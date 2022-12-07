С 2023 года поменяются правила расчета стажа для больничных

Что случилось
На общественное обсуждение представлен проект приказа Минтруда, который меняет правила подсчета страхового стажа для оплаты больничных.
Эти правила утверждены приказом Минтруда от 09.09.2020 № 585н.
Ранее мы рассказывали о поправках в положение об особенностях начисления больничных.
Оба документа связаны с нововведением по объединению ПФР и ФСС, введении единого тарифа взносов, выплате больничных работникам по договорам ГПХ,
Расскажем, что поменяется в подсчете стажа.
Напомним: от стажа зависит процент оплаты больничных. При стаже до 5 лет платят 60% среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет – 80%, при стаже от 8 лет – 100%.
СФР вместо ФСС
Запись в трудовой книжке
Стаж по договорам ГПХ
Больничный по договорам ГПХ
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