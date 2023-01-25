Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». НДФЛ с декабрьского аванса: бухгалтеры танцуют танцы с бубном из-за ФНС

ФНС выпустила новое письмо по НДФЛ с декабрьского аванса. Опять море новых деталей и опять бухгалтерам со всем разбираться. Ключевое: аванс, выплаченный в декабре, войдет в 6-НДФЛ и справки за 2022 год.

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«Ночной бухгалтер». НДФЛ с декабрьского аванса: бухгалтеры танцуют танцы с бубном из-за ФНС
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Ну и сколько можно?

Похоже, вся эта кутерьма с налогами – только начало. Вот главное из нового письма ФНС.

Если аванс за декабрь выплатили в декабре, а вторую часть зарплаты – в январе, то НДФЛ с аванса исчислен в январе при выплате зарплаты. Его надо уплатить до 30.01.2023. Теперь дальше:

  • аванс и НДФЛ с него надо указать в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 2022 год;
  • тот же НДФЛ надо указать в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.

Крик бухгалтерской души

Осталось понять одно: что делать бухгалтерам, которые уже сделали по-другому?

В комментариях, например, пишут:

«Я уже приклеила аванс к зарплате и отклеивать его, отщипывать для него НДФЛ из общей суммы, высчитывая обратным путем, не собираюсь. Дело сделано. 6-НДФЛ ушел без декабря. Весь НДФЛ включу в 6-НДФЛ за 1 квартал».

Предупредильник

Малый и средний бизнес будут предупреждать о неналоговых проверках. «Предупредильник» будет онлайн, через цифровую платформу МСП.РФ.

Неинтересное

В Госдуме объяснили, почему не хотят публиковать декларации о доходах чиновников (хотя спикер Госдумы Володин уже заявил, что ему скрывать нечего).

Оказывается, депутатам «неинтересно» заполнять декларации. Мы, конечно, могли бы это прокомментировать, но лучше вы.

Заскриньте

Два важных ответа на важные вопросы по ЕНП для ИП (полный обзор – здесь).

Какие налоги ИП не подпадают под ЕНП?

НДФЛ с выплат работающим по патенту иностранцам и госпошлины, по которым нет исполнительного документа из суда.

Какие налоги ИП платит не в единый срок 28 числа?

  • Фиксированные взносы: их как и раньше нужно уплатить до 31 декабря;
  • взносы на ОПС с доходов, превысивших 300 тыс., – до 1 июля;
  • НДФЛ по итогам года – до 15 июля.

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Изучить теорию по ЕНП и ЕНС – полбеды. Вы попробуйте все это освоить в программах 1С! Забирайте идеальный курс, чтобы быстро разобраться с главной бухгалтерской темой 2023 года и стать гуру работы с 1С по ней.

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