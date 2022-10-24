Обзор платформ по работе с самозанятыми и другими внештатниками

И все бы хорошо, но остаются вопросы получения документов и снижения налоговых рисков. Если компания работает с несколькими внештатниками, бухгалтер и юрист оформят документы, проведут выплаты и соберут закрывающие скурпулезно и по правилам.
А если внештатников десятки или сотни, растет риск ошибки и штрафов. Поэтому работу с массовыми внештатными исполнителями лучше строить через специальные сервисы.
Зачем нужны какие-то сервисы?
Часто бизнесу нужно привлечь специалистов для разовых задач (например, разработать сайт) или регулярных с четким результатом (запустить рекламу, доставить заказы). Для организаций с сезонной загрузкой — сельхозкомпании или строительство — оформлять сотрудника в штат на период пиковой загрузки не имеет смысла. Во всех этих случаях бизнес спасают внештатники.
При этом оформить с ними отношения можно как с физлицами без особого статуса и платить НДФЛ и взносы почти как по штатным сотрудникам, или как с самозанятыми, что позволяет существенно экономить на налоговых платежах.
При работе с внештатниками по закону нужно обеспечить полный цикл документооборота: выдачу задания, приемку работы, оформление документов, получение чека и закрытие сделки. Чтобы все процессы работали как надо, удобно использовать специальные платформы для работы с самозанятыми (и не только). Такие платформы позволяют:
- бизнесу — найти исполнителей, доверить сервису рутинную работу по оформлению, проведению оплат, проверке всех сопутствующих рисков;
- исполнителям — помочь в поиске клиентов и дать гарантию безопасности сделок.
Часто компании для работы с внештатниками используют только банковские сервисы для работы с самозанятыми (в основном для проведения массовых выплат). При этом и сами самозанятые нередко используют приложения банков для регистрации в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.
Но стоит учесть, что у b2b-платформ более широкий функционал. Кроме массовых выплат и регистрации исполнителя в ФНС они предоставляют следующие возможности:
- готовые шаблоны документов (договор, акт, счет и другие), причем полностью соответствующие действующему законодательству;
- электронный документооборот и подписание документов с исполнителем через ЭЦП;
- проверка статуса и лимитов самозанятых перед перечислением вознаграждения (сняться с учета самозанятый может так же быстро, как встать на него, компаниям это грозит повышенными расходами и налоговыми рисками);
- автоматическое формирование чека и его отправка заказчику после проведения оплаты (чек — ключевой документ в сделках с самозанятыми исполнителями).
Также у небанковских платформ больше практики, экспертности по работе с самозанятыми, а значит и ниже риски, например, что ФНС сможет переквалифицировать отношения между самозанятыми и заказчиком в трудовые. Но по функционалу, условиям работы b2b-платформы отличны друг от друга.
Рассмотрим несколько популярных сервисов.
YouDo Бизнес
Платформа YouDo Бизнес создана на базе маркетплейса услуг YouDo — согласно проведенному исследованию ВШЭ 2022, он является лидером по числу исполнителей в России (3,5 млн человек). Сервис работает на рынке внештатной занятости более 10 лет, постоянно коммуницирует с регуляторами, участвует в рабочих группах по регулированию законодательства о занятости, а также вместе с ФНС и Рострудом разработал памятку по работе с самозанятыми.
Акционерами YouDo являются такие известные компании, как HeadHunter и МТС.
Что предлагает платформа YouDo Бизнес:
- Автоматизация работы с внештатным персоналом в статусе самозанятого и по договору ГПХ.
- Получение статуса самозанятого в режиме онлайн, в также гражданам ЕАЭС из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии (а с недавних пор такая возможность есть у граждан Украины и лиц, имеющих паспорта ЛНР или ДНР).
- Автоматическое формирование уведомления в МВД в случаях, когда компания-заказчик работает по договору ГПХ с нерезидентами.
- Есть свой маркетплейс услуг, который насчитывает более 3,5 млн исполнителей, среди которых компания может найти людей (крупнейшая база с отзывами и рейтингом).
- Можно работать через сайт сервиса, нет необходимости скачивать приложение.
- Оптимизация расходов на ведение ЭДО (заключение договоров, подписание актов по ЭЦП в личном кабинете в веб-интерфейсе).
- Автоматическая проверка статусов и лимитов самозанятых перед оплатой.
- Выплаты можно производить по номеру карты в любые банки, а также по реквизитам. Удобнее и быстрее зачислять по номеру карты, так как деньги поступят быстрее (исполнителям не придется ждать).
- Формируются необходимые закрывающие документы (чеки, акты).
- После перечисления оплаты исполнителю сервис может оплачивать налоги за самозанятых в ФНС.
- Есть техническая и клиентская поддержка (в том числе отдельная — для исполнителей) на всех этапах работы с платформой (от регистрации в качестве самозанятого до уплаты налогов).
Два варианта работы на платформе:
- через личный кабинет из браузера;
- интеграция по API — подключение к своей учетной системе для обмена данными.
Стоимость
Сейчас YouDo Бизнес не взимает комиссию с исполнителей за использование сервиса. Комиссия с заказчиков составляет от 0,5% до 3% с каждой выплаты.
РокетВорк
Рокет Ворк — платформа для работы бизнеса с внештатным персоналом со следующим функционалом:
- поиск исполнителей, общедоступных для всех заказчиков;
- регистрация и проверка статуса самозанятого, работает с ИП и по ГПХ;
- составление и заключение договоров, подписание актов в электронном виде;
- перечисление вознаграждения исполнителям в любой банк РФ;
- формирование чеков после оплаты;
- страховые продукты для самозанятых;
- работа с сервисом через веб-интерфейс, приложение и API;
- специальное приложение для исполнителей (чтобы приступить к работе, исполнитель должен его скачать).
Стоимость
Комиссия РокетВорк взимается только с заказчиков и зависит от масштабов бизнеса и оборота заказов на платформе — от 1% до 4%.
Qugo
Qugo — платформа для работы с внештатниками:
- на платформе можно работать с самозанятыми, ИП и обычными физлицами;
- регистрирует исполнителя в ФНС в качестве самозанятого;
- автоматически проверяет статус перед оплатой;
- проводит выплаты и формирует чеки;
- с собственным колл-центром и бесплатными консультации по самозанятости и управлению персоналом;
- формирует и подает уведомление в МВД для постановки на учет исполнителей из стран ЕЭС;
- сверяет кандидатов со списками ранее работавших в компании по трудовому договору (для этого компании нужно выгрузить штатное расписание за все время существования).
Стоимость
Комиссия Qugo для заказчиков зависит от набора услуг и составляет до 7% от суммы сделки.
Консоль
Консоль — сервис для работы с внештатными исполнителями (самозанятыми, ИП, физлицами по ГПХ).
Также:
- Ставит самозанятого на учет, проверяет статус.
- Автоматически формирует документы, выпускает электронную подпись.
- Автоматически переводит оплату исполнителям по номеру карты и реквизитам.
- Есть интеграция по API и готовые интеграции с 1С.
- Веб-версии для заказчиков и исполнителей и мобильное приложение только для исполнителей.
Есть два варианта тарификации:
- Первый вариант — лицензия за каждого активного пользователя (от 250 до 600 рублей) и комиссия с выплат от 0,8% до 2%;
- Второй вариант — лицензия за каждого активного пользователя отсутствует, комиссия с выплат составляет от 1% до 3%.
Самозанятые.рф
Самозанятые.рф — сервис с электронным кошельком для самозанятых, имеет следующий функционал:
- Маркетплейс исполнителей с официальным статусом.
- Настройка массовых выплат.
- Самозанятые могут получить деньги онлайн по ссылке или QR-коду.
- Сервис «Бизнес» организовывает документооборот, но высылать документы на подпись необходимо в бумажном виде.
- Платформа формирует два чека: на сумму выплаты самозанятому исполнителю и отдельно на налог, поэтому может случиться путаница с чеками.
Стоимость
Комиссия составляет от 2% до 4%. Комиссия кошелька для самозанятых составляет 2% за транзакции, а сервиса «Бизнес» — от 2% до 4%.