Отчетность в Росстат

Как бухгалтеру заполнить статотчетность за январь 2023 года по новым правилам

С 2023 года отчитываться перед Росстатом о работниках, их зарплате, финансовом состоянии, а также об инвестициях нужно на новых бланках. В формах П-1, П-2, П-3, П-4 отредактировали не только содержание, но и порядок их заполнения. Изменения вступят в силу 1 января 2023 года.

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Как бухгалтеру заполнить статотчетность за январь 2023 года по новым правилам
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

30 ноября Росстат опубликовал приказ № 872, на основании которого изменились бланки статотчетов. При этом скорректировано не только их содержание, но и порядок заполнения. Но главное изменение касается отражения расхождений в некоторых сведениях. Так, периоды из разных бланков, которые не совпадают друг с другом, надо указать в пояснительной записке.

Согласно третьему пункту, новшества можно использовать с 1 января 2023 года.

Отчет об изготовлении и отгрузке товаров

За январь 2023 года бланк, в котором нужно отражать данные о производстве и поставке собственной продукции, заполняют согласно положениям гл. II Приказа № 872. Срок отправки документа всегда указан в верхней части бланка. В будущем периоде отчитываться на П-1 за январь нужно с 1 по 10 день следующего месяца.

Росстат выделяет общие правила формирования данных. Например, бланк П-1 обязаны подавать все предприятия, кроме МСП, и обособки зарубежных компаний, которые работают в России. В то же время скорректированную статотчетность подают и НКО. Но с 2023 года эти организации больше не должны указывать в строке 1 прибыль, которую направляют в бюджет федерального и регионального уровня. А доход должен быть получен от изготовления и отгрузки собственных товаров.

Согласно п. 7 ФЗ № 282, любую статотчетность с 2023 года нужно отправлять только в электронном виде. Однако Росстат вправе изменить порядок в индивидуальном порядке.

Нюансы заполнения П-1

Отчет по форме П-1 заполняют с учетом некоторых особенностей. Первую часть бланка формируют так:

  • строка 1 ─ отражение собственных товаров, которые были отгружены;
  • поле 2 ─ отражение продукции, приобретенной для перепродажи, и реализованных запасов чужого изготовления;
  • строку 3 заполняют, выполняя строительные работы производственных площадей для личного использования;
  • в строках 13 и 14 уточняют факт реализации собственной продукции, связанной с инновациями, НИОКР.

В следующей части указывают ОКВЭД 2 товаров из строки 1 предыдущего раздела. А вот в третьем разделе уточняют сведения по розничному, оптовому обороту и операции общепитовцев. Четвертая часть нужна для данных о перевозках и грузообороте.

Данные об инвестициях в НФА

Сведения о вложениях в нефинансовые активы нужно уточнять каждый квартал. Поэтому отчет П-2 в будущем году необходимо сдавать по итогам периода январь-март и т. д. Срок отправки документа ─ с 1 по 28 число месяца, идущего за отчетным.

Отредактированные нормы заполнения бланка указаны в третьей главе приказа № 872. Согласно новшествам, в поле 1 первой части не нужно уточнять платежи по аренде, инвестированные в базовый капитал. Кроме того, нужно учесть, что:

  • числовые данные указывают в рублевом эквиваленте;
  • при наличии допофисов бланк заполняют по главному подразделению;
  • при передаче ОС филиалам, обязанность по сдаче П-2 переходит на этот офис;
  • если товар оплачивали инвалютой, то суммы переводят в рублевый эквивалент по курсу на соответствующий период;
  • отчитываясь по инвестициям, НДС по доходам учитывать не нужно.

Если за триместр в организации не было вложений, то форму все равно придется сдать. В этой ситуации Росстату понадобится нулевая отчетность с заполненным титульником.

За непредоставление отчета по форме П-2 нарушителю грозит наказание в соответствии со ст. 13.19 КоАПот 10 000 до 70 000 рублей.

Информация о материальном состоянии

Измененный порядок формирования отчета о финансовом положении компании утвержден главой IV. Этот отчет нужно заполнять по предприятию в целом, учитывая все подразделения.

Отправлять подобные сведения обязаны:

  • коммерческие компании;
  • допофисы зарубежных предприятий, работающих в России;
  • НКО, которые изготавливают товары для продажи юрлицам.

Срок сдачи отчета зависит от периода, за который его подают. Например, месячный отправляют с 1 по 28 число следующего месяца, а квартальный ─ в течение 30 суток месяца, который идет за отчетным промежутком. Таким образом, сведения в бланке П-3 указывают нарастающим итогом в конце расчетного периода.

При формировании нужно применять базовые нормы заполнения документа:

  • числовые данные указывают в тысячах рублей;
  • если компания готовит БФО или первичку, то сведения в П-3 должны соответствовать тем же показателям;
  • основанием для расчета выступает обработка синтетического и аналитического БУ;
  • числовые итоги за отчетный промежуток должны быть равны данным за аналогичный период в ушедшем году.

Сведения о зарплате и количестве сотрудников

Что касается отчета о размере штата и его зарплаты, то правила формирования этого бланка унифицированы в пятой главе приказа № 872. На основании главных положений бланк П-4 заполняют все компании, кроме представителей малого бизнеса и организаций со штатом менее 15 человек.

Срок отправки документа ─ с 1 по 15 число месяца, идущего за отчетным. Хотя потребкооперативы и некоторые госпредприятия обязаны отчитываться по окончании года.

Однако при наличии филиалов по каждому из них необходим индивидуальный отчет. При этом обособки, расположенные на территории одного МО, считаются одним представительством. Соответственно, в Росстат подают одну версию бланка П-4.

Нюансы формирования отчета:

  • в части о сотрудниках уточняют их среднее количество, включая работников по ГПД и внешних совместителей;
  • для расчета среднего числа надо суммировать общее количество работников за каждый день месяца, учитывая праздники, и результат разделить на число дней в месяце;
  • показатель количества указывают с двумя десятичными коэффициентами;
  • при расчете учитывают всех сотрудников, которые трудоустроены официально;
  • в перечень нельзя включать совместителей из других предприятий.

В части, посвященной зарплате, все показатели обязательно надо сопоставлять с ВЭД в строках 1─11. При этом учитывается суммарный доход, независящий от бюджета, из которого средства поступили.

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