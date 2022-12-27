ПСН

Как продать тортики, если ты ИП? Разбираемся с системой налогообложения

Подписчица телеграм-канала Красный уголок бухгалтера задала вопрос: «Можно ли приобрести один патент вместо УСН на производство хлебобулочных изделий, не приобретая патента на розничную торговлю, (имея при этом 14 точек продаж)».

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Как продать тортики, если ты ИП? Разбираемся с системой налогообложения
Иллюстрация: Gustavo Fring/pexels

Вопрос вызвал бурные обсуждения. Как выбрать правильную систему налогообложения, разбирались подписчики канала и «Клерк».

Кому доступна патентная система налогообложения (патент, ПСН)

Зарегистрировать ПСН могут индивидуальные предприниматели, соответствующие нескольким критериям:

  • в штате не более 15 человек;

  • деятельность входит в список допустимых занятий для этой системы налогообложения;

  • площадь помещений для розничной торговли и услуг общественного питания не превышает 150 кв. м.

На какие виды деятельности можно оформить патент

Патент задуман, как небольшой трамплин для начинающего ИП от микро- и малого бизнеса к среднему. Предполагается, что бюджет начинающего предпринимателя пока нестабильный, поэтому величина налога не зависит от размера фактически полученного дохода, а определяется исходя из суммы, установленной по каждому виду деятельности потенциально возможного годового заработка.

Другими словами, ФНС заранее устанавливает сумму налога, который вы должны будете оплатить. Это минимум. Заработаете больше – прекрасно, перерасчет вам не грозит. С УСН ситуация другая, но об этом позже.

Итак, не каждый предприниматель имеет право на такие бонусы. Есть несколько ограничений, но самое важное – это то, чем вы занимаетесь. В списке допустимых для этой системы налогообложения видов деятельности 80 вариантов. Полный перечень вы найдете в статье 346.43 НК, а сейчас разберемся в ситуации нашей подписчицы.

Она «печет тортики», а затем продает их в 14 различных точках. Согласно перечню – это вроде бы два разных вида деятельности:

  • розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы;

  • производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

Но на самом деле при производстве продукции торговля и так подразумевается (иначе какой смысл что-то производить, чтобы не продавать). Поэтому отдельный патент на розничную торговлю покупать не нужно (при условии, что продает ИП только собственные изделия). Правда, некоторые комментаторы считают иначе и почему-то притягивают вопрос о кассовых аппаратах.

«Как вы все 14 кассовых аппаратов зарегистрируете по одному адресу? При каждом расчете налогоплательщик обязан выдать покупателю (заказчику) кассовый чек, содержащий обязательные реквизиты, указанные в ст. 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ. Там должны быть указаны: дата, время и адрес осуществления расчета;

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя и его ИНН».

«Клерк» уточняет: ИП, производящий хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, может не применять кассу (п. 2.1 ст. 2 закона № 54-ФЗ). При этом продавец обязан выдать покупателю платежный документ с определенными реквизитами.

Но, даже если в торговых точках будет продаваться и другая продукция, и придется приобретать патент, то есть проблема с количеством сотрудников:

«А как вы планируете с производством и 14 точками в лимит по работникам укладываться? Там не больше 15 человек должно быть?».

Если всю продукцию готовит ИП, а ее сотрудники (именно 14 человек) только продают, в таком случае она будет соответствовать требованиям? Дело в том, что по закону сам предприниматель все-таки входит в число работников, и превышать эту цифру нельзя. Поэтому, если вам понадобится помощник на кухне – вы автоматически лишаетесь права на ПСН.

За три дня под постом разгорелась настоящая дискуссия, количество комментариев продолжает расти. Чтобы немного снизить жар, мы решили все-таки разобраться какой в итоге выбор делать предпринимателю.

Заходите и задавайте ваши вопросы в Красном уголке бухгалтера – здесь не только ваши коллеги-бухгалтеры, но и юристы, налоговые адвокаты, консультанты и эксперты, которые придут вам на помощь. Одна голова хорошо, а КУБ – лучше.

ПСН

Почему малый бизнес стремится к ПСН? Дело в том, что патент освобождает от уплаты следующих налогов:

  • налог на доходы физических лиц;

  • налог на имущество физических лиц;

  • НДС, за исключением налога:

    • при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых не применяется патентная система налогообложения;

    • при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией;

    • при осуществлении операций, облагаемых в соответствии со статьями 161 и 174.1 НК.

Что такое УСН

Упрощенная система налогообложения – это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов, и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса.

То есть УСН рассчитан на более крупные организации, поэтому и требования лояльнее. Для перехода на УСН необходимо учитывать следующие требования:

  • средняя численность не более 100 сотрудников;

  • доход не более 123,3 млн руб.;

  • остаточная стоимость основных средств не больше 150 млн руб.

Именно такие лимиты нужно соблюсти для перехода на УСН с 1 января 2023 года.

На упрощенной системе государство освобождает ИП от уплаты:

  • налога на доходы физических лиц в отношении доходов от предпринимательской деятельности;

  • налога на имущество физических лиц, по имуществу, используемому в предпринимательской деятельности. Однако, с 1 января 2015 для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, установлена обязанность уплачивать налог на имущество в отношении объектов недвижимости, которые включены в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК, п. 3 ст. 346.11 НК;

  • налога на добавленную стоимость, за исключением НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на таможне, а также при выполнении договора простого товарищества или договора доверительного управления имуществом).

Чем УСН отличается от ПСН

Если углубляться в закон, то различий достаточно. Но самое очевидное, из-за которого и начался спор в Красном уголке бухгалтера – расчет налога и его сумма, конечно.

Есть два варианта расчета УСН – с субъектом налогообложения «доходы» со ставкой 6% или «доходы минус расходы» со ставкой 15%. Но список расходов ограничен, например, вы не сможете снизить налоговую базу на представительские расходы, убытки, полученные в результате хищения или недостачи имущества и ряд некоторых других.

Для УСН «Доходы минус расходы» устанавливается минимальная сумма налога, которую в любом случае придётся заплатить, даже если расходы превысят доходы.

В случае нашей подписчицы, она может применять патент при производстве и продаже собственной продукции и не обязана применять ККТ. При этом, при перепродаже товаров ей необходимо применять иной режим налогообложения или применять патент для розницы.

 

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