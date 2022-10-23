Что за зверь ЕФС-1, почему не директор, а директорка, и с чего вдруг не надо переживать за налоги. Топ обсуждений на «Клерке» за неделю

Копают под кадровиков?

С 2023 года объединяются фонды, меняется отчетность и множество платежей.

В жизнь бухгалтеров придет ЕФС-1 — новая форма отчетности, которая заменит множество нынешних.

Ее надо будет сдавать в разных ситуациях и с разной периодичностью.

Например: раз в квартал — сдавать с титульным листом и разделом 2 (вместо 4-ФСС);

раз в год — с титульным листом и подразделом 1.2 (вместо СЗВ-СТАЖ);

и едва ли не ежедневно — с титульным листом и подразделом 1.1 (вместо СЗВ-ТД).

Мы сделали обзор, как это будет выглядеть, и у бухгалтеров, что называется, пригорело: как со всем этим разобраться и почему нужны такие кардинальные перемены?

«Вот и получилось: те же самые яйца, только вид сбоку. Кто кому что облегчил? Какого ... все там колотились? На кой это надо было? Боятся, что бухгалтера без работы останутся?»

«А как в крупных организацях теперь организовать свою работу? Если раньше кадровые сзв-м и сзв-стаж вообще не касались бухгалтерии, то теперь кадровую информацию бухгалтер должна что ли готовить, раз всё впихнули в один отчёт?»

Чего хочет бухгалтер

Руководитель нашего Центра обучения Елена Ярушкина рассказала такоооое, от чего сама в шоке. Она не только участвовала в марафоне желаний (том самом!), но он ей даже и помог.

Коллегам в комментариях история так понравилась, что они даже продолжение попросили. Правда, не обошлось и без такого:

«Я хочу поменять жену, и — чтобы недорого!»

А кто-то не удержался сказать о личном:

«Я давно знаю, что хочу получить наследство какого нибудь милиардера, а потом послать эту бух-ю нафиг. Жить на берегу моря».

Не директорка, а директор!

Как вызвать бурю эмоций у читателей? Да просто опубликовать интервью не с исполнительным директором «Клерка», а с исполнительной директоркой. Готово!

Сразу выяснилось, что почти каждый бухгалтер — в душе если не лингвист, то уж филолог точно.

А вы за директора или за феминитивы?

Все окей, ну че переживать

Примерно такие выводы можно сделать из слов министра финансов про повышение налогов. Говорит, мол, ни-ни! Повышать не будем, даже разговор про это сейчас неактуальный.

Ну а когда нас с вами всех обманывали уважаемые люди?

Видеть уже не могу ваши новости

Новые президентские указы ввели военное положение в новых регионах России, а все остальные регионы заставили разбираться в уровнях реагирования и повышенной готовности.

На «Клерке» вышел полезный обзор на эту тему. В комментах пишут:

«Мобилизационные мероприятия в экономике» не нашла что это такое«

Ответ: буквально сегодня выпустим про это понятие отдельную статью.

«Максимального реагирования;среднего реагирования;повышенной готовности;базовой готовности. Эти понятия больше относятся к боевым действиям, а не к военному положению»

Ответ: увы, именно в таком виде эти понятия прописаны в указах президента, тут уж ничего не поделаешь.