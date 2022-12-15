Кому можно стать самозанятым в 2023 году

Какие ограничения на применение режима НПД существуют? Кому нельзя становиться самозанятым? Разбираемся в статье.

Стать самозанятым легко

Перейти в самозанятые может практически любое физлицо, ограничений в этом режиме почти нет. Гораздо проще перечислить, когда самозанятым быть нельзя.

Но сначала небольшое новшество 2023 года.

Можно стать самозанятым на Байконуре

Это новое правило, которое заработает в 2023 году.

НПД вводится на период действия договора аренды комплекса «Байконур» между РФ и Казахстаном. По сути, до 31 декабря 2028 года. В это время официально заканчивается эксперимент с режимом НПД на федеральном уровне.

Нельзя быть самозанятым, если у вас есть наемные работники

Что делать с помощниками? Заключать с ними договор ГПХ можно, нанимать как работников – нельзя.

В законе четко сказано, что иметь работников самозанятому запрещено (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Если помощников много и вам нужны именно работники на постоянной основе – становитесь ИП.

Нельзя работать с бывшим работодателем

Подмену трудовых отношений договорами с самозанятыми налоговики по-прежнему распознают легко и доначисляют много. Поэтому:

не работайте с бывшими работодателями;

не ввязывайтесь в схемы с фактическим исполнением трудовых обязанностей под видом договора ГПХ.

Если при проверке окажется, что сотрудника компании заставили оформиться как самозанятого под угрозой увольнения, то заказчику грозит штраф по ст. 5.27 КоАП РФ.

Один из самых распространенных признаков вероятной схемы – регистрация СМЗ как обязательное условие в вакансии. Соглашаться на это стоит, только если вы четко понимаете, что схемой не пахнет и вы действительно будете внештатным исполнителем на проекте, а не по сути постоянным сотрудником.

Нельзя превышать лимит дохода

Лимит дохода для самозанятых в 2022 году остается прежним – 2,4 млн рублей в год. Повышать эту сумму не собираются.

Если вы заранее знаете, что можете превысить лимит, лучше сразу зарегистрировать ИП.

Нельзя быть самозанятым по некоторым видам деятельности

Как и у других режимов, у самозанятости есть ограничения. Вот кто не может на нее претендовать: