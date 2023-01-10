Цифра дня. А вы уже подали заявление на детское пособие?

По подсчетам чиновников, на новое универсальное детское пособие через Госуслуги приняли более 1 миллиона заявлений.
О том, кто получит и кто такое пособие не получит, мы писали в этой статье.
Родители атаковали Госуслуги заявлениями на новое пособие: Минцифры посчитало статистику.
По подсчетам чиновников, на новое универсальное детское пособие через Госуслуги приняли более 1 миллиона заявлений.
О том, кто получит и кто такое пособие не получит, мы писали в этой статье.
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