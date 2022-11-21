Молоко за вредность: кому и как выдавать по новым правилам

1 сентября 2022 года вступил в силу приказ Минтруда приказ № 291н «Об утверждении перечня вредных производственных факторов на рабочих местах...». Он отменил действие:

Приказа Министерства здравоохранения и соцразвития № 45н от 16.02.2009;

Приказа Министерства здравоохранения и соцразвития № 245н от 19.04.2010;

П. 11 Приказа Минтруда № 103н от 20.02.2014.

Приводим основные правила выдачи молока или других равноценных продуктов с учетом внесенных приказом № 291н изменений.

Итак, новый приказ № 291н состоит из трех Приложений:

Перечень вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по результатам СОУТ, при наличии которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно молоко или другие равноценные пищевые продукты. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов. Порядок осуществления компенсационной выплаты, в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов.

Кому выдают молоко за вредность

Работникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по результатам СОУТ, работающих с вредными производственными факторами из Приложения 1 (около 1000 химических, биологических и физических факторов) при условии, что время работы с вредными факторами составляет более половины рабочей смены.

Сколько выдают молока

0,5 литра за смену.

Как выдают

Молоко выдается в дни фактической занятости в буфетах, столовых или других помещениях, оборудованных в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Какие продукты считаются равноценными молоку

Кисломолочные жидкие продукты жирностью до 3,5% (кефир, простокваша, ацидофилин, ряженка), йогурты жирностью до 2,5% (таблица 1).

Нельзя заменять на сметану, сливочное масло и пр. Обратите внимание, творог и сыр исключили из перечня равноценных пищевых продуктов.

Какие есть исключения

Работникам, периодически контактирующим с неорганическими соединениями цветных металлов (кроме соединений алюминия, кальция и магния), дополнительно к молоку выдается 2 г пектина в составе киселей, желе, джемов, мармеладов, соковой продукции из фруктов и овощей и консервов. Можно заменить натуральными фруктовыми и овощными соками с мякотью в количестве 300 мл.

(кроме соединений алюминия, кальция и магния), дополнительно к молоку выдается 2 г пектина в составе киселей, желе, джемов, мармеладов, соковой продукции из фруктов и овощей и консервов. Можно заменить натуральными фруктовыми и овощными соками с мякотью в количестве 300 мл. Работникам, постоянно контактирующим с неорганическими соединениями цветных металлов (кроме соединений алюминия, кальция и магния), вместо молока выдаются кисломолочные продукты или обогащенные пектином пищевые продукты лечебно-профилактического питания, содержащие не менее 2 г пектина или растворимых пищевых волокон.

(кроме соединений алюминия, кальция и магния), вместо молока выдаются кисломолочные продукты или обогащенные пектином пищевые продукты лечебно-профилактического питания, содержащие не менее 2 г пектина или растворимых пищевых волокон. Сотрудникам, работающим с антибиотиками, вместо свежего молока выдаются кисломолочные продукты, обогащенные пробиотиками (бифидобактерии, молочнокислые бактерии), или приготовленный на основе цельного молока колибактерин.

Обратите внимание: молоко не выдают тем, кто получает лечебно-профилактическое питание.

Можно деньгами?

Да, при наличии письменного заявления работника. Размер компенсационной выплаты должен быть равным стоимости молока жирностью не менее 2,5% или равноценных пищевых продуктов в розничной торговле по месту расположения работодателя на территории административной единицы субъекта и должна индексироваться.

Выплата должна производиться не реже одного раза в месяц.