Мобилизация в экономике. Что это и чего от нее ждать

Откуда появился термин

Чаще всего новый термин стал употребляться после выхода указов президента о военном положении. Там его можно найти в пунктах 1 и 3 Указа № 757.

Дословно в указе написано «высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики».

Речь про регионы, где введено военное положение, и территории со среднем уровнем реагирования. Подробнее про это мы писали здесь.

Не перепутайте

Очень важно не перепутать несколько, по сути, разных понятий.

Мобилизационные мероприятия в экономике — не равно «мобилизационная подготовка» или «мобилизационная экономика».

С «мобилизацией» в экономике мы знакомимся в законе № 31-ФЗ, где говорится следующее:

«Под мобилизацией в Российской Федерации понимается комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований, переводу органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций на работу в условиях военного времени».

Мобилизационная подготовка — тоже термин из того же закона, но суть такой подготовки — в мерах, принимаемых заранее, в мирное время.

Наконец, «мобилизационная экономика» — это, скорее, общенаучное определение экономической системы, которая нужна для выживания страны в условиях войны или сильного стихийного бедствия.

Что говорят законы

Итак, что по закону смогут делать власти в рамках «мобилизационных мероприятий в сфере экономики»?

Здесь, как и со «среднем уровнем реагирования», мы сталкиваемся с тем, что привычный поиск термина в законодательстве дает сбой.

Пресловутый закон № 31-ФЗ говорит о комплексе мер в экономике, которые нужны для работы в условиях военного времени.

Но официально говорить о военном времени мы не можем: на территории РФ существует только военное положение, причем всего в четырех регионах страны.

В то же время с 24 февраля идет специальная военная операция, для обеспечения потребностей которой нужны большие экономические мощности. И для работы именно таких мощностей власти создали Координационный Совет при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации.

Что могут предпринять власти

Дальше мы будем опираться на то, что известно сейчас о новом Координационном совете.

Премьер-министр Михаил Мишустин высказался о задачах совета так:

«Наша задача — выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных органов исполнительной власти, регионов и специальных служб».

Совет будет заниматься:

определением целевых заданий по поставкам вооружений и техники;

бюджетным финансированием;

формированием цен;

подбором поставщиков и подрядчиков;

созданием профильной инфраструктуры.

Можно предположить, что «мобилизационные мероприятия» в экономике будут нужны для выполнения всех этих задач. То есть власти будут следить за выполнением гособоронзаказов, необходимостью перераспределить ресурсы или нагрузку на те или иные отрасли в экономике, недостатками в обеспечении нужд спецоперации и всем, что нужно для устранения этих недостатков.

Что надо вспомнить

В связи с происходящим нельзя не напомнить о новых особенностях трудовых отношений в организациях, связанных с оборонкой. Эти особенности ввели постановлением кабмина еще в августе этого года, и многие о них уже забыли.

Оно действует:

для отдельных организаций оборонно-промышленного комплекса;

для их структурных подразделений:

на отдельных производственных объектах, участвующих в исполнении госконтрактов по ГОЗ.

В этих организациях теперь можно:

привлекать работников к сверхурочной работе без их согласия, но не более 4 часов в день;

знакомить с графиками сменности за 3 дня до начала их действия;

устанавливать еженедельный непрерывный отдых не менее 24 часов;

привлекать к работе в выходные и праздники (при условии одного выходного в неделю);

переносить отпуск без их согласия, но через 18 месяцев после окончания рабочего года человек все равно должен его отгулять;

отзывать из отпуска без согласия, предупредив за 3 дня.

При этом и сверхурочная работа, и работа в выходные дня должны оплачиваться в двойном размере.

Для всех перечисленных организаций понадобится бесперебойная работа сотрудников, которые могут получить бронь от частичной мобилизации. Как это происходит, мы писали тут.

Окей, но я не работаю в ОПК. Как меня коснутся «мобилизационные мероприятия»?

Вероятнее всего, остальной бизнес и производство не претерпит критичных изменений в своей работе. Если, конечно, не мобилизуют вашего учредителя. Или рядовых сотрудников.