Кто пришел на смену зарубежным брендам одежды и обуви. Обзор модных российских магазинов 2022-2023

«Клерк» собрал информацию о тех брендах, на которые стоит обратить внимание.

Мы отметили несколько важных моментов для каждого бренда – ассортимент, время существования компании на рынке, местонахождение производства, а главное – где можно купить понравившуюся одежду или обувь. Для тех, кто любит цифры – добавили информацию о франшизе и/или выручке, а также поинтересовались – на место каких ушедших брендов претендуют некоторые магазины.

ТВОЕ Сайт: tvoe.ru Год основания компании: 2001 год. Ассортимент: мужская, женская одежда, обувь и аксессуары. Ценовой сегмент: средний и ниже среднего. Местонахождение производства: изделия производят на собственных фабриках из высококлассного хлопка. О бренде: торговая марка входит в состав российского холдинга «Русский трикотаж». занимается производством повседневной, домашней и спортивной одежды, аксессуаров, нижнего белья, чулочно-носочных изделий и обуви. Ассортимент рассчитан на широкий круг потребителей. Основная аудитория покупателей это молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет Новости: это отличная альтернатива H&M по нижнему белью, домашней одежде и купальникам. Кроме того, бренда создает специальные коллекции: например, ECO, где шьется домашняя одежда из бежевого хлопка. По данным аналитики за 7 дней на маркетплейсе Wildberries бренд зарабатывает 246 073 452 руб. Где купить: более 300 магазинов в 4 странах СНГ, интернет-магазин, на всех популярных маркетплейсах. Наличие франшизы: развита оптовая торговля, а также франшиза, для которой попросят инвестировать от 2.1 млн. руб. Паушальный взнос и роялти отсутствуют.

A quick buck Сайт: aquickbuck.ru Год основания компании: 2020 год. Ассортимент: женская одежда спортивные костюмы, футболки и толстовки, белье, боди и даже пуховики. Ценовой сегмент: средний и выше среднего, средний чек 10 500 руб. Местонахождение производства: РФ. О бренде: российский молодежный бренд используют ткани с восточного текстильного рынка: Китай, Турция, Индия, Узбекистан. В одежде бренда строгость и лаконичность сочетается с повседневностью и удобством, что особенно ценно для современной аудитории. Отличительной чертой является использование «размноженных» логотипов «qb», т. е. это как паттерны из логотипов на одежде люксовых марок. Новости: в марте запустили проект Made in Russia, который приурочен к импортозамещению и он знаменует собой нашу некую гордость именования себя российским брендом. A quick buck был замечен на неделе моды в Нью-Йорке, проходившей с 11 по 16 февраля, где представил коллекцию из 8 образов. Где купить: шоу румы, интернет-магазин. Наличие франшизы: инвесторы могут достичь средней выручки за полгода в размере 6 млн руб.

Brusnika Сайт: brusnikabrand.com Год основания компании: 2014 год. Ассортимент: эксклюзивная вязаная женская и детская одежда. Ценовой сегмент: выше среднего. Местонахождение производства: город Раменское, РФ. О бренде: собственный дизайн, швейное и вязальное производство на японском оборудовании. Цикл и организация производства ориентирована на небольшие партии, но при этом выпускает полный ассортиментный ряд всех вязанных изделий от супер тонких до объемных, имитирующих ручное вязание, от простых до очень сложных, дизайнерских. Новости: за 7 лет существования были открыты 15 собственных и 10 франчайзинговых магазинов. Где купить: магазины в РФ, Казахстане, Швейцарии, интернет-магазин, маркетплейсы: odevalo4ka, Wildberries, lamoda, OZON. Наличие франшизы: продается с 2015, инвестиции от 1,9 млн руб.

Gloria Jeans Сайт: gloria-jeans.ru Год основания компании: 1988 год. Ассортимент: мужская, женская и детская одежда, обувь и аксессуары. Ценовой сегмент: низкий и средний. Местонахождение производства: корпорации принадлежат фабрики, большинство из которых расположено в Ростовской области: Также запущены предприятия в Волгоградской области: Ещё одна фабрика находится в городе Прохладный (Кабардино-Балкарская Республика). Помимо фабрик, «Глория Джинс» владеет собственными центрами дизайна и мерчендайзинга в Стамбуле, Шанхае, Сан-Паулу, Чикаго, Вьетнаме, Лос-Анджелесе, Сеуле, Токио, Ростове-на-Дону и Шахтах. О бренде: как понятно из названия, в магазине делается упор на джинсовую одежду, однако в ассортименте есть самые обычные кофты, рубашки и брюки. Бренд выпускают одежду не только для мужчин и женщин, но имеет большую детскую коллекцию. Новости: Gloria Jeans закрыла в первом полугодии 2022 г. 24 магазина с целью оптимизации расходов в условиях кризиса. По данным аналитики за 7 дней на маркетплейсе Wildberries бренд зарабатывает 209 314 267 руб. Где купить: более 680 розничных магазинов в 300 городах России, Беларуси и Казахстана, интернет-магазин, все популярные маркетплейсы. Наличие франшизы: информация отсутствует.

Demix Сайт: demix.ru Год основания компании: 2008 год. Ассортимент: одежда, обувь и экипировка для спорта. Ценовой сегмент: лояльная ценовая политика бренда обусловлена китайским производством и разработкой дизайна. Стоимость в итоге вполовину меньше, чем на аналогичные товары других мировых брендов. Местонахождение производства: продукция компании изготавливается в различных странах Юго-Восточной Азии. О бренде: обладателем торговой марки Demix является сеть магазинов «Спортмастер». Новости: бренд укрепился на российском рынке и по продажам в «Спортмастере» обошел таких гигантов, как Nike и Adidas. Сеть планирует открыть 50 магазинов за год. Demix намерен освоить освободившиеся помещения Nike и Adidas на фоне четырёхкратного расширения собственной сети. По данным аналитики за 7 дней на маркетплейсе Wildberries бренд зарабатывает 9 394 833 руб. Где купить: магазины по всей стране, интернет-магазин, популярные маркетплейсы. Наличие франшизы: информация отсутствует.

ЕМКА Сайт: emkashop.ru Год основания компании: 2002 год. Ассортимент: женская одежда, обувь и аксессуары. Ценовой сегмент: средний и выше. Местонахождение производства: в Калужской области располагается производство полного цикла. О бренде: современная и модная одежда до 54 размера с большим ассортиментом: яркие топы, игривые платья, строгие костюмы. Совмещают локальное производство и европейское качество. Новости: пытается занять нишу Zara, так как их разработанный стиль, ассортиментная матрица, позиционирование, стратегия ценообразования достаточно близки к испанскому бренду. Где купить: 18 розничных магазинов в РФ, 2 в Беларуси, а также онлайн-магазин, Wildberries, lamoda, OZON. Наличие франшизы: франшиза и оптовые закупки.

I AM Studio Сайт: iamstudio.ru Год основания компании: 2008 год. Ассортимент: женская одежда и аксессуары. Ценовой сегмент: люкс / премиум. Местонахождение производства: бренд отшивает свои коллекции на двадцати высокотехнологичных фабриках в России и Белоруссии, а ткани закупает в таких европейских странах как Италия, Португалия, Франция и Германия. Производство фурнитуры осуществляется в Санкт-Петербурге. В настоящий момент планируется снизить зависимость европейских поставщиков до 20%, то есть закупать 80% материалов для коллекции в России и ближайшем зарубежье – Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии. О бренде: предлагает повседневные вещи миддл сегмента хорошего качества и уникального дизайна. Особое внимание стоит обратить на брючные костюмы, трикотаж и верхнюю одежду. Люксовые ткани, узнаваемые модели и десятки шоурумов по всей России: крепкий бренд мидл-ап сегмента основатели российского. Поклонники бренда любят его и за круизные коллекции, которые вызывают желание начать собирать чемоданы, не дожидаясь отпуска. I Am Studio славится выверенными силуэтами, игрой с фактурой и сложными цветами. Новости: не смотря на некую покупательскую депрессию, но за счет ограниченного предложения от иностранных брендов, запланированный план продаж будет выполнен. Кроме этого смогли выпустить совместную с Lamoda эко-коллекцию. По данным аналитики за 7 дней на маркетплейсе Wildberries бренд зарабатывает 67 515 руб. Где купить: в РФ одежду этой марки можно купить в более чем 15-ти офлайн-магазинах, а также в столицах Казахстана и Белоруссии, заказать в интернете, на всех популярных маркетплейсах. Наличие франшизы: нет.

Lime Сайт: lime-shop.ru Год основания компании: 2008 год. Ассортимент: женская одежда, сумки аксессуары. Для молодых женщин от 16 до 35 лет. Ценовой сегмент: эконом и средний. Местонахождение производства: производственные офисы компании находятся в Турции и Китае в самом центре размещения мировых фабрик по производству одежды, аксессуаров и обуви. О бренде: российский бренд женской одежды, наиболее приближенный по смыслу и стилю к полюбившейся многим Zara. Новости: бренд начинает развивать новое направление и уже открывает первые магазины товаров для дома. Сеть магазинов одежды Lime еще в августе подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Lime Home – под этим брендом ритейлер планирует продавать светильники, товары для декора, посуду, кухонные принадлежности, предметы для хранения, текстиль и др.У Lime есть запрос на примерно 2 тыс. кв. м новых площадей, в том числе на месте магазинов Zara и H&M в торговых центрах. По данным аналитики за 7 дней на маркетплейсе Wildberries бренд зарабатывает 16 124 286 руб. Где купить: магазины в РФ, Армении, Казахстане, Белоруссии, интернет-магазин, маркетплейсы Wildberries, lamoda, ЯндексМаркет, OZON. Наличие франшизы: продается с 2012, инвестиции от 4 млн руб.

Modis Сайт: modis.ru Год основания компании: 2007 годб Ассортимент: есть всё, всегда и для всех – от нижнего белья, вечерних нарядов и мужской одежды до коллекции для новорожденных от 3 месяцев. Ценовой сегмент: средний. Местонахождение производства: информация отсутствует. О бренде: широкий выбор одежды и специальных аксессуаров для разных категорий населения. Молодежные и классические, оригинальные и удобные вещи стали очень популярными среди российских модников и модниц. Новости: по данным аналитики за 7 дней на маркетплейсе Wildberries бренд зарабатывает 71 591 324 руб. Где купить: 140 магазинов, интернет-магазин, все популярные маркетплейсы. Наличие франшизы: все региональные магазины открываются самостоятельно, франшизы у компании нет.

Ralf Ringer Сайт: ralf.ru Год основания компании: 1995 год. Ассортимент: бренд производит обувь для мужчин, женщин и детей, а также предлагает различные аксессуары. Ценовой сегмент: средний и выше. Местонахождение производства: 4 собственных фабрики (в Москве, Владимире, Зарайске и Талдоме), оснащенные самым современным оборудованием и укомплектованные штатом профессионалов в области производства обуви. О бренде: крупнейший российский производитель мужской обуви, претендующий на звание первого национального обувного бренда. RALF RINGER – самый титулованный обувной бренд России. Среди многочисленных наград: «BEST RUSSIAN BRANDS», «Супербренд» и «золото» в номинации «Одежда/Обувь» конкурса «Бренд года/EFFIE». Новости: после ухода иностранных брендов обувных компаний наблюдается рост производства на 60%«, отмечает Татьяна Зайцева, е-commerce директор Ralf Ringer. По данным аналитики за 7 дней на маркетплейсе Wildberries бренд зарабатывает 47 901 758 руб. Где купить: более 150 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах, интернет-магазин, маркетплейсы. Наличие франшизы: Объем инвестиций от 4 500 000 до 8 000 000 руб.

Respect Сайт: respect-shoes.ru Год основания компании: 2001 год. Ассортимент: российская торговая марка, мультибрендовая сеть магазинов мужской и женской обуви и аксессуаров. Ценовой сегмент: различный ценовой сегмент от недорогого до премиум. Местонахождение производства: производство продукции осуществляется преимущественно в Китае, Турции и России. О бренде: компания реализует обувную продукция под собственной одноименной маркой и другими известными брендами. Целевая аудитория бренда – активные молодые люди, которые следят за изменениями на fashion-рынке и хотят иметь стильный вид. Новости: по данным аналитики за 7 дней на маркетплейсе Wildberries бренд зарабатывает 25 575 451 руб. Где купить: Магазины по всей стране, интернет-магазин, популярные маркетплейсы. Наличие франшизы: с 2007 привлекли франчайзи для 55 салонов. Роялти за квартал начинается от 30 000 руб.

Tervolina Сайт: ervolina.ru Год основания компании: 1992 год. Ассортимент: обувь для мужчин и женщин, сумки аксессуары. Ценовой сегмент: осенние туфли начинаются с цен 3 000 рублей и по нарастающей. Самые модные туфли из новой коллекции обойдутся кошельку в 10-12 тысяч рублей. Местонахождение производства: Тольятти, Европа и Азия. О бренде: разрабатывает коллекции в пяти направлениях: Casual comfort – легкая обувь в уличном стиле для ежедневной носки.

Classic – классические модели обуви на все времена года.

Fasion – ультрамодная модельная обувь, которая только украсит гардероб и добавит в нее изюминку.

Sport – модели обуви, предназначенные для отдыха, спорта и туризма.

Comfort – удобная обувь для дома. Новости: по мнению команды проекта ВыборЭксперта бренд входит в четверку лучших производителей обуви в России. По данным аналитики за 7 дней на маркетплейсе Wildberries бренд зарабатывает 28 665 768 руб. Где купить: более 100 магазинов по всей стране, интернет-магазин, популярные маркетплейсы. Наличие франшизы: стандарт – открытие одной франчайзинговой торговой точки на указанной территории. Территориальная лицензия – получение эксклюзивных прав на регион.