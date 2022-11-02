Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Для платежек по налогам в 2023 году будут новые правила. Но никто не знает, когда они заработают

Никогда такого не было и вот опять: Минфин выпустил уже аж третью версию правил заполнения платежных поручений. Но вот незадача: никто так и не смог разобраться, какой вариант и когда начнет работать.

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«Ночной бухгалтер». Для платежек по налогам в 2023 году будут новые правила. Но никто не знает, когда они заработают
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Есть три стула

В нашем контексте, конечно, три, но по существу может быть и два: в приказ Минфина от 12.11.2013 № 107н внесли уже третью версию поправок. Они о том, как правильно заполнять платежки в связи с введением единого налогового платежа.

ЕНП заработает с 1 января 2023 года, это понятно. А когда и в каком порядке заработают новые правила? Эксперты говорят: это пока проекты, какой-то из трех проектов внедрится в жизнь или все сразу. Предсказать трудно.

В общем, понятно, что ничего непонятно. Один фиг все ляжет на плечи бухгалтера.

Я еще с ЕНП не разобрался...

У нас и самих много вопросов, но эксперты помогают раскладывать все по полочкам. Осталось только понять, как все рассказать вам: все сразу за несколько дней или потихоньку?

Ищите важные новости о том, как будем работать с 2023 года, по тегу #изменения2023: потихоньку наполняем рубрику, вы ничего не пропустите.

Исследование дня

Среди бизнеса провели вопрос: частичная мобилизация заканчивается, она что-то изменила в вашей работе? И ответ оказался неожиданным: почти...ничего. Судите сами, статистика тут.

Бухгалтерский и налоговый учёт ремонтов основных средств: срочный вебинар!

16 ноября в 11:00 расскажем о бухгалтерских и налоговых последствиях ремонта основных средств в 2022 и 2023 годах.

В программе:

  • бухучёт ремонта основных средств (ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 6/2020): виды восстановления, отличия ремонта от модернизации и реконструкции, разграничение текущего и капитального ремонтов, учет затрат;
  • налоговый учёт ремонта ОС: учет расходов, резерв на ремонт ОС и особенности на УСН.

Авторы вебинара:

Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Записаться можно по ссылке

Задачка

Мы тут на досуге полистали учебник по истории налогов в Древнем Египте и наткнулись на такую задачу:

«Налог фараону на зерно составляет 24%, пожертвование храму – 10%. Сколько останется зерна от урожая в 3000 кантаров?»

Сможете решить?

Помогите

Бухгалтеру нужен совет: сколько времени занимает перевыпуск КЭП от ИФНС? Расскажите, кто сталкивался.

Прокуратура и ФНС уже наказывают за Федресурс!

Если нет любого из обязательных сообщений, компании грозит штраф до 50 тыс. рублей. К примеру, о финсостоянии или лицензии.

На сегодня вносить в реестр необходимо более 80 видов публикаций. Вы уверены, что не нарушаете законодательство?

3 ноября в 11:00 смотрите вебинар про Федресурс.

Узнаете, как предотвратить нарушения.

Праздники близко

Остался всего один денечек и можно будет уйти в небольшой отрыв после квартальной отчетности. Передышка до 31 декабря, так сказать :)

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Ваша не прощается с той стороной личности редакция

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