Мобилизация в экономике. Что это и чего от нее ждать

Откуда появился термин
Чаще всего новый термин стал употребляться после выхода указов президента о военном положении. Там его можно найти в пунктах 1 и 3 Указа № 757.
Дословно в указе написано «высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики».
Речь про регионы, где введено военное положение, и территории со среднем уровнем реагирования. Подробнее про это мы писали здесь.
Не перепутайте
Очень важно не перепутать несколько, по сути, разных понятий.
Мобилизационные мероприятия в экономике — не равно «мобилизационная подготовка» или «мобилизационная экономика».
С «мобилизацией» в экономике мы знакомимся в законе № 31-ФЗ, где говорится следующее:
«Под мобилизацией в Российской Федерации понимается комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований, переводу органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций на работу в условиях военного времени».
Мобилизационная подготовка — тоже термин из того же закона, но суть такой подготовки — в мерах, принимаемых заранее, в мирное время.
Наконец, «мобилизационная экономика» — это, скорее, общенаучное определение экономической системы, которая нужна для выживания страны в условиях войны или сильного стихийного бедствия.
Что говорят законы
Итак, что по закону смогут делать власти в рамках «мобилизационных мероприятий в сфере экономики»?
Здесь, как и со «среднем уровнем реагирования», мы сталкиваемся с тем, что привычный поиск термина в законодательстве дает сбой.
Пресловутый закон № 31-ФЗ говорит о комплексе мер в экономике, которые нужны для работы в условиях военного времени.
Но официально говорить о военном времени мы не можем: на территории РФ существует только военное положение, причем всего в четырех регионах страны.
В то же время с 24 февраля идет специальная военная операция, для обеспечения потребностей которой нужны большие экономические мощности. И для работы именно таких мощностей власти создали Координационный Совет при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации.
Речь про Указ Президента Российской Федерации от 21.10.2022 № 763.
Что могут предпринять власти
Дальше мы будем опираться на то, что известно сейчас о новом Координационном совете.
Премьер-министр Михаил Мишустин высказался о задачах совета так:
«Наша задача — выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных органов исполнительной власти, регионов и специальных служб».
Совет будет заниматься:
- определением целевых заданий по поставкам вооружений и техники;
- бюджетным финансированием;
- формированием цен;
- подбором поставщиков и подрядчиков;
- созданием профильной инфраструктуры.
Можно предположить, что «мобилизационные мероприятия» в экономике будут нужны для выполнения всех этих задач. То есть власти будут следить за выполнением гособоронзаказов, необходимостью перераспределить ресурсы или нагрузку на те или иные отрасли в экономике, недостатками в обеспечении нужд спецоперации и всем, что нужно для устранения этих недостатков.
Что надо вспомнить
В связи с происходящим нельзя не напомнить о новых особенностях трудовых отношений в организациях, связанных с оборонкой. Эти особенности ввели постановлением кабмина еще в августе этого года, и многие о них уже забыли.
Оно действует:
- для отдельных организаций оборонно-промышленного комплекса;
- для их структурных подразделений:
- на отдельных производственных объектах, участвующих в исполнении госконтрактов по ГОЗ.
В этих организациях теперь можно:
- привлекать работников к сверхурочной работе без их согласия, но не более 4 часов в день;
- знакомить с графиками сменности за 3 дня до начала их действия;
- устанавливать еженедельный непрерывный отдых не менее 24 часов;
- привлекать к работе в выходные и праздники (при условии одного выходного в неделю);
- переносить отпуск без их согласия, но через 18 месяцев после окончания рабочего года человек все равно должен его отгулять;
- отзывать из отпуска без согласия, предупредив за 3 дня.
При этом и сверхурочная работа, и работа в выходные дня должны оплачиваться в двойном размере.
Для всех перечисленных организаций понадобится бесперебойная работа сотрудников, которые могут получить бронь от частичной мобилизации. Как это происходит, мы писали тут.
Окей, но я не работаю в ОПК. Как меня коснутся «мобилизационные мероприятия»?
Вероятнее всего, остальной бизнес и производство не претерпит критичных изменений в своей работе. Если, конечно, не мобилизуют вашего учредителя. Или рядовых сотрудников.