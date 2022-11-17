Как использовать СЭДО в 1С: правила оформления выплат пособий в 2022

Сведения о застрахованных лицах

Сведения о застрахованных лицах (ФСС) можно создать из раздела «Кадры». Эти данные направляются при приеме на работу и при увольнении. При приеме на работу срок отправки три рабочих дня.В программе срок отсчитывается от даты приема, либо от даты увольнения, если мы говорим об увольнении, и отображается в колонке «Осталось дней» в календарных днях с учетом выходных.

В программе автоматически отслеживается изменение сведений о застрахованных лицах (срок подачи три дня с даны изменения).

Исправление ошибок в сведениях о застрахованных лицах

Если в сведениях допущена ошибка (кроме СНИЛС), то следует сформировать новые сведения и отправить их в ФСС.

Если была допущена ошибка в номере СНИЛС, необходимо отменить «привязку» СНИЛС к страхователю, для этого надо:

Повторно отправить сведения с некорректным СНИЛС и включенным флажком «Не числился в организации»; Исправить СНИЛС и отправить сведения с корректным СНИЛС уже без флага.

Сообщения ФСС об изменении ЭЛН

Сообщения ФСС об изменении ЭЛН можно открыть из раздела «Кадры».

Сообщения ФСС об изменении ЭЛН поступают по следующим кодам:

при открытии ЭЛН используется код 010;

при продлении ЭЛН используется код 020;

при закрытии ЭЛН используется код 030;

при аннулировании ЭЛН используется код 090.

Добавлено в список сообщений об изменении ЭЛН:

Подменю «Открыть» с командами «Отсутствие», «Больничный», «Входящий запрос ФСС», «Ответ на запрос ФСС».

Добавлены колонки «Причина», «С», «По», «Отсутствие», «Входящий запрос ФСС» и «Ответ на запрос ФСС».

После получения сообщения со статусом «010 Открыт» появляется ссылка для создания документа Отсутствие (болезнь, прогул, неявка).

Что делать, если сообщение об ЭЛН не поступило?

Могут быть разные причины

Не отправлены сведения по сотруднику.

Необходимо отправить сведения о застрахованном лице, узнать номер ЭЛН и загрузить его в документ «Больничный лист» и создать «Исходящее сообщение ФСС о страховом случае», чтобы получить входящий запрос ФСС.

Сообщения получены в другой программе.

В данном случае можно воспользоваться подгрузкой сообщений за период с помощью клавиши «Еще».

Исходящее сообщение о страховом случае ФСС

Этот документ новый, появился в программе в версии 3.1.23.63/3.1.18.586.

Создать документ можно:

из больничного . Документ доступен, если в «Больничном листе» указано, что отсутствует входящий запрос;

. Документ доступен, если в «Больничном листе» указано, что отсутствует входящий запрос; из отпуска по уходу за ребенком на вкладке «Прямые выплаты ФСС».

Создание больничного листа при загрузке сообщений ФСС

Начиная с 3.1.23.63/3.1.18.586 при получении сообщения об изменении ЭЛН со статусом 030 «ЭЛН закрыт медицинской организацией» в программе автоматически создается и записывается не проведенный документ «Больничный лист».

Доработки в документе больничный лист

По кнопке «Получить из ФСС» теперь проверяется наличие ранее загруженных данных по этому больничному. Принудительно обратиться к серверу ФСС и получить данные об ЭЛН, то сделать это можно по команде «Еще» – «ЭЛН» – «Получить из ФСС принудительно».

Если по каким-то причинам страхователь не получил сообщение об изменении ЭЛН, то по кнопке «Получить из ФСС» по указанному номеру ЭЛН производится загрузка с сервера ФСС.

Выполнена доработка больничных листов для интеграции с документами СЭДО вместо прямых выплат. Прошлые возможности (реестр ЭЛН и реестр прямых выплат) отмечены как устаревши, но оставлены.

На вкладке «Сведения для ФСС» добавлена поддержка документов СЭДО: вынесен флажок «Пособие выплачивается ФСС», он автоматически заполняется при расчете, но его можно отключить/включить вручную.

Новые коды в листках нетрудоспособности с 01.09.2022

1 сентября 2022 года при заполнении поля листка нетрудоспособности «Причина нетрудоспособности» в поле листка нетрудоспособности «код» указывается соответствующий двухзначный код:

01 – заболевание (в том числе профессиональное заболевание или его обострение);

– заболевание (в том числе профессиональное заболевание или его обострение); 02 – травма (в том числе несчастный случай на производстве или его последствия);

– травма (в том числе несчастный случай на производстве или его последствия); 03 – карантин;

– карантин; 05 – отпуск по беременности и родам;

– отпуск по беременности и родам; 06 – протезирование в стационаре;

– протезирование в стационаре; 08 – лечение в санаторно-курортной организации.

Входящие запросы ФСС для расчета пособия

В журнале входящих запросов контролируется срок ответа на входящий запрос – три рабочих дня от даты поступления, но в программе учет происходит в календарных днях.

Если входящий запрос не поступил, то можно:

Отправить «Исходящее сообщение о страховом случае»; Отправить по-старому – реестром.

Ответ на запросы ФСС для расчета пособий

Создать ответ на запрос можно:

из больничного листа;

из входящего запроса;

на рабочем столе в разделе «Кадры».

Если сотруднику не положено пособие по БЛ (работал во время болезни)

1. В БЛ на закладке Оплата исключаем весь период болезни, для этого снимаем флаг в колонке «Регистрировать».

2. В «Ответе на запрос ФСС» устанавливаем флаг «Пособие не требуется» и заполняем «Причину отказа».

Если поступают входящие запросы спустя 30 дней после увольнения сотрудника: что делать?