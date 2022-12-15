Налог на прибыль

Как законодатели компаниям помогали. Комедия с процентами

Из-за военных действий и санкций обычный хозяйственный оборот с иностранцами был нарушен. Законодатели решили поддержать наши компании. Но, как и любое новое дело, не обошлось без переделок прямо по ходу процесса. Речь идет о прощенных кредитах и займах и начисленных процентах.

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Как законодатели компаниям помогали. Комедия с процентами
Иллюстрация: Eduardo Casaj?s Gorostiaga/unsplash

Помощь первая – срочная

В доходы, которые не облагаются налогом на прибыль, законодатели добавили суммы прекращенных в 2022 году обязательств:

  • по договору займа или кредита, заключенному до 1 марта 2022 года с иностранной организацией или гражданином, которые приняли решение о прощении долга;
  • либо по требованию, уступленному такой иностранной организации или гражданину до 1 марта 2022 года.

Это новый подпункт 21.5 пункта 1 статьи 251 НК. Он начал действовать задним числом – с 01.01.2022.

Проблема в том, что в спешке законодатели забыли про проценты, которые были начислены по этим обязательствам, и которые заемщики включили себе в налоговые расходы.

Помощь вторая – после раздумий

Ситуацию с процентами надо было как-то решать, и на свет появился другой Федеральный закон – от 14.07.2022 № 323-ФЗ. Там искомый подпункт 21.5 изложили иначе.

В доходы, которые не облагаются налогом на прибыль, законодатели включили суммы по договору займа или кредита, заключенному до 01.03.2022 с иностранной организацией или гражданином, в случае принятия решения о прощении долга:

  • либо такой иностранной организацией или гражданином;
  • либо иностранной организацией или гражданином, либо российской организацией или физлицом, получившим право требования по такому договору займа или кредита до 31.12.2022.

Но за исключением процентов, учтенных в составе внереализационных расходов.

Таким образом, при прощении долга проценты надо было включить в состав внереализационных доходов. Ведь согласно пункту 18 статьи 250 НК, в общем случае внереализационными доходами признаются, в частности, доходы в виде сумм кредиторской задолженности, списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям (письмо Минфина от 10.11.2022 № 03-03-06/1/109299).

Причем и в этом случае новация начала действовать с 01.01.2022.

По большому счету, компании ничего не теряли. Проценты фактически они не платили, просто их пришлось «убрать» из расходов за счет увеличения доходов.

Помощь третья – после долгих раздумий

Но и на этом переделка подпункта 21.5 не закончилась! Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ установил, что включать в состав внереализационных доходов спорные проценты все-таки не нужно.

Причем действие очередной новации снова началось с 01.01.2022.

Рекомендации

Надо ли переделывать отчетность по налогу на прибыль за 9 месяцев 2022 года, если вы ранее такие проценты успели включить в состав доходов?

На мой взгляд, стоит в одном случае: если вы уплачиваете ежемесячные авансовые платежи по прибыли в течение квартала. Ведь авансовые платежи на I квартал 2023 года будут сформированы по результатам отчетности по налогу на прибыль за 9 месяцев 2022 года (п. 2 ст. 286 НК).

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