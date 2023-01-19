Как удержать стоимость спецодежды при увольнении

Аналитики бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения» рассказали, как законно взыскать остаточную стоимость одежды и обуви.

Спецодежда, обувь, каски, маски перчатки и другие средства индивидуально защиты, хоть и выдаются в пользование сотрудникам, но остаются собственностью предприятия и числятся на балансе.

По этому поводу смотрите п. 64 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина от 26 декабря 2002 года № 135.

Логично, что при увольнении работник должен либо вернуть одежду организации, либо выкупить ее по остаточной цене. Оставить ее себе безвозмездно можно в том случае, если срок амортизации вышел и спецсредства списаны предприятием. В случае, если произошла порча одежды, то ущерб необходимо будет возместить по остаточной стоимости.

Важно! Удержать полную стоимость предприятие не может. Только остаточную. При этом, в случае разногласий работодатель не имеет права не выплатить расчет или удерживать трудовую книжку.

Более того, нарушение срока выплаты зарплаты, отпускных и других, полагающихся при увольнении сумм грозит работодателю начислением процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки. Размер процентов – не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ на момент начисления (ст. 236 ТК).

Если увольняющийся не сдал спецодежду, ее стоимость может быть удержана с причитающихся при увольнении выплат. Однако удерживать более 20% выплат (в отдельных случаях до 50%) статья 138 Трудового кодекса запрещает.

Обратите внимание! Если инициатором является сам сотрудник и написал об этом соответствующее заявление в качестве основания, тогда лимит относительно суммы отсутствует.

Двадцатипроцентное удержание может не покрыть сумму ущерба, полученного компанией. Тогда работодатель может подать исковое заявление в судебную инстанцию либо составить акт о списании СИЗ по расходам. Обычно обращение в суд происходит только после попыток договорится мирно, но, если стороны не находят компромисса тогда возникают судебные процессы.

Статьей 248 ТК регулируется вопрос относительно правил взыскания с работника материального ущерба с последующим подписанием обязательства относительно возврата средств.

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба.

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд.

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа.

На основании ст. 240 ТК руководитель имеет право отказаться от взыскания ущерба, но, если собственник предприятия намерен получить компенсацию тогда он ограничит должностное лицо в действии.

А вот если порча или утрата одежды произошла не по вине работника, взыскать ее остаточную стоимость нельзя.