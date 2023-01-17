КБК в 2023 году: что поменялось

Нормативка

КБК утверждены приказом Минфина от 17.05.2022 № 75н.

В него внесли поправки приказом от 22.11.2022 № 177н, который был опубликован 28.12.2022.

В документе более 1,7 тыс. страниц. Приняли новые КБК по налогу на прибыль, страховым взносам, НДФЛ, акцизам.

Где указывать новые КБК

Ранее КБК указывали в платежном поручении при уплате налогов. Теперь это не нужно.

Дело в том, что почти все налоги, взносы и прочие налоговые платежи перечисляют на КБК единого налогового платежка.

КБК ЕНП – 182 010 61 20101 0000 510

Однако несмотря на поступление всех налогов на один КБК, налоговики все равно будут по-прежнему начислять каждый налог отдельно.

Поэтому отдельные КБК нужны. Их бухгалтеры должны указывать в уведомлениях по ЕНП.

В 2023 году в качестве уведомлений можно использовать платежные поручения. Там надо указывать КБК конкретного налога.

Страховые взносы

По страховым взносам в 2023 году поменялись КБК как по платежам за работников, так и по фиксированным взносам.

Более того, по взносам за 2022 год с 2023 года тоже действуют новые КБК.

Смотрите в нашей таблице основные КБК по страховым взносам.

КБК Расшифровка кода 182 1 02 01000 01 1000 160 Единый КБК для страховых взносов на обязательное страхование с 1 января 2023 года 182 1 02 02000 01 1000 160 Страховые взносы в совокупном фиксированном размере (ОПС + ОМС) для ИП с 1 января 2023 года 182 1 02 03000 01 1000 160 Страховые взносы с дохода, превышающего 300 000 рублей для ИП за периоды с 2023 года 182 1 02 04010 01 1010 160 Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 № 400-ФЗ (не зависящему от результатов СОУТ) 182 1 02 04010 01 1020 160 Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ (зависящему от результатов СОУТ) 182 1 02 04020 01 1010 160 Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2 – 18 части 1 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ (не зависящему от результатов СОУТ) 182 1 02 04020 01 1020 160 Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2 – 18 части 1 статьи 30 № 400-ФЗ (зависящему от результатов СОУТ) 182 1 02 14010 06 1001 160 Взносы на ОПС за работников за расчетные периоды до 1 января 2023 года 182 1 02 14020 06 1001 160 Взносы на ОСС за расчетные периоды до 1 января 2023 года 182 1 02 14030 08 1001 160 Взносы на ОМС за работников за расчетные периоды до 1 января 2023 года 182 1 02 14010 06 1005 160 Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере за расчетные периоды начиная с 1 января 2017 года до 1 января 2023 года (взносы ИП за себя) 182 1 02 14030 08 1002 160 Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере за периоды с 1 января 2017 года до 1 января 2023 года (взносы ИП за себя) 182 1 02 05000 06 1000 160 Добровольные страховые взносы на пенсионное страхование

Остальные КБК по страховым взносам смотрите здесь.

НДФЛ

По НДФЛ поменялись КБК по дивидендам по ставке 13% и 15%.

Смотрите в таблице основные КБК по НДФЛ

КБК Расшифровка кода 182 1 01 02010 01 1000 110 НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов по статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ, а также доходов от долевого участия в виде дивидендов 182 1 01 02020 01 1000 110 НДФЛ ИП на ОСНО по статье 227 НК РФ 182 1 01 02130 01 1000 110 НДФЛ от дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тыс. рублей) 182 1 01 02140 01 1000 110 НДФЛ от дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей) 182 1 01 02080 01 1000 110 НДФЛ части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением НДФЛ с сумм прибыли иностранной компании, а также доходов от дивидендов)

Полный перечень КБК по НДФЛ смотрите здесь.

Налог на прибыль

По налогу на прибыль, в частности, изменились КБК для участников КГН.

КБК Расшифровка кода 182 1 01 01011 01 1000 110 Налог на прибыль (за исключением КГН), зачисляемый в федеральный бюджет 182 1 01 01012 02 1000 110 Налог на прибыль (за исключением КГН), зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 182 1 01 01013 01 1000 110 Налог на прибыль КГН, зачисляемый в федеральный бюджет 182 1 01 01014 02 1000 110 Налог на прибыль КГН, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

Перечень остальных КБК по налогу на прибыль смотрите здесь.

КБК по другим налогам, администрируемым ФНС, смотрите в нашем справочнике.