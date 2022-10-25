Мобилизация

Мобилизация в экономике. Что это и чего от нее ждать

Вместе с военным положением и мобилизацией этой осенью стало все чаще встречаться сочетание “мобилизационные мероприятия в сфере экономики”. Давайте выяснять, что это значит.

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Мобилизация в экономике. Что это и чего от нее ждать
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Откуда появился термин

Чаще всего новый термин стал употребляться после выхода указов президента о военном положении. Там его можно найти в пунктах 1 и 3 Указа № 757.

Дословно в указе написано «высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики».

Речь про регионы, где введено военное положение, и территории со среднем уровнем реагирования. Подробнее про это мы писали здесь.

Не перепутайте

Очень важно не перепутать несколько, по сути, разных понятий.

Мобилизационные мероприятия в экономике — не равно «мобилизационная подготовка» или «мобилизационная экономика».

С «мобилизацией» в экономике мы знакомимся в законе № 31-ФЗ, где говорится следующее:

«Под мобилизацией в Российской Федерации понимается комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований, переводу органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций на работу в условиях военного времени».

Мобилизационная подготовка — тоже термин из того же закона, но суть такой подготовки — в мерах, принимаемых заранее, в мирное время.

Наконец, «мобилизационная экономика» — это, скорее, общенаучное определение экономической системы, которая нужна для выживания страны в условиях войны или сильного стихийного бедствия.

Что говорят законы

Итак, что по закону смогут делать власти в рамках «мобилизационных мероприятий в сфере экономики»?

Здесь, как и со «среднем уровнем реагирования», мы сталкиваемся с тем, что привычный поиск термина в законодательстве дает сбой.

Пресловутый закон № 31-ФЗ говорит о комплексе мер в экономике, которые нужны для работы в условиях военного времени.

Но официально говорить о военном времени мы не можем: на территории РФ существует только военное положение, причем всего в четырех регионах страны.

В то же время с 24 февраля идет специальная военная операция, для обеспечения потребностей которой нужны большие экономические мощности. И для работы именно таких мощностей власти создали Координационный Совет при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации.

Речь про Указ Президента Российской Федерации от 21.10.2022 № 763.

Что могут предпринять власти

Дальше мы будем опираться на то, что известно сейчас о новом Координационном совете.

Премьер-министр Михаил Мишустин высказался о задачах совета так:

«Наша задача — выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных органов исполнительной власти, регионов и специальных служб».

Совет будет заниматься:

  • определением целевых заданий по поставкам вооружений и техники;
  • бюджетным финансированием;
  • формированием цен;
  • подбором поставщиков и подрядчиков;
  • созданием профильной инфраструктуры.

Можно предположить, что «мобилизационные мероприятия» в экономике будут нужны для выполнения всех этих задач. То есть власти будут следить за выполнением гособоронзаказов, необходимостью перераспределить ресурсы или нагрузку на те или иные отрасли в экономике, недостатками в обеспечении нужд спецоперации и всем, что нужно для устранения этих недостатков.

Что надо вспомнить

В связи с происходящим нельзя не напомнить о новых особенностях трудовых отношений в организациях, связанных с оборонкой. Эти особенности ввели постановлением кабмина еще в августе этого года, и многие о них уже забыли.

Речь про Постановление Правительства от 01.08.2022 № 1365.

Оно действует:

  • для отдельных организаций оборонно-промышленного комплекса;
  • для их структурных подразделений:
  • на отдельных производственных объектах, участвующих в исполнении госконтрактов по ГОЗ.

В этих организациях теперь можно:

  • привлекать работников к сверхурочной работе без их согласия, но не более 4 часов в день;
  • знакомить с графиками сменности за 3 дня до начала их действия;
  • устанавливать еженедельный непрерывный отдых не менее 24 часов;
  • привлекать к работе в выходные и праздники (при условии одного выходного в неделю);
  • переносить отпуск без их согласия, но через 18 месяцев после окончания рабочего года человек все равно должен его отгулять;
  • отзывать из отпуска без согласия, предупредив за 3 дня.

При этом и сверхурочная работа, и работа в выходные дня должны оплачиваться в двойном размере.

Для всех перечисленных организаций понадобится бесперебойная работа сотрудников, которые могут получить бронь от частичной мобилизации. Как это происходит, мы писали тут.

Окей, но я не работаю в ОПК. Как меня коснутся «мобилизационные мероприятия»?

Вероятнее всего, остальной бизнес и производство не претерпит критичных изменений в своей работе. Если, конечно, не мобилизуют вашего учредителя. Или рядовых сотрудников.

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