Как составить договор аренды квартиры в 2023 году

Рассмотрим, как правильно оформить отношения по аренде квартиры, как составить договор и нужно ли регистрировать его в Росреестре.

Также в отдельных разделах статьи разместим образец договора аренды квартиры между физическими лицами и образец соглашения о его расторжении, которые можно будет скачать.

Как сдать квартиру в аренду

Есть люди, которые сдают свое жилье нелегально. Это грозит серьезными проблемами с налоговыми органами. ФНС может провести налоговую проверку и доначислить собственнику НДФЛ за все время незаконной сдачи жилья другим лицам, а также наложить на нерадивого хозяина штраф.

Кроме того, человек в такой ситуации оказывается беззащитным перед мошенниками или просто недобропорядочными жильцами, поскольку без документа, предусматривающего права и обязанности сторон, ему сложно будет отстаивать свои интересы. Поэтому, сдавая квартиру, обязательно нужно заключить договор.

По общему правилу если жилье сдается гражданину, то заключается договор найма жилого помещения. В таком документе собственник, сдающий жилье, именуется наймодателем, а гражданин, снимающий жилье, – нанимателем.

Организация не может получить жилое помещение во временное владение или пользование по договору найма. В этом случае должен заключаться договор аренды либо иной договор (ст. 671 ГК).

В договоре аренды стороны именуются соответственно арендодателем и арендатором. При этом компания-арендатор может использовать жилье только для проживания граждан. Так, организация может арендовать квартиру для проживания в ней иногороднего работника (ст. 606, п. 2 ст. 671 ГК).

Договор найма жилого помещения должен быть заключен в письменной форме (п. 1 ст. 674 ГК). Для договора аренды жилья письменная форма обязательна в случаях, если хотя бы одной из его сторон является юридическое лицо, если сумма сделки превышает 10 тысяч рублей, а также если он заключается на срок более года (п. 1 ст. 161, п. 1 ст. 609 ГК).

Договор аренды заключается на срок, определенный этим документом. Если срок аренды в тексте соглашения не определен, он считается заключенным на неопределенный срок. В такой ситуации каждая из сторон может в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за три месяца. Срок договора аренды жилого помещения не ограничен (ст. 610 ГК).

Договор найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий пяти лет. Если в соглашении о найме не определен срок, договор считается заключенным на пять лет (ст. 683 ГК).

Чтобы составить договор найма квартиры, нужно совершить следующие действия.

1. Наймодателю надо подготовить документы, удостоверяющие его права на недвижимое имущество.

Право собственности можно подтвердить с помощью свидетельства о праве на наследство, договоров купли-продажи, дарения, мены (ч. 2 ст. 14 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ). Государственная регистрация прав на объект недвижимости удостоверяется выпиской из ЕГРН либо свидетельством о государственной регистрации, выданным до 15.07.2016 (ч. 1 ст. 28 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ, ч. 7 ст. 21 закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ).

Выписку из ЕГРН о зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающую, кто на данный момент является собственником квартиры, можно получить в ФГБУ «ФКП Росреестра» или МФЦ. Выписка также докажет отсутствие обременений, препятствующих заключению договора найма. Этот документ предоставляется любому заинтересованному лицу за плату, поэтому заказать его может и потенциальный наниматель.

На официальном сайте Росреестра также можно найти общедоступные сведения об объекте недвижимости, содержащиеся в ЕГРН. В том числе это сведения о форме собственности, о дате и номере государственной регистрации права, ограничения, обременения и виде такого права (ограничения, обременения).

Просмотр этих сведений онлайн доступен неограниченному кругу лиц без подачи специальных запросов. Исключение составляют сведения об объектах недвижимости, доступ к которым ограничен законодательством РФ, а также сведения о правообладателях объектов недвижимости, в том числе об их персональных данных (ч. 1.1 ст. 62 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ; п. п. 1, 2, 6, 7 состава сведений, утвержденного приказом Росреестра от 30.08.2021 № П/0375).

Также наймодателю рекомендуется подготовить документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг (ст. 678 ГК). Особенно если планируется, что обязанность по внесению платы за коммунальные услуги будет нести наниматель.

2. Стороны должны согласовать условия договора найма.

Объектом договора найма может быть изолированное жилое помещение, подходящее для постоянного проживания. В договоре необходимо указать данные, позволяющие идентифицировать квартиру: адрес, площадь, кадастровый номер. При отсутствии этих сведений договор считается незаключенным (п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 673 ГК).

В документе также прописывают размер платы за квартиру, порядок и сроки ее внесения. Если сроки внесения платы не прописаны в договоре, наниматель обязан вносить ее ежемесячно. Не допускается одностороннее изменение размера платы, если это не предусмотрено соглашением сторон (ст. 682 ГК).

В договоре нужно указать, входят ли коммунальные платежи в плату за квартиру. Если договором не установлено иное, наниматель обязан самостоятельно вносить все коммунальные платежи (ст. 678 ГК).

В документе также необходимо прописать срок найма, который не может составлять более пяти лет. Если срок не указан, договор считается заключенным на пять лет (п. 1 ст. 683 ГК).

В случае заключения договора на срок более года в договоре должны быть указаны лица, которые будут проживать совместно с нанимателем (п. 2 ст. 677, п. 2 ст. 683 ГК).

Если квартира передается внаем с мебелью или иным имуществом, находящимся в ней, в том числе с бытовой техникой, рекомендуется также указать в договоре перечень и состояние такого имущества и определить ответственность за его сохранность (ст. 676, 678 ГК).

Целесообразно включить в соглашение о найме условие об обеспечительном платеже, который вносится нанимателем в целях исполнения им обязательств по договору, включая обязанность возместить убытки или уплатить неустойку при его нарушении. При отсутствии таких нарушений по окончании срока сделки платеж возвращается нанимателю или засчитывается за последний месяц найма (п. 1 ст. 307.1, пп. 1, 2 ст. 381.1 ГК).

В интересах сторон рекомендуется указать в договоре всех постоянно проживающих в квартире с нанимателем. Это могут быть как члены семьи, так и посторонние. В этом случае нанимателю не нужно будет в будущем получать согласие наймодателя на вселение данных лиц.

Если в договоре это условие изначально не было указано, вселение граждан в качестве постоянно проживающих с нанимателем возможно только с согласия наймодателя, нанимателя и граждан, постоянно с ним проживающих.

Заметим, что при вселении несовершеннолетних детей согласия не требуется. При этом вселение допускается, если соблюдается требование законодательства о норме общей площади жилого помещения на одного человека, кроме случая вселения несовершеннолетних детей (ст. 679 ГК).

Кроме того, можно указать в договоре, что постоянно проживающие вместе с нанимателем лица несут все обязанности по сделке, в том числе должны вносить плату, компенсировать убытки, делать ремонт. Тогда они становятся сонанимателями, что защитит интересы наймодателя за счет расширения круга лиц, с которых можно требовать выполнения условий договора.

Следует учитывать, что если квартира снята на срок более 90 дней, потребуется регистрация квартирантов по месту пребывания. Здесь речь идет о российских гражданах. Если в указанный срок регистрация не была произведена, то наймодатель обязан уведомить орган регистрационного учета о проживании у себя гражданина без регистрации в течение трех рабочих дней по истечении данного срока (ч. 4 ст. 3, ч. 1 ст. 5 закона от 25.06.1993 № 5242-1).

За проживание граждан РФ по месту жительства или пребывания без регистрации, а также за нарушение правил регистрации гражданин РФ по месту жительства или пребывания предусмотрена административная ответственность в виде штрафа (ст. 19.15.1, 19.15.2 КоАП).

Ответственность не возникнет, если жильцы приходятся наймодателю родственниками: супругами, детьми, подопечными, супругами детей, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, супругами родителей, родными братьями и сестрами, бабушками, дедушками, внуками, а собственник зарегистрирован по месту жительства в сдаваемой квартире (примечания к ст. 19.15.1, 19.15.2 КоАП).

Регистрация жильцов не требуется, если они зарегистрированы (ч. 2, 3, 4, 5 ст. 5 закона № 5242-1):

по месту жительства в том же субъекте, где снимают квартиру;

в Москве или Московской области, и сдаваемая квартира находится в одном из этих субъектов;

в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, и сдаваемая квартира находится в одном из этих субъектов;

в Севастополе или Республике Крым, и сдаваемая квартира также находится в одном из этих субъектов.

Также в договоре можно прописать условие об отсутствии фактов ареста и иных ограничений в отношении квартиры. Предусмотреть, кто и за чей счет осуществляет текущий и капитальный ремонт помещения, а также установить ответственность за нарушение условий соглашения (пп. 1, 2 ст. 681 ГК, ч. 1 ст. 80 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ).

3. Когда все условия согласованы, стороны должны заключить договор найма в установленной законом форме.

Согласно пункту 1 ст. 160, п. 1 ст. 674 ГК договор найма квартиры должен быть заключен в письменной форме путем составления одного документа и подписан обеими сторонами. Подписать договор может лицо, действующее от имени наймодателя или нанимателя, при наличии нотариально удостоверенной доверенности, содержащей необходимые полномочия (п. 1 ст. 185, ст. 185.1 ГК).

Выполнение наймодателем обязательства по передаче квартиры нанимателю может подтверждаться актом приема-передачи, в котором, как правило, отражается состояние жилого помещения на момент передачи, список передаваемого имущества, показания счетчиков воды и света, перечень выявленных недостатков и т. д. (п. 1 ст. 676 ГК).

Если договор найма заключен на срок не менее одного года, сторонам обязательно совершить следующее действие.

В случае заключения договора найма квартиры на срок не менее года возникшее ограничение (обременение) подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 674 ГК, ч. 2 ст. 51 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ). Для этого потребуется обратиться в Росреестр.

Заявление о государственной регистрации и необходимые документы следует представить в орган регистрации прав не позднее месяца со дня заключения договора.

Нужно ли регистрировать договор аренды в Росреестре

Обязательная государственная регистрация договора найма законом не предусмотрена. Но в отношении соглашения о найме жилого помещения, заключенного на срок не менее года, регистрации подлежит ограничение (обременение) права собственности на жилье (п. 2 ст. 674 ГК, ч. 2 ст. 51 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ).

Заявление о регистрации ограничения (обременения) права собственности подается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав – Росреестр. Подать такое заявление должны стороны договора найма не позднее чем через месяц со дня заключения договора найма (ч. 2, 4 ст. 51 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ).

Несоблюдение срока подачи заявления о государственной регистрации ограничения (обременения) права собственности на жилое помещение, возникающего на основании договора найма жилого помещения, заключенного на срок не менее года, влечет административный штраф для граждан – в размере 5 тыс. рублей, для юридических лиц – в размере 200 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – в размере 100 тыс. рублей (ч. 2 ст. 19.21 КоАП).

Если же гражданин передает свое жилье компании, нужно иметь в виду, что договор аренды любого недвижимого имущества, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 609 ГК). Несоблюдение установленного порядка регистрации договора аренды влечет административный штраф для граждан – в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей, для юридических лиц – в размере от 30 до 40 тыс. рублей (ч. 1 ст. 19.21 КоАП РФ).

Образец договора аренды квартиры между физическими лицами

Установленной законом конкретной формы договора найма нет, нужно придерживаться общих требований гражданского законодательства. При этом договор может быть составлен и на бланке путем заполнения сторонами свободных граф.

Обязательно нужно указать в документе фамилии, имена и отчества, паспортные данные, контакты обеих сторон, а также прописать условия сделки.

Так, стороны могут договориться о том, что в случае несвоевременного внесения платы наниматель должен уплатить неустойку в определенном размере. Но даже если в договоре конкретный размер неустойки за просрочку платежей или правило ее расчета указаны, наймодатель может воспользоваться ст. 395 ГК и рассчитать проценты за пользование чужими денежными средствами, которые определяются на основе ключевой ставки Центрального Банка, действовавшей в соответствующие периоды.

Если между сторонами заключен договор найма, то в случае отказа нанимателя уплатить неустойку или проценты за пользование чужими денежными средствами, наймодатель сможет взыскать эти суммы с жильца через суд.

Соглашение о расторжении договора аренды

Порядок расторжения договора аренды жилого помещения, заключенного гражданином с компанией, и договора найма жилья, заключенного между физическими лицами, будет значительно отличаться.

Досрочное расторжение договора аренды по требованию одной из сторон осуществляется через суд. Это может произойти в случае использования жилого помещения с существенным нарушением условий сделки, невнесении арендатором арендной платы по истечении установленного договором срока платежа более двух раз подряд, создания арендодателем препятствий для пользования арендатором жилым помещением.

При этом основания для расторжения могут быть установлены в том числе договором (ст. 619, 620 ГК).

Расторжение договора найма жилья имеет свои особенности регулирования в пользу нанимателя, как наименее защищенной стороны. По желанию нанимателя договор найма жилого помещения может быть расторгнут в любое время. Для этого достаточно только согласия других граждан, постоянно проживающих с ним, и письменного предупреждения наймодателя за три месяца (п. 1 ст. 687 ГК).

По требованию наймодателя договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке только в следующих случаях (п. 2 ст. 687 ГК):

в случае невнесения нанимателем платы за жилое помещение за шесть месяцев, если договором не установлен больший срок, а при краткосрочном найме (до одного года) – в случае невнесения платы более двух раз по истечении установленного договором срока платежа;

разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;

использования жилого помещения не по назначению либо систематического нарушения прав и интересов соседей нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает.

В то же время договором найма могут быть предусмотрены основания, отличные от вышеуказанных, для возможности расторжения договора во внесудебном порядке по инициативе наймодателя в случае существенного нарушения его законных интересов нанимателем (п. 4 ст. 421, пп. 1, 4 ст. 450 ГК, постановление Конституционного Суда от 02.06.2022 № 23-П).