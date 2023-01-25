6-НДФЛ

🚨 НДФЛ с аванса за декабрь входит в 6-НДФЛ как за 2022 год, так и за 1 квартал 2023 года: новые разъяснения ФНС

Если аванс за декабрь выплачен в декабре, а вторая часть зарплаты – в январе, то НДФЛ с аванса исчислен в январе при выплате зарплаты. Его надо уплатить до 30.01.2023. Но он войдет в 6-НДФЛ и справки за 2022 год.

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ФНС выпустила новое письмо от 19.01.2023 № БС-4-11/517@ по теме аванса за декабрь.

Рассмотрен такой случай:

  • аванс за декабрь выплачен 30.12.2022;
  • зарплата за декабрь выплачена 16.01.2023;
  • НДФЛ со всей зарплаты (включая аванс) удержан 16.01.2023.

Срок перечисления этого общего НДФЛ – 30.01.2023.

Аванс и НДФЛ с него надо указать в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 2022 год.

Также аванс и НДФЛ с него надо указать в справках (бывших 2-НДФЛ) за 2022 год. Сумма указывается в полях «сумма налога исчисленная» и «сумма налога удержанная».

Кроме того, НДФЛ с аванса надо указать в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.

В расчете 6-НДФЛ за 2022 год зарплата за вторую половину декабря, выплаченная 16.01.2023, не указывается.

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Ранее аналогичные разъяснения ФНС дала письме от 11.01.2023 № ЗГ-3-11/125@. О них мы рассказывали здесь.

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🚨 НДФЛ с аванса за декабрь входит в 6-НДФЛ как за 2022 год, так и за 1 квартал 2023 года: новые разъяснения ФНС

Если аванс за декабрь выплачен в декабре, а вторая часть зарплаты – в январе, то НДФЛ с аванса исчислен в январе при выплате зарплаты. Его надо уплатить до 30.01.2023. Но он войдет в 6-НДФЛ и справки за 2022 год.

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