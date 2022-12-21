Дмитрий Ермолаев, CEO Moneyplace: «По ту сторону WB сидят такие же люди, как вы»

Вопросов по работе с маркетплейсами у бизнеса очень много: популярность онлайн-площадок действительно растет. Прочитать последние новости об этом можно по ссылке.
Дмитрий Ермолаев, фото из личного архива
– С какими сложностями сталкиваются бухгалтеры при работе с маркетплейсами? На что нужно обратить особое внимание?
Как правило, сложности возникают, когда происходят технические сбои в работе сайта – в частности, связанные с выгрузкой закрывающих документов. Это существенно тормозит процесс своевременной сверки расчетов и отражения документов в учете.
Основная сложность заключается в работе с расхождениями, в особенности, в отчете о реализации.
Во-первых, на Wildberries как для бухгалтера, так и для самого предпринимателя оперативность технической поддержки является очень важной составляющей. На сегодняшний день этот вопрос остается открытым.
Во-вторых, довольно сложная детализация и расчеты. Простому бухгалтеру они могут показаться непонятными, но это вопрос времени.
В-третьих, пока что нет доступных и понятных инструкций от лица самой площадки по работе с отчетами. Мы часто сталкиваемся с непониманием наших клиентов, как правильно читать финансовые отчеты, которые предоставляет сама площадка.
– Что за последние месяцы изменилось в работе с Вайлдберрис? Изменились ли правила приемки, комиссии и т.п.?
Из особо ярких событий – это платная регистрация для новых пользователей. Под нее попали том числе те, кто уже был зарегистрирован на площадке, думаю, вскоре этот вопрос разрешится.
Еще логистика по литражу. В самом начале это было крайне затратно для тех селлеров, которые проспали эту новость, имели неверные габариты в карточке товара и платили очень большую стоимость за логистику своего товара. К нам обращались селлеры, у которых стоимость логистики могла превышать саму стоимость товара.
Пару месяцев назад всех еще волновал вопрос с очень высокой платной приемкой товара. Можно было наблюдать такую картину: стоимость приемки могла в принципе быть равна розничной стоимости товара.
Сейчас приемка по системе «Продажи со Склада WB» – усредненная на всех СЦ и составляет всего 15 руб. Что касается платной приемки по FBS – то тут все очень индивидуально и очень изменчиво. Стоит отметить, что это было одним из рычагов воздействия регулирования загрузки складов перед самым активным сезоном продаж.
Ну и конечно же система «Нового Баланса». У селлеров было много вопросов как пользоваться и в чем преимущество. Большинство разобрались, очень удобно производить вывод средств в короткие сроки.
– Вайлдберрис часто критикуют за утрату товаров, неудобный и ненадежный документооброт. Какие способы контроля для движением товаров и документов есть? Как остоять свои права перед маркетплейсом?
Wildberries вообще часто критикуют в принципе, но это не мешает ему быть гигантом среди своих аналогов и привлекать как новых селлеров, так и новых покупателей, это очевидно. Да, проблема утраты, порчи и долгой приемки товаров на сегодняшний день – вопрос открытый. Некоторые селлеры, минуя риск потери больших партий товаров, используют систему работы FBS, однако в таком случае они имеют меньший приоритет в выдаче при прочих равных показателях своих конкурентов.
Для удобства и прозрачности процессов документооборота всегда можно подключить ЭДО, это упростит работу c документами.
Что касается прав. Между поставщиком и площадкой прежде всего подписана оферта, она и является основой их взаимодействия. Иногда у селлеров возникают вопросы по расхождениям, как по финансовой составляющей, так и непосредственно по самим поставкам и товарам, тогда на помощь приходит ТП. Также чаты – можно сказать что это не супер оперативно, но это единственные способы, которые всплывают в голове у селлера, когда возникают такие ситуации.
Однако это далеко не все способы. Есть почта портала, есть формализованные шаблоны писем под каждую ситуацию, важно соблюдать порядок и юридическую грамотность.
Нужно просто понимать, что по ту сторону сидят такие же люди, эта их работа.
– Как поступать в случае задержек оплаты с маркетплейса, как вообще контролируется полнота выплат?
В первую очередь, нужно взять в работу еженедельный отчет, сверить его с детализацией. Уже детализацию сверить с поступлениями на счет. По системе «Нового Баланса» такая проблема в принципе исключена. На сегодняшний день по новой оферте селлеры могут ожидать выплаты в течение 5 рабочих дней со дня предъявления требования об осуществлении такой выплаты. Задержка в своем смысле является нарушением условий договора, разрешением может стать отправка претензии в адрес торговой площадки.
– Что сейчас известно про систему цифровой маркировки?
О вводе новой системы «Цифровой Арбитраж» говорилось еще в августе этого года, однако активно ее использовать начали только в середине сентября. Система позволяет минимизировать количество товаров, которые продаются на площадке с нарушением авторских прав, а также с контрафактом, который продают недобросовестные селлеры. Также это частично решает проблему нездоровой конкуренции и делает покупки пользователей более безопасными.
Кстати, в ноябре Wildberries запустили прямую интеграцию с реестрами Росаккредитации. Товары, которые подлежат обязательной сертификации/декларации, при наличии этих разрешительных документов у продавца могут получить знак отличия.
Я думаю, в ближайшем будущем это повлияет в первую очередь на уровень доверия покупателей к товарам, имеющим знак отличия. Пока загрузка разрешительной документации на площадке является добровольной мерой – непосредственно площадка их не запрашивает.
– Насколько изменились правила работы с брендовой продукцией? Как подтвердить право продажи товаров параллельного импорта?
Изменения в мире внесли свои коррективы. Раньше на площадке любой покупатель мог встретить товары популярных брендов только от лица официальных дистрибьюторов или самих правообладателей бренда. Сейчас с возможностями параллельного импорта любой селлер, соблюдая ряд правил и определенных нюансов связанных с документацией на товар, может спокойно ввести абсолютно законно в Россию брендовый товар и реализовывать его на площадке маркетплейса без какого-либо на то разрешения от официального дистрибьютора или владельца бренда.
Для подтверждения права продажи таких товаров на самой площадке нужно пройти верификацию на самом портале. Для этого нужно иметь полный пакет документов, начиная от накладных заканчивая подтверждением ФАС.