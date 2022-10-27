НДС

Покупатель за ставку продавца по НДС не отвечает? ВС может изменить практику

Покупатели добились права получать вычет входного НДС, если счет-фактуру выставил упрощенец. Но получить вычет по счету-фактуре с неправильной ставкой до недавнего времени было невозможно. Недавнее определение ВС может сломать эту практику.

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Покупатель за ставку продавца по НДС не отвечает? ВС может изменить практику

Речь про Определение ВС от 02.09.2022 № 305-ЭС22-14014.

В чем причина конфликта

Компания получила от поставщиков счета-фактуры со ставкой НДС в 20 процентов. Но оказалось, что на самом деле по поставкам должны были применить нулевую ставку.

Налоговики сняли с компании вычеты входного НДС. Но так как потерянная сумма составляла почти 7 млн руб., организация отправилась в арбитраж.

Почему две первые судебные инстанции поддержали организацию

Две первые судебные инстанции компания выиграла. Арбитры не увидели причин, по которым организации надо отказать в вычетах. Условия из статьи 169, пункта 2 статьи 171 и пункта 1 статьи 172 НК она выполнила.

В счетах-фактурах НДС указан по ставке 20 процентов. Покупатель не обязан разбираться, правильная это ставка или нет. Это обязанность продавца.

Если продавец уплатил НДС по ставке в размере 20 процентов в бюджет, то в бюджете сформирован источник для возмещения. Поэтому никакого урона казне возмещение налога покупателю не несет.

Где кассация увидела ошибку

Однако в кассации компании отказали. Речь идет о космической технике. Здесь все непросто. При реализации такого товара продавец обязан выставить покупателю счет-фактуру с указанием налоговой ставки 0 процентов. Не важно, есть у него документы, в том числе сертификаты, предусмотренные пунктом 7 статьи 165 НК, или нет.

Налоговая ставка – обязательный элемент налогообложения (ст. 164, 165 НК, определения КС от 15.05.2007 № 371-О-П и от 05.03.2009 № 468-О-О). Продавец не может произвольно выбирать ставку.

Если к продавцу поступил счет-фактура с формальными ошибками, вычет получить можно. Но размер ставки – это не формальная ошибка, а существенная.

Иначе говоря, кассация посчитала, что у покупателя просто нет правильного счета-фактуры. А без этого документа получить вычет нельзя.

Что заставило ВС отменить решение кассации

Компания обратилась в ВС с жалобой на решение кассации, и ее аргументация показалась судье, как минимум, заслуживающей внимания.

Налоговая ставка НДС должна быть указана в счете-фактуре. Документ подписывают или руководство поставщика, или иные уполномоченные им лица. Эти требования возложены законом на продавца (п. 17 Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33).

Покупатель принимает документы с той ставкой НДС, которую поставил продавец. В НК нет такой опции, чтобы покупатель требовал поменять ставку.

Покупатель не должен нести ответственность за действия третьих лиц, на которых он не имеет влияния. Он не обязан знать, нарушили они порядок определения ставки или нет.

Сертификаты на космическую продукцию оформляют продавцы, а не покупатели (п. 7 ст. 165 НК, п. 2 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ). При этом в отношении предприятия – поставщика Минфин разъяснил в письме от 22.01.2009 № 03-07-08/08, что если до окончания налогового периода, в котором техника отгружена покупателю, у продавца нет сертификата, он обязан применять ставку НДС в размере 20 процентов.

Кроме того, по информации поставщиков, спорная продукция вообще не требовала обязательной сертификации.

Выводы

Пока дело отправлено в Судебную коллегию ВС по экономическим спорам. Не факт, что коллегия поддержит мнение судьи ВС. Такие прецеденты уже были (определение Верховного суда от 05.07.2021 № 307-ЭС21-2135).

Основная причина разногласий очевидна. Считать счет-фактуру с неправильной ставкой налога недействительной или не считать?

Нам, конечно, кажется, что справедливость на стороне покупателя. Если счет-фактура не содержит очевидных ошибок, почему он должен проверять правильный выбор ставки за поставщика? Если же поставщик еще и сам уплатил по спорной ставке НДС в бюджет, то ущерба бюджету, очевидно, нет.

Осталось только дождаться решения Судебной коллегии.

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