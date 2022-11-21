Обзоры для бухгалтера

Ошибки прошлых лет, трудности общения с налоговиками и горячие кадровые вопросы: топ тем в консультациях «Клерка» за неделю

Казалось бы, ну зачем в праздник-то о плохом? Но тут даже не скажешь, что все прямо плохо. Скорее, просто трудности / сложности, которые вполне можно решить. Главное, знать как.

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Ошибки прошлых лет, трудности общения с налоговиками и горячие кадровые вопросы: топ тем в консультациях «Клерка» за неделю

Где-то мытари просто запугивают бухгалтеров выездными проверками, а где-то избежать претензий не получится. Порой докапываются даже до покойного ЕНВД.

Про дела минувших дней

Ситуация: «Возник вопрос в правомерности применения ЕНВД в 2019 г. ИФНС заявляет что заявление должно было подаваться по каждому объекту. Мы подавали одно заявление при постановке на учет. Объекты находятся в одном муниципалитете».

Мало того, бухгалтер пишет, что дело пахнет выездной проверкой. Провести ее в следующем году инспекторы не имеют права: срок давности истечет. Но вот если примут решение о проверке в этом году, головной боли не избежать.

В такой ситуации эксперт советует защищаться и сказать, что на учет вставал налогоплательщик, а не торговые точки. И встать на учет можно только один раз. Нельзя стать дважды налогоплательщиком одного и того же налога.

Идет к концу уже 2022й, но бухгалтер нашла существенную ошибку в учете за 2021й. Как быть? Ситуация там непростая, ООО на УСН, два учредителя, доли 50 на 50, один из учредителей является директором.

Варианта исправления ошибки два и бухгалтер, кажется, примерно понимает картину, но все равно решила уточнить. Мало ли.

То штрафуют, то требуют

Компания отчитала по НДС нулевкой, потом налоговики нашли ошибки, пришлось уточниться. Будет ли по итогу штраф и правомерно ли это? Ситуация спорная, говорит эксперт, но надежда есть: могут учесть смягчающие обстоятельства.

А вот на вопрос, можно ли уменьшить размер пени по УСН, ответ однозначный: нет. Со штрафом попытаться еще можно, а вот с пенями такая история не пройдет.

Ну и казалось бы, довольно простой вопрос. Что отвечать, если налоговики просят:

  • информацию о производителе ТМЦ (товарно-материальных ценностей);
  • информацию о наличии маркировки на упаковке товара, с указанием фирмы производителя товара, приобретенного/поставленного по взаимоотношениям с определенной компанией?

Ссылаются на пункт 2, и пункт 5 статьи 93.1 НК.

Тут надо смотреть, указана ли конкретная сделка. Нет? Значит, так и пишите в ответ.

Кадровое

У сотрудницы отпуск по уходу за ребенком заканчивается в 2024 году. Нужно ли ее включить в график отпусков на 2023 год? Конечно, да, тут исключений быть не может.

А на вопрос «как производится процедура стандартного сокращения?» эксперты еще не успели ответить. Но вы, конечно, и так помните, что коротко порядок действий можно описать так:

  1. Сформируйте список сокращаемых сотрудников (должностей) по приказу о сокращении.
  2. Уведомите сотрудников о предстоящем увольнении.
  3. Предложите сокращаемым другие вакантные должности.
  4. Оформите перевод тех сотрудников, которые согласились занять вакантные должности.
  5. Уведомите о предстоящем сокращении профсоюз (если он есть) и сообщите о сокращении в службу занятости (п. 2 ст. 25 Закона от 19.04.1991 № 1032-1).
  6. Согласуйте с профсоюзом (если он есть) решение об увольнении сотрудников – членов профсоюза.
  7. Увольте по сокращению численности или штата сотрудников, которые не согласились занять вакантные должности.
  8. Выплатите сокращаемым сотрудникам выходное пособие и компенсации.

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