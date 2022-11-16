Как оплачивать сверхурочную работу ночью

Закон регламентирует, что время дополнительной работ нужно оплачивать и как ночное время, и как сверхурочный труд. Причина в том, что это условия, отличающиеся от обычных, и такая работа должна оплачиваться и компенсироваться дополнительно. В силу ст. 149 ТК работнику, который трудится вне своего графика (в т. ч. при совмещении, сверхурочной, ночной работе, в праздники и т. д.), надо производить дополнительные выплаты.

Так, при сверхурочной работе первые два часа оплачиваются в полуторном размере, следующие часы – не менее чем в двойном. При этом конкретные размеры могут определяться коллективным договором, локальным актом или трудовым договором. Работодатель может платить и больше.

Кроме того, по желанию сотрудника сверхурочку можно компенсировать дополнительным отдыхом, но не меньше времени, которое он отработал сверхурочно.

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере. Минимальное повышение составляет 20% часовой тарифной ставки за каждый час работы. Компания также вправе увеличить эту цифру, издав необходимые документы.

Само ночное время считается с 22.00 до 6.00. А повышенная оплата положена любому работнику, даже если он изначально принят для работы ночью. Таким образом, если вы привлекли сотрудника сверхурочно и в ночное время, доплачивать необходимо дважды. Если в компании действует суммированный учет рабочего времени, учитывать доплату также необходимо. Способ учета рабочего времени на расчет не влияет.

Напомним, что оплату ночной работы необходимо в даты выплату зарплаты за тот месяц, когда была такая работа, с учетом ч.1 ст. 129 ТК, ч. 6 ст. 136 и ст. 149 ТК. Закон не устанавливает других правил оплаты ночного труда при суммированном учете. В том числе нет возможности оплачивать ее по окончании учетного период, если он был более одного месяца.

Но отметим, что споры по зарплате – самые частые в трудовых отношениях. Так, в 2021 г. в судах было рассмотрено почти 200 тыс. трудовых споров и более 80% из них связаны с задержкой или неполной выплатой. При этом более 90% дел было решено в пользу работников. Поэтому лучше еще раз проверить все локальные акты и организовать полную и своевременную выплату, рисковать здесь явно не стоит.

Практический пример

В качестве примера – самая частая ситуация с окладной системой. Скажем, у сотрудника 40-часовая рабочая неделя с окладом в 55 тыс. рублей, доплата в ночное время за час работы составляет 20%. В октябре сотрудник 19 часов работал ночью.

Для начала необходимо рассчитать часовую ставку. Оклад делим на количество рабочих дней в октябре по производственному календарю: 55 000 / 168 = 327, 38 руб.

Доплата за один час ночной работы составит 327,38 × 20% = 65,47 руб. Таким образом, за 19 часов ночной работы сотрудник получит (( 327,38 + 65,47) х 19) = 7 464 руб.

Кроме того, исходя из часовой ставки надо будет доплатить и за сверхурочный труд – в зависимости от того, сколько часов сверхурочно в каждый конкретный день работал человек.