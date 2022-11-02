60 дней до Нового года, или О чем сегодня спорила редакция «Клерка»

Так что случилось-то?

А случилось то, что мы внезапно осознали: до Нового года всего 60 дней. Время пролетит, а с 1 января на голову бухгалтера упадет сразу столько всего, что не то что за пару месяцев, за пару лет не изучишь, если все делать самому. Судите сами (это только за последнюю неделю):

Уже сейчас мы решили все новости с новшествами 2023 помечать тегом #изменения2023. Кликайте по нему и не пропустите ничего важного.

Классно. И когда мне с этим разбираться?

Об этом мы тоже подумали. Вы еще от квартальной отчетности не отдышались, а тут столько всего... На планерке мы попросили всех экспертов быть на связи 24 на 7.

Обратиться за помощью с любой самой сложной ситуацией можно будет в «Консультациях»: там вам не только статьи законов укажут, но и расскажут, как все применить в работе.

Еще у нас на сайте есть «Разборы». Это короткие практические статьи о самых замудреных новшествах в законах и письмах чиновников. Вот тут самые читаемые:

К некоторым прикладываем допматериалы – чек-листы и удобные таблицы, как тут: Для мобилизованных отсрочили налоги, декларации и проверки + чек-лист по датам

Пишет разборы лично главред. Заказать статью можно по ссылке: мы все передадим Елене Балаклицкой.

У меня ничего не открывается, это почему?

И «Разборы», и «Консультации» – часть лучшей бухгалтерской подписки рунета «Клерк.Премиум». Выгода – максимальная, пользы – целый вагон.

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Если читать неудобно, а конкретных вопросов к экспертам нет, начинайте просто разбираться в новшествах 2023. Для этого у нас есть мини-курсы. Они тоже в «Премиуме», платить ничего дополнительно не надо.

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