Как перевести работника на другую работу

Многие работники воспринимают такое разнообразие труда добродушно и благожелательно, но некоторые отказываются выполнять лишнюю работу.

О том, как правильно договориться с сотрудниками взять на себя другую работу, рассказали эксперты Профсоюза работников торговли и услуг.

Изменение трудового договора

Все условия работы должны быть прописаны в трудовом договоре – особом документе, который фиксирует наличие трудовых отношений между работником и работодателем. В нем указывается, на какую должность поступает сотрудник, перечислены его трудовые функции, режим работы, форма оплаты и т. д.

Поэтому перевод на другую работу фактические означает изменение трудового договора.

Согласно статье 72 ТК такое изменение допускается только по взаимному согласию сторон в письменной форме. Обычно перевод оформляется в виде дополнительного соглашения к трудовому договору.

Трудовой кодекс называет переводом на другую работу «постоянное или временное изменение трудовой функции работника», переезд для выполнения работы в другую местность, а также ликвидацию или слияние структурного подразделения компании, в котором трудится сотрудник.

Верховный суд указывает, что при рассмотрении дел о незаконном привлечении работников к другой работе под «структурными подразделениями» следует понимать, как филиалы и представительства, так и отделы, цеха, участки и т. д. А под «другой местностью» – территорию за пределами административных границ населенного пункта, где сотрудник трудится на постоянной основе.

Все изменения в трудовом договоре должны быть отражены в трудовой книжке.

Ограничение по времени

Временный перевод на другую работу ограничен одним годом. Если такое перемещение обусловлено временным отсутствием другого работника, то перевод оформляется до выхода постоянного сотрудника.

Однако если по окончанию года или после выхода замененного сотрудника предыдущая должность работнику не предоставлена и он продолжает работать на новой, перевод считается постоянным.

Такая ситуация часто возникает у менеджеров среднего звена, когда руководитель одного из отделов увольняется, а на его место срочно назначают кого-то из коллег, чтобы заняться поисками нового руководителя.

Ограничение до года позволяет временно исполняющему обязанности руководителя по истечении этого срока оформиться на новую должность на постоянной основе.

Другие основания

Перевод без согласия работника может быть выполнен в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, а также при пожаре, наводнении, землетрясении, эпидемии и т. д.

К основаниям для перевода можно отнести любые исключительные случаи, которые ставят под угрозу «жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части».

Однако если работник не согласится с таким переводом и подаст в суд, работодателю придется доказывать наличие законных обстоятельств для такого перевода.

Еще один законный повод для перевода – простой или временная приостановка работы по экономическим, технологическим, организационным или техническим причинам.

Если нужно предотвратить уничтожение или порчу имущества, заместить временно отсутствующего сотрудника, согласие работника также не требуется. Однако, если новая должность ниже основной, то письменное согласие работника на понижение по службе, хоть и временное, обязательно.

Смена работодателя

Одной из форм привлечения работника к другой работе является его перевод к другому работодателю.

Например, если требуется перевести сотрудников из одной компании, входящей в холдинг, в другую, или если работника одного автономного подразделения фирмы назначают руководителем в другом.

Трудовой кодекс указывает, что в таком случае требуется письменная просьба работника о таком переводе или его письменное согласие. В этом случае трудовой договор по старому месту работы прекращается. Однако, основанием для увольнения выступает именно пункт 5 статьи 77 ТК – перевод к другому работодателю или переход на выборную должность.

При этом со стороны нового работодателя также должно быть письменное заявление о переводе работника, согласного которому, он будет обязан заключить с ним новый трудовой договор. В противном случае суд признает такое увольнение незаконным и заставит отменить его и выплатить зарплату и компенсации за весь период судебных разбирательств.

Так, в 2020 году работодатель, который решил закрыть одно юрлицо и открыть другое, уволил всех сотрудников через перевод к другому работодателю, однако из-за того, что новая фирма не была зарегистрирована, их не приняли на новую работу.

В результате один из сотрудников подал в суд и выиграл дело. Суд постановил выплатить ему зарплату и выходное пособие на время трудоустройства. Кроме того, основание для увольнения в трудовой книжке было заменено на прекращение трудового договора в связи с ликвидацией компании.