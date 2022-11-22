Пять разъяснений Роструда про график отпусков

Мы собрали свежие разъяснения Роструда по этой теме.

Мнение профсоюза

График утверждают с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, если таковая в компании имеется.

Для выдачи мотивированного мнения у профсоюза есть 5 рабочих дней. Поэтому составить график отпусков надо будет раньше, чтобы успеть получить «добро» от профсоюза и утвердить документ к 16 декабря.

А если профсоюз есть, но в нем состоят только 10% сотрудников?

Тогда его мнение запрашивать не надо, поясняет Роструд.

Мнение профсоюза запрашивают, если он представляет интересы всех или большинства работников.

Отпуск за прошлый год

Если сотрудник по какой-то причине не отгулял отпуск за прошедший рабочий год, а уже составляют график на новый год, туда надо включить и ту часть недогулянного отпуска, разъясняет Роструд.

Дело в том, что в отпуск надо идти по графику, поэтому там должны быть все дни, которые сотрудник должен отгулять в новом календарном году.

Деление отпуска на части

Отпуск можно давать частями (но одна из них должна быть не менее 14 дней).

Но такое деление возможно только по согласованию сотрудника и работодателя.

Если работник и работодатель не могут прийти к соглашению о разделении отпуска на части, то отпуск должен быть предоставлен целиком (неделимой частью), предупреждает Роструд.

Кстати, 14-дневная неделимая часть отпуска может состоять из частей отпусков за разные рабочие года. Это не запрещено, поясняет Роструд. Главное, чтобы отдых длился не менее 14 дней.

Уменьшение отпуска

Работодатели беспокоятся, что будет проблематично удержать переплаченные отпускные, если сотрудник пойдет в отпуск авансом. Поэтому некоторые креативят – например, включают в график не весь отпуск, а только его часть, которая будет заработана на момент оформления отпуска.

Но так делать нельзя, разъясняет Роструд.

В графике должно быть 28 дней (минимум).

И даже если сотрудник сам просит запланировать ему только 14 дней отпуска в год, включать в график надо 28 дней, уточняют трудинспекторы.

Дата начала отпуска

В графике надо указывать не просто месяц отпуска, а конкретную дату, говорит Роструд.

В противном случае между работником и работодателем могут возникнуть разногласия относительно даты начала такого отпуска.

Кстати, днем начала отпуска может быть и праздничный день, например, 1 января. Но имейте в виду, что нерабочие праздничные дни в число дней отпуска включаться не будут, предупреждает Роструд.