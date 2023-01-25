ЕНП (единый налоговый платеж)

Какие коды отчетных периодов по ЕНП указывать в уведомлениях в 2023 году – примеры и таблица

Какие коды отчетных периодов по ЕНП указывать в уведомлениях по ЕНП в 2023 году? В ФНС обобщили все данные по ЕНП в одном файле Excel. Однако пользоваться справочником в таком виде не очень удобно. Мы собрали официальные разъяснения в более удобный вид и предлагаем вам коды в единой таблице по различным налогам и взносам.

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Какие коды отчетных периодов по ЕНП указывать в уведомлениях в 2023 году – примеры и таблица
Иллюстрация: Miguel Á. Padriñán/pexels
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Какие налоги и взносы попадают в уведомление

С 2023 года по налогам и взносам, по которым дата уплаты раньше, чем дата сдачи отчетности по нему, нужно подать уведомление в ИФНС.

Срок подачи уведомления об исчисленных налогах и взносах в ИФНС – 25 число месяца, в котором установлен срок уплаты.

Уведомление представляется по тем налогам и взносам, по которым по сроку уплаты еще не подается налоговая отчетность (п. 9 ст. 58 НК).

Это ежемесячные платежи по НДФЛ и страховым взносам, авансовые платежи по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, по ЕСХН и налогу по УСН. По НДС и налогу на прибыль налогоплательщики такие уведомления не сдают.

Общий подход к заполнению кодов

Форма уведомления, а также электронный формат и порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 02.11.22 № ЕД-7-8/1047@.

Бланк состоит из титульного листа и раздела «Данные». В этом разделе, в частности, требуется указать такой реквизит как «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)».

Коды налогового периода принимают значения:

  • 21 – первый квартал;

  • 31 – полугодие;

  • 33 – девять месяцев;

  • 34 – год.

Также по ежемесячным авансовым платежам при заполнении кодов «21», «31», «33», «34» указывается порядковый номер квартального месяца – 01, 02, 03, 04.

По ежеквартальным авансовым платежам при заполнении кода «34» указывается порядковый номер квартала – 01, 02, 03, 04″.

Далее предлагаем посмотреть в таблицах коды налоговых периодов по различным налогам и взносам.

Коды по НДФЛ

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Коды по страховым взносам

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Налог на прибыль

Данная таблица касается только ставок налога на прибыль, отличным от ставки 20 процентов.

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Коды налога при УСН

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Коды при ЕСХН

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Коды налога на имущество организаций

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Коды транспортного налога

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Коды земельного налога

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