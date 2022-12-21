Дмитрий Ермолаев, CEO Moneyplace: «По ту сторону WB сидят такие же люди, как вы»

Вопросов по работе с маркетплейсами у бизнеса очень много: популярность онлайн-площадок действительно растет. Прочитать последние новости об этом можно по ссылке.

Дмитрий Ермолаев, фото из личного архива

– С какими сложностями сталкиваются бухгалтеры при работе с маркетплейсами? На что нужно обратить особое внимание?

Как правило, сложности возникают, когда происходят технические сбои в работе сайта – в частности, связанные с выгрузкой закрывающих документов. Это существенно тормозит процесс своевременной сверки расчетов и отражения документов в учете.

Основная сложность заключается в работе с расхождениями, в особенности, в отчете о реализации.

Во-первых, на Wildberries как для бухгалтера, так и для самого предпринимателя оперативность технической поддержки является очень важной составляющей. На сегодняшний день этот вопрос остается открытым.

Во-вторых, довольно сложная детализация и расчеты. Простому бухгалтеру они могут показаться непонятными, но это вопрос времени.

В-третьих, пока что нет доступных и понятных инструкций от лица самой площадки по работе с отчетами. Мы часто сталкиваемся с непониманием наших клиентов, как правильно читать финансовые отчеты, которые предоставляет сама площадка.

– Что за последние месяцы изменилось в работе с Вайлдберрис? Изменились ли правила приемки, комиссии и т.п.?

Из особо ярких событий – это платная регистрация для новых пользователей. Под нее попали том числе те, кто уже был зарегистрирован на площадке, думаю, вскоре этот вопрос разрешится.

Еще логистика по литражу. В самом начале это было крайне затратно для тех селлеров, которые проспали эту новость, имели неверные габариты в карточке товара и платили очень большую стоимость за логистику своего товара. К нам обращались селлеры, у которых стоимость логистики могла превышать саму стоимость товара.

Пару месяцев назад всех еще волновал вопрос с очень высокой платной приемкой товара. Можно было наблюдать такую картину: стоимость приемки могла в принципе быть равна розничной стоимости товара.

Сейчас приемка по системе «Продажи со Склада WB» – усредненная на всех СЦ и составляет всего 15 руб. Что касается платной приемки по FBS – то тут все очень индивидуально и очень изменчиво. Стоит отметить, что это было одним из рычагов воздействия регулирования загрузки складов перед самым активным сезоном продаж.

Ну и конечно же система «Нового Баланса». У селлеров было много вопросов как пользоваться и в чем преимущество. Большинство разобрались, очень удобно производить вывод средств в короткие сроки.

– Вайлдберрис часто критикуют за утрату товаров, неудобный и ненадежный документооброт. Какие способы контроля для движением товаров и документов есть? Как остоять свои права перед маркетплейсом?

Wildberries вообще часто критикуют в принципе, но это не мешает ему быть гигантом среди своих аналогов и привлекать как новых селлеров, так и новых покупателей, это очевидно. Да, проблема утраты, порчи и долгой приемки товаров на сегодняшний день – вопрос открытый. Некоторые селлеры, минуя риск потери больших партий товаров, используют систему работы FBS, однако в таком случае они имеют меньший приоритет в выдаче при прочих равных показателях своих конкурентов.

Для удобства и прозрачности процессов документооборота всегда можно подключить ЭДО, это упростит работу c документами.

Что касается прав. Между поставщиком и площадкой прежде всего подписана оферта, она и является основой их взаимодействия. Иногда у селлеров возникают вопросы по расхождениям, как по финансовой составляющей, так и непосредственно по самим поставкам и товарам, тогда на помощь приходит ТП. Также чаты – можно сказать что это не супер оперативно, но это единственные способы, которые всплывают в голове у селлера, когда возникают такие ситуации.

Однако это далеко не все способы. Есть почта портала, есть формализованные шаблоны писем под каждую ситуацию, важно соблюдать порядок и юридическую грамотность.

Нужно просто понимать, что по ту сторону сидят такие же люди, эта их работа.

– Как поступать в случае задержек оплаты с маркетплейса, как вообще контролируется полнота выплат?

В первую очередь, нужно взять в работу еженедельный отчет, сверить его с детализацией. Уже детализацию сверить с поступлениями на счет. По системе «Нового Баланса» такая проблема в принципе исключена. На сегодняшний день по новой оферте селлеры могут ожидать выплаты в течение 5 рабочих дней со дня предъявления требования об осуществлении такой выплаты. Задержка в своем смысле является нарушением условий договора, разрешением может стать отправка претензии в адрес торговой площадки.

– Что сейчас известно про систему цифровой маркировки?

О вводе новой системы «Цифровой Арбитраж» говорилось еще в августе этого года, однако активно ее использовать начали только в середине сентября. Система позволяет минимизировать количество товаров, которые продаются на площадке с нарушением авторских прав, а также с контрафактом, который продают недобросовестные селлеры. Также это частично решает проблему нездоровой конкуренции и делает покупки пользователей более безопасными.

Кстати, в ноябре Wildberries запустили прямую интеграцию с реестрами Росаккредитации. Товары, которые подлежат обязательной сертификации/декларации, при наличии этих разрешительных документов у продавца могут получить знак отличия.

Я думаю, в ближайшем будущем это повлияет в первую очередь на уровень доверия покупателей к товарам, имеющим знак отличия. Пока загрузка разрешительной документации на площадке является добровольной мерой – непосредственно площадка их не запрашивает.

– Насколько изменились правила работы с брендовой продукцией? Как подтвердить право продажи товаров параллельного импорта?

Изменения в мире внесли свои коррективы. Раньше на площадке любой покупатель мог встретить товары популярных брендов только от лица официальных дистрибьюторов или самих правообладателей бренда. Сейчас с возможностями параллельного импорта любой селлер, соблюдая ряд правил и определенных нюансов связанных с документацией на товар, может спокойно ввести абсолютно законно в Россию брендовый товар и реализовывать его на площадке маркетплейса без какого-либо на то разрешения от официального дистрибьютора или владельца бренда.