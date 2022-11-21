Работа с самозанятыми через онлайн-платформы: социальные гарантии

О роли онлайн-платформ для самозанятых и перспективных изменениях в законодательстве, которые ожидают плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), рассказывают эксперты платформы Наниматель.

Значение платформ для самозанятых

Онлайн-платформы дают возможность самозанятым расширить предпринимательский опыт, стать независимыми, получать дополнительный заработок. При помощи платформ можно сменить род деятельности, реализовать новую бизнес-инициативу.

В итоге получается легкий вход с минимальными вложениями, доступ к большой базе заказчиков, возможность самому регулировать свою загрузку и время исполнения – это рациональные мотивы для участия в платформенной занятости.

Социальные гарантии для платформенной занятости

В платформенной занятости исполнитель – посредник между онлайн-платформой и получателем услуги. Такие работники, как правило, не наемные, а оформляются как самозанятые или индивидуальные предприниматели (ИП).

Между этими двумя категориями есть существенная разница – ИП обязаны делать отчисления на пенсионное и социальное обеспечение, а самозанятые от таких взносов освобождены.

Крупнейшие онлайн-платформы и представители Минфина, ФНС, Минтруда обсуждают введение единого негосударственного пенсионного плана для платформенных занятых, в числе которых будут и плательщики НПД.

Для самозанятых, которые сотрудничают с крупными экосистемами, предлагают создать единый негосударственный пенсионный план. Если инициатива будет реализована, то агрегаторы готовы перечислять в негосударственные пенсионные фонды часть их доходов. При условии, что самозанятый дает на это согласие.

Алгоритм работы системы заключается в том, что платформа удерживает с каждого заказа какую-то часть и как пенсионный взнос переводит на единый счет самозанятого в Негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Компании не исключают возможность делать дополнительные пенсионные отчисления и за свой счет.

Выплаты самозанятый сможет получить при достижении пенсионного возраста, в тяжелой жизненной ситуации – и в случае потери трудоспособности. Страна проживания при этом не имеет значения – средства будут выплачены в любом случае.

Исходя из предложенного плана – это «живые» деньги, гарантирующие социальную защищенность самозанятым. Сумма всегда будет известна, граждане смогут ее контролировать. Больше того – из нее, при необходимости, можно будет позаимствовать некоторую часть. К примеру, для закупки материалов или расширения бизнеса.

Для платформ реализация негосударственного пенсионного плана определенно усложнит административную работу – расчеты сумм, переводы денег в НПФ – это дополнительная нагрузка. Тем не менее, компании к ней готовы, что нельзя сказать о самозанятых, которые могут не принять условия такого мероприятия.

Хотя мнения представителей платформ в этом вопросе разошлись. Одни считают, что возможность получить гарантии будет самозанятыми оценена. Главное, чтобы издержки не были большими. Для этого нужно очень тщательно просчитать экономическую часть инициативы. Для определения оптимального размера пенсионного взноса определить размер среднего чека в разных отраслях.

В любом случае, время покажет, насколько жизнеспособна инициатива. Возможно, перспектива получать в будущем достойную пенсию, станет стимулом делать отчислений сегодня.

Другие социальные гарантии для платформенных самозанятых

Плательщики НПД – обычные люди со всеми типичными потребностями в отпусках, больничных, декретных. Некоторые крупные платформенные компании уже сегодня предлагают самозанятым замену социальных льгот, таких как медицинские страховки, скидки на услуги в частных клиниках, выплаты за дни болезни. Но это, скорее, исключения, чем правило. Большинству платформенных самозанятых такие возможности недоступны.

Компании в попытке помочь этой категории и все-таки предоставить перечисленное рискуют переквалификацией отношений в трудовые. Поэтому большие ожидания у платформ от государства, которое могло бы выработать меры по устранению подобных пробелов.

Одной из мер, по мнению представителей платформ, стало бы приобретение самозанятыми только тех страховых продуктов, которые им кажутся необходимыми. Компании при этом обязуются информировать о том, какие опции доступны, и предоставлять для покупки IT-инфраструктуру. Платформы не исключают в этом случае своего участия и предлагают софинансирование.

Теоретически все выглядит разумно, но подтвердить это может только эксперимент. Как и в случае с введением специального налогового режима для самозанятых, результаты могут превзойти все ожидания.

Число платформенных самозанятых будет только расти. Уже сейчас целевые показатели перевыполнены. Государство будет анализировать, кто оказался в этом сегменте и нужна ли им социальная поддержка. В 2023 году можно ожидать правительственных решений и законодательных актов, которые станут стимулами для притока на онлайн-платформы новых самозанятых сотрудников.