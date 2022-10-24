Обзор платформ по работе с самозанятыми и другими внештатниками

И все бы хорошо, но остаются вопросы получения документов и снижения налоговых рисков. Если компания работает с несколькими внештатниками, бухгалтер и юрист оформят документы, проведут выплаты и соберут закрывающие скурпулезно и по правилам.

А если внештатников десятки или сотни, растет риск ошибки и штрафов. Поэтому работу с массовыми внештатными исполнителями лучше строить через специальные сервисы.

Зачем нужны какие-то сервисы?

Часто бизнесу нужно привлечь специалистов для разовых задач (например, разработать сайт) или регулярных с четким результатом (запустить рекламу, доставить заказы). Для организаций с сезонной загрузкой — сельхозкомпании или строительство — оформлять сотрудника в штат на период пиковой загрузки не имеет смысла. Во всех этих случаях бизнес спасают внештатники.

При этом оформить с ними отношения можно как с физлицами без особого статуса и платить НДФЛ и взносы почти как по штатным сотрудникам, или как с самозанятыми, что позволяет существенно экономить на налоговых платежах.

При работе с внештатниками по закону нужно обеспечить полный цикл документооборота: выдачу задания, приемку работы, оформление документов, получение чека и закрытие сделки. Чтобы все процессы работали как надо, удобно использовать специальные платформы для работы с самозанятыми (и не только). Такие платформы позволяют:

бизнесу — найти исполнителей, доверить сервису рутинную работу по оформлению, проведению оплат, проверке всех сопутствующих рисков;

исполнителям — помочь в поиске клиентов и дать гарантию безопасности сделок.

Часто компании для работы с внештатниками используют только банковские сервисы для работы с самозанятыми (в основном для проведения массовых выплат). При этом и сами самозанятые нередко используют приложения банков для регистрации в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

Но стоит учесть, что у b2b-платформ более широкий функционал. Кроме массовых выплат и регистрации исполнителя в ФНС они предоставляют следующие возможности:

готовые шаблоны документов (договор, акт, счет и другие), причем полностью соответствующие действующему законодательству;

электронный документооборот и подписание документов с исполнителем через ЭЦП;

проверка статуса и лимитов самозанятых перед перечислением вознаграждения (сняться с учета самозанятый может так же быстро, как встать на него, компаниям это грозит повышенными расходами и налоговыми рисками);

автоматическое формирование чека и его отправка заказчику после проведения оплаты (чек — ключевой документ в сделках с самозанятыми исполнителями).

Также у небанковских платформ больше практики, экспертности по работе с самозанятыми, а значит и ниже риски, например, что ФНС сможет переквалифицировать отношения между самозанятыми и заказчиком в трудовые. Но по функционалу, условиям работы b2b-платформы отличны друг от друга.

Рассмотрим несколько популярных сервисов.

YouDo Бизнес

Платформа YouDo Бизнес создана на базе маркетплейса услуг YouDo — согласно проведенному исследованию ВШЭ 2022, он является лидером по числу исполнителей в России (3,5 млн человек). Сервис работает на рынке внештатной занятости более 10 лет, постоянно коммуницирует с регуляторами, участвует в рабочих группах по регулированию законодательства о занятости, а также вместе с ФНС и Рострудом разработал памятку по работе с самозанятыми.

Акционерами YouDo являются такие известные компании, как HeadHunter и МТС.

Что предлагает платформа YouDo Бизнес:

Автоматизация работы с внештатным персоналом в статусе самозанятого и по договору ГПХ.

Получение статуса самозанятого в режиме онлайн, в также гражданам ЕАЭС из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии (а с недавних пор такая возможность есть у граждан Украины и лиц, имеющих паспорта ЛНР или ДНР).

Автоматическое формирование уведомления в МВД в случаях, когда компания-заказчик работает по договору ГПХ с нерезидентами.

Есть свой маркетплейс услуг, который насчитывает более 3,5 млн исполнителей, среди которых компания может найти людей (крупнейшая база с отзывами и рейтингом).

Можно работать через сайт сервиса, нет необходимости скачивать приложение.

Оптимизация расходов на ведение ЭДО (заключение договоров, подписание актов по ЭЦП в личном кабинете в веб-интерфейсе).

Автоматическая проверка статусов и лимитов самозанятых перед оплатой.

Выплаты можно производить по номеру карты в любые банки, а также по реквизитам. Удобнее и быстрее зачислять по номеру карты, так как деньги поступят быстрее (исполнителям не придется ждать).

Формируются необходимые закрывающие документы (чеки, акты).

После перечисления оплаты исполнителю сервис может оплачивать налоги за самозанятых в ФНС.

Есть техническая и клиентская поддержка (в том числе отдельная — для исполнителей) на всех этапах работы с платформой (от регистрации в качестве самозанятого до уплаты налогов).

Два варианта работы на платформе:

через личный кабинет из браузера; интеграция по API — подключение к своей учетной системе для обмена данными.

Стоимость

Сейчас YouDo Бизнес не взимает комиссию с исполнителей за использование сервиса. Комиссия с заказчиков составляет от 0,5% до 3% с каждой выплаты.

РокетВорк

Рокет Ворк — платформа для работы бизнеса с внештатным персоналом со следующим функционалом:

поиск исполнителей, общедоступных для всех заказчиков;

регистрация и проверка статуса самозанятого, работает с ИП и по ГПХ;

составление и заключение договоров, подписание актов в электронном виде;

перечисление вознаграждения исполнителям в любой банк РФ;

формирование чеков после оплаты;

страховые продукты для самозанятых;

работа с сервисом через веб-интерфейс, приложение и API;

специальное приложение для исполнителей (чтобы приступить к работе, исполнитель должен его скачать).

Стоимость

Комиссия РокетВорк взимается только с заказчиков и зависит от масштабов бизнеса и оборота заказов на платформе — от 1% до 4%.

Qugo

Qugo — платформа для работы с внештатниками:

на платформе можно работать с самозанятыми, ИП и обычными физлицами;

регистрирует исполнителя в ФНС в качестве самозанятого;

автоматически проверяет статус перед оплатой;

проводит выплаты и формирует чеки;

с собственным колл-центром и бесплатными консультации по самозанятости и управлению персоналом;

формирует и подает уведомление в МВД для постановки на учет исполнителей из стран ЕЭС;

сверяет кандидатов со списками ранее работавших в компании по трудовому договору (для этого компании нужно выгрузить штатное расписание за все время существования).

Стоимость

Комиссия Qugo для заказчиков зависит от набора услуг и составляет до 7% от суммы сделки.

Консоль

Консоль — сервис для работы с внештатными исполнителями (самозанятыми, ИП, физлицами по ГПХ).

Также:

Ставит самозанятого на учет, проверяет статус.

Автоматически формирует документы, выпускает электронную подпись.

Автоматически переводит оплату исполнителям по номеру карты и реквизитам.

Есть интеграция по API и готовые интеграции с 1С.

Веб-версии для заказчиков и исполнителей и мобильное приложение только для исполнителей.

Есть два варианта тарификации:

Первый вариант — лицензия за каждого активного пользователя (от 250 до 600 рублей) и комиссия с выплат от 0,8% до 2%; Второй вариант — лицензия за каждого активного пользователя отсутствует, комиссия с выплат составляет от 1% до 3%.

Самозанятые.рф

Самозанятые.рф — сервис с электронным кошельком для самозанятых, имеет следующий функционал:

Маркетплейс исполнителей с официальным статусом.

Настройка массовых выплат.

Самозанятые могут получить деньги онлайн по ссылке или QR-коду.

Сервис «Бизнес» организовывает документооборот, но высылать документы на подпись необходимо в бумажном виде.

Платформа формирует два чека: на сумму выплаты самозанятому исполнителю и отдельно на налог, поэтому может случиться путаница с чеками.

Стоимость

Комиссия составляет от 2% до 4%. Комиссия кошелька для самозанятых составляет 2% за транзакции, а сервиса «Бизнес» — от 2% до 4%.