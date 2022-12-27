Что надо помнить, если сотрудник взял отпуск за свой счет

Во время отпуска за ним сохраняется место работы, стаж и др. Естественно, он продолжается числиться в штате, а в табеле учета указывается его отпуск.

Но в ТК есть и другой отпуск – без сохранения зарплаты. Иногда сотрудники по договоренности с руководством берут его на длительное время. Однако обязательства работодателя в связи с таким событием не исчезают.

Что должна знать компания в этом случае?

Отпуск за свой счет: основные нюансы

Отпуск за свой счет сотрудник может взять по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Для этого он должен написать заявление, а продолжительность отсутствия надо согласовать с работодателем в виде соглашения к договору.

Другими словами, предельный срок такого отпуска законом не установлен: его определяют руководитель и сам сотрудник. Поэтому даже если отпуск за свой счет будет длиться полгода или год, это не противоречит ТК.

Во время такого отпуска сотрудник не получает зарплату, соответственно, компания не удерживает НДФЛ и не платит страховые взносы, т. к. у работника нет налогооблагаемого дохода. В то же время он остается в отчетности, поскольку числится в штате и не считается уволенным.

Время отпуска без сохранения зарплаты включается в трудовой стаж, который дает право на основной оплачиваемый отпуск. Но оно ограничено – 14 календарных дней в течение рабочего года, на основании ст. 121 ТК. Все, что свыше, не учитывается при расчете стажа для отпуска.

Кроме того, дата окончания рабочего года смещается на то количество дней, которые исключены из данного стажа. С учетом этого имейте в виду, что в дальнейшем приказ о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска надо указывать со смещенными датами.

Если сотрудник заболел во время отпуска за свой счет, больничный лист не открывается и пособие не назначают. Больничный врач может открыть лишь со дня окончания отпуска без сохранения зарплаты, если человек все еще болен. Об этом сказано в ст. 9 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и в п. 29 Порядка формирования листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздрава от 23.11.2021 № 1089н. Об этом часто забывают, работники оформляют больничные, а затем жалуются, что им не оплатили больничный.

Наконец, в таком периоде важно правильно считать средний заработок. Из-за длительного отпуска, скажем, в один год, – зарплаты у человека нет. А если нет заработка за расчетный период или за период, превышающий расчетный, то средний заработок определяется исходя из суммы дохода за предшествующий период. То есть считать надо тот год, который предшествовал отпуску без сохранения зарплаты.

При этом закон не дает возможности менять года при расчете среднего заработка – а такое иногда пытаются «провернуть», чтобы увеличить сумму дохода. Изменить один или оба расчетных года можно только работнику, который в это время был в отпуске по уходу за ребенком или по беременности и родам. Других вариантов в законе нет.

Так или иначе, сотрудник продолжает числиться в штате, но одна их главных задач – убрать его из базы по расчету зарплаты. В практике есть случаи, особенно при смене прямого руководителя или бухгалтера, когда информация не обновляется в базе, и сотрудник продолжает получать зарплату.

Вернуть ее потом в одностороннем порядке вряд ли получится, даже через суд. А согласится ли ее добровольно вернуть сотрудник – вопрос.