Какие коды отчетных периодов по ЕНП указывать в уведомлениях в 2023 году – примеры и таблица

Какие налоги и взносы попадают в уведомление
С 2023 года по налогам и взносам, по которым дата уплаты раньше, чем дата сдачи отчетности по нему, нужно подать уведомление в ИФНС.
Срок подачи уведомления об исчисленных налогах и взносах в ИФНС – 25 число месяца, в котором установлен срок уплаты.
Уведомление представляется по тем налогам и взносам, по которым по сроку уплаты еще не подается налоговая отчетность (п. 9 ст. 58 НК).
Это ежемесячные платежи по НДФЛ и страховым взносам, авансовые платежи по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, по ЕСХН и налогу по УСН. По НДС и налогу на прибыль налогоплательщики такие уведомления не сдают.
Общий подход к заполнению кодов
Форма уведомления, а также электронный формат и порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 02.11.22 № ЕД-7-8/1047@.
Бланк состоит из титульного листа и раздела «Данные». В этом разделе, в частности, требуется указать такой реквизит как «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)».
Коды налогового периода принимают значения:
21 – первый квартал;
31 – полугодие;
33 – девять месяцев;
34 – год.
Также по ежемесячным авансовым платежам при заполнении кодов «21», «31», «33», «34» указывается порядковый номер квартального месяца – 01, 02, 03, 04.
По ежеквартальным авансовым платежам при заполнении кода «34» указывается порядковый номер квартала – 01, 02, 03, 04″.
Далее предлагаем посмотреть в таблицах коды налоговых периодов по различным налогам и взносам.
Коды по НДФЛ
Коды по страховым взносам
Налог на прибыль
Данная таблица касается только ставок налога на прибыль, отличным от ставки 20 процентов.