Какие коды отчетных периодов по ЕНП указывать в уведомлениях в 2023 году – примеры и таблица

Памятка от ФНС по Единому налоговому платежу

Памятка от ФНС по Единому налоговому платежу 17 Кб , 22 загрузки

Какие налоги и взносы попадают в уведомление

С 2023 года по налогам и взносам, по которым дата уплаты раньше, чем дата сдачи отчетности по нему, нужно подать уведомление в ИФНС.

Срок подачи уведомления об исчисленных налогах и взносах в ИФНС – 25 число месяца, в котором установлен срок уплаты.

Уведомление представляется по тем налогам и взносам, по которым по сроку уплаты еще не подается налоговая отчетность (п. 9 ст. 58 НК).

Это ежемесячные платежи по НДФЛ и страховым взносам, авансовые платежи по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, по ЕСХН и налогу по УСН. По НДС и налогу на прибыль налогоплательщики такие уведомления не сдают.

Общий подход к заполнению кодов

Форма уведомления, а также электронный формат и порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 02.11.22 № ЕД-7-8/1047@.

Бланк состоит из титульного листа и раздела «Данные». В этом разделе, в частности, требуется указать такой реквизит как «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)».

Коды налогового периода принимают значения:

21 – первый квартал;

31 – полугодие;

33 – девять месяцев;

34 – год.

Также по ежемесячным авансовым платежам при заполнении кодов «21», «31», «33», «34» указывается порядковый номер квартального месяца – 01, 02, 03, 04.

По ежеквартальным авансовым платежам при заполнении кода «34» указывается порядковый номер квартала – 01, 02, 03, 04″.

Далее предлагаем посмотреть в таблицах коды налоговых периодов по различным налогам и взносам.

Коды по НДФЛ

Коды по страховым взносам

Налог на прибыль

Данная таблица касается только ставок налога на прибыль, отличным от ставки 20 процентов.

Коды налога при УСН

Коды при ЕСХН

Коды налога на имущество организаций

Коды транспортного налога

Коды земельного налога