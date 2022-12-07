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Больничные

С 2023 года поменяются правила расчета стажа для больничных

В стаж пойдет работа по договорам ГПХ, но только с 01.01.2023, даже если договор заключен давно.

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С 2023 года поменяются правила расчета стажа для больничных

Что случилось

На общественное обсуждение представлен проект приказа Минтруда, который меняет правила подсчета страхового стажа для оплаты больничных.

Эти правила утверждены приказом Минтруда от 09.09.2020 № 585н.

Ранее мы рассказывали о поправках в положение об особенностях начисления больничных.

Оба документа связаны с нововведением по объединению ПФР и ФСС, введении единого тарифа взносов, выплате больничных работникам по договорам ГПХ,

Расскажем, что поменяется в подсчете стажа.

Напомним: от стажа зависит процент оплаты больничных. При стаже до 5 лет платят 60% среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет – 80%, при стаже от 8 лет – 100%.

СФР вместо ФСС

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