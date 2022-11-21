Надо ли включать в доход компенсацию за изъятую недвижимость: какие есть мнения Минфина и ВС

Что говорит Минфин

Объект обложения налогом на прибыль – прибыль организации (ст. 247 НК). Прибыль – это разница между доходами, которые получила компания, и расходами, перечень которых разрешен государством.

В главе НК о налоге на прибыль нет четкого перечня разрешенных доходов. Зато есть четкий перечень доходов, которые учитывать не нужно (ст. 251 НК).

Компенсация от государства за изъятое у честного налогоплательщика имущество там не указана. Поэтому такую выплату надо облагать налогом на прибыль (письма Минфина от 18.10.2022 № 03-03-06/1/100688 и от 12.08.2019 № 03-03-06/1/60603).

Таким образом, чиновники приравнивают изъятие имущества к обычной сделке по купле-продаже. Хотя и в добровольно-принудительном порядке.

Соответственно, сумму выплаты можно уменьшить на затраты, которые связаны с приобретением переданного имущества (письмо Минфина от 09.04.2018 № 03-03-06/1/23095).