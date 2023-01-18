Счет-фактуру составили раньше отгрузки. Надо ли исправлять?

Налоговики категорически против

Чиновники считают, что выставлять счет-фактуру до отгрузки нельзя категорически. Дело в пункте 3 статьи 168 НК. Там сказано, что при реализации товаров, работ, услуг, а также при получении сумм оплаты в счет предстоящих поставок выставляются счета-фактуры. Это надо сделать не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара, выполнения работ или оказания услуг. Или со дня, когда получена сумма аванса.

Поэтому выставить счет-фактуру до дня отгрузки товара, до даты выполнения работы или услуги, нельзя. В кодексе это не предусмотрено (письма Минфина от 09.12.2022 № 03-07-14/121306, от 12.07.2019 № 03-07-09/51713, от 09.11.2011 № 03-07-09/39).

И так как нарушен срок, когда надо было выставить счет-фактуру, по такому документу вычет невозможен. Кроме того, так как счет-фактура составлен еще до того, как совершена операция, данные в нем нельзя считать достоверными.

Арбитры относятся снисходительно

Действительно, досрочное выставление счета-фактуры в НК нет. Однако, строго говоря, в НК нет такого основания для отказа в применении налоговых вычетов, как составление счетов-фактур до оформления первички на отгрузку (постановления ФАС Северо-Западного округа от 18.01.2013 № А21-2405/2012, Северо-Кавказского округа от 24.06.2011 № А53-18544/2010).

Кроме того, если в счете-фактуре обнаружена ошибка, которая не препятствует налоговикам идентифицировать:

продавца и покупателя;

наименование товаров, работ, услуг, имущественных прав;

их стоимость;

налоговую ставку и сумму налога;

то новые экземпляры счетов-фактур составлять не надо (п. 7 Правил заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137).

Тем не менее, эти решения довольно старые, и как сейчас на ту же ситуацию посмотрят арбитры, неизвестно.

Что тогда делать

Чтобы не спорить с инспекторами, спорный счет-фактуру с неправильной датой лучше аннулировать.

Если ошибочно выставленный счет-фактуру компания не успела отразить в книге продаж, то просто не принимайте документ к учету (письмо ФНС от 30.04.2015 № БС-18-6/499@).

Если успели внести счет-фактуру в книгу продаж, придется ее исправить Как это сделать, сказано в пункте 11 Правил ведения книги продаж.

В графах 13а – 19 книги продаж укажите показатели ошибочного счета-фактуры со знаком «минус». В остальных графах отразите оставшиеся данные ошибочного счета-фактуры.

Затем составьте новый счет-фактуру с правильной датой и зарегистрируйте его.

При этом ошибочно составленный счет-фактуру, если он уже попал в руки покупателя, отзовите. Для этого направьте покупателю письмо с соответствующей просьбой (постановление ФАС Уральского округа от 29.12.2009 № Ф09-10483/09-С2). В противном случае покупатель может предъявить к вычету входной НДС по аннулированному вами счету-фактуре, и ему потом придется объясняться с налоговиками.