«Ночной бухгалтер». Налоговики сами в шоке от ЕНП. Справляться с НДФЛ им сложнее всего

Понятно, что ничего не понятно

Свершилось – единые налоговые счета заработали, только вот что с ними делать, никто пока не понимает от слова совсем.

Сами налоговики тестят систему, находят в ней сложности и докладывают ответственным на местах. Но вот эти ответственные «наверх» сообщают только о тех «косяках», которые могут навредить репутации ФНС, а не обо всем подряд. И вот как решаться будет все остальное, вообще неясно.

По инсайтам из профильных Телеграм-каналов пока известно, что «данные из ЕНС в личном кабинете не видно, маловероятна возможность зачетов и возвратов, скорректировать то, что перенеслось (в том числе криво) возможности нет». И раньше следующего месяца ситуация, похоже, лучше не станет.

Говорит эксперт Бухгалтеры до сих пор с надеждой ждут прояснения вопроса с уведомлениями и платежками по ЕНП. Может, все поначалу будет не так плохо? Налоговый адвокат, автор Телеграм-канала о налогах Карина Урберг, объясняет: – В последние дни часто слышу от бухгалтеров клиентов, что в переходный период будем работать «по-старому» и платить налоги отдельными платежами. Но суть в том, что переходного периода нет, а уплата налогов отдельными платежками – не альтернатива ЕНП и не «старый» способ уплаты налогов. При уплате налогов/сборов как одним платежом, так и отдельными платежами средства зачисляются на ЕНС и распределяются сначала в счет недоимок. Поэтому работать «по-старому» ФНС не будет, а оплата налогов отдельными платежами не спасет от проблем в случае, если перенос данных из КРСБ на ЕНС прошел криво и «всплыли» какие-то недоимки.

Но есть и хорошие новости

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