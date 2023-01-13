ЕФС-1 с 2023 года: как заполнять, куда и когда сдавать

Итак, в ЕФС-1 входят четыре прежних формы отчетности. А также ежемесячный отчет для бюджетников.

В отчет входят несколько разделов и подразделов, которые надо сдавать с разной периодичностью в разных ситуациях. Титульный лист нужно включать в каждый отчет, по какому поводу он бы не сдавался.

Коротко о том, какие разделы и подразделы в каком случае надо включать в отчет, мы написали в этой таблице: скачайте и распечатайте, чтобы запомнить.

Расскажем, как заполнять новую форму.

Состав отчета

В форме ЕФС-1 будет два раздела и несколько подразделов.

Вот состав отчета:

№ раздела Наименование раздела № подраздела Наименование подраздела Титульный лист 1 Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию 1 Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности 1.2 Сведения о страховом стаже 1.3 Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений 2 Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии 3 Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя 2 Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 2.1 Расчет сумм страховых взносов 2.1.1 Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ 2.2 Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании 2.3 Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год

Для каждого раздела и подраздела – свои сроки сдачи.

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Подраздел 1

В подразделе 1 формы ЕФС-1 (который надо сдавать для сведений вместо СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ) необходимо указывать один из пяти статусов застрахованного лица и гражданство.

Коды такие:

Код Статус зарегистрированного лица ГРФ граждане РФ ПЖИГ иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ ВЖИГ иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие в РФ, а также временно пребывающие в РФ иностранные граждане-беженцы ВПИГ иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением ВКС), временно пребывающие в РФ ВКС иностранные граждане или лица без гражданства из числа ВКС, временно пребывающие в РФ

Подраздел 1.1

Это аналог формы СЗВ-ТД, но здесь надо указывать не только кадровые мероприятия по трудовым договорам, но и данные по договорам ГПХ.

Сроки сдачи этого подраздела такие:

Событие Срок сдачи Прием или увольнение не позднее следующего рабочего дня Перевод на другую постоянную работу до 25 числа следующего месяца Выбор бумажной или электронной трудовой книжки до 25 числа следующего месяца Заключение или прекращение договора ГПХ не позднее следующего рабочего дня

В графе «Код выполняемой функции» для трудовых договоров по-прежнему нужен код из ОКЗ. Как и для договоров ГПХ.

Но для договоров ГПХ есть и свои коды, в дополнение к коду из ОКЗ. Смотрите в нашей таблице, какие.

Код Вид договора ДГПХ договор ГПХ о выполнении работ (оказании услуг) ДАВТ договор авторского заказа ДОИП договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства ИЗЛД издательский лицензионный договор ЛДПИ лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договор о передаче полномочий по управлению правами, заключенный с организацией по управлению правами на коллективной основе

Для договоров ГПХ будут новые виды мероприятий, которые надо указывать в графе 3:

НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ;

ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ.

Важно! Если договор ГПХ заключен в 2023 году, то на следующий день надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1 с кодом «Начало договора ГПХ». Если договор заключен в 2022 году, то в форме ЕФС-1 его начало никак не отражается.

Подраздел 1.2

Это аналог формы СЗВ-СТАЖ.

Срок сдачи – ежегодно до 25 января.

В этом подразделе, в частности, будут сведения о СОУТ.

В отчете будет графа 5 «Районный коэффициент» подраздела. Там надо указывать надбавки за работу в регионах со сложными климатическими условиями, в формате «Х.Х».

Это графа заполняется, если в графе 4 есть коды «РКС», «МКС», «РКСР», «МКСР», «МКС-РКСР».

Подраздел 1.3

Этот лист отчета нужен для мониторинга зарплаты бюджетников.

Бюджетные организации, которые относятся к образованию, науке, медицине, соцуслугам, искусству должны ежемесячно до 25 числа сдавать отчет о зарплате сотрудников.

В отчете, в частности, есть код должности, код категории персонала, почетное звание, размер оклада, код и сумма выплаты.

Коды приведены в классификаторе, который является приложением к порядку заполнения формы.

Подраздел 2

Здесь отражают периоды работы для досрочной пенсии. Раздел сдают раз в год одновременно с подразделом 1.2 (аналогом СЗВ-СТАЖ).

Подраздел 3

Здесь указывают перечисления дополнительных взносов в ПФР по программе софинансирования.

Подраздел 2.1

Это аналог формы 4-ФСС.

Существенных изменений в порядке заполнения нет.

Сдавать раздел 2 новой формы надо будет ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за кварталом.

Причем если потребуется уточненка, то за периоды до 2023 года ее надо сдавать на старых бланках 4-ФСС.