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований;
  • 91 754 консультирований;
  • 96 профилактических визитов.

Следует отметить, что в 2020 году профилактические мероприятия не проводились, данное нововведение появилось лишь летом 2021 года в связи со вступлением в силу 248-ФЗ.

И еще: в 2021 году гострудинспекциями проведено на 19,9% больше контрольных (надзорных) мероприятий, чем в 2020 году.

По итогам составлено 8 966 протоколов для привлечения к административной ответственности лиц, виновных в совершении административных правонарушений (из них 2 400 решений были приняты судами и назначены административные наказания виновным должностным и юридическим лицам).

Уголовная ответственность и наказания

В целях рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушений требований трудового законодательства, трудинспекция направила 10 768 материалов в органы следствия, из них:

  • 6 689 — в связи с несчастными случаями на производстве;
  • 1 099 — в связи с нарушениями законодательства об оплате труда;
  • 2 980 — в связи с другими нарушениями.

Кроме того, в 2021 году по результатам проведенных проверок выдано 46 422 предписания об устранении выявленных нарушений, из них:

  • о запрещении к использованию единиц средств индивидуальной защиты работников в связи с несоответствием требованиям охраны труда СИЗ — 929;
  • об отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда (обучение, инструктаж, стажировка, проверка знаний) — 2 970;
  • об устранении выявленных нарушений — 38 332;
  • другие нарушения — 4 191.

Вынесены 25 052 решения о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленной, но не выплаченной в установленный срок заработной платы.

Выводы

В целом, сравнивая показатели результатов деятельности государственных трудовых инспекций в 2020 и 2021 годах, можно отметить, что 2020 год был довольно сложным как для работников, так и для работодателей, поэтому количество консультаций и обращений граждан в трудовые инспекции в 2020 году было значительно больше.

А в связи с объявленным мораторием на проверки бизнеса в 2021 году количество проверок — снизилось.

При этом статистика по профилактическим мероприятиям недостаточно полноценна (с данными за половину 2021 года), и оценить в полном объеме эффект от таких мероприятий можно будет по прошествии 2022 года.

И, скорее всего, результатом профилактических мероприятий будет сокращение количества нарушений и наложенных на работодателей санкций в связи с увеличенным взаимодействием между гострудинспекциями и работодателями.

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