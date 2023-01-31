Новое в законах для самозанятых в 2023 году

Поэтому вполне логичными выглядят новые законы, учитывающие интересы именно этой категории предпринимателей.

О том, какие дополнения и изменения в законодательстве ожидают самозанятых в 2023 году, рассказывают эксперты платформы Наниматель.

Добровольное социальное страхование самозанятых

Плательщики налога на профессиональный доход (НПД) освобождены от уплаты страховых взносов, поэтому в будущем они могут рассчитывать только на социальную пенсию.

Закон строг – нет отчислений страховых взносов – нет страхового стажа для получения пенсии. Но самозанятый может его покупать, добровольно платя пенсионные взносы. В 2023 году один год страхового стажа оценен в 36723 руб.

Самозанятые не могли рассчитывать и на пособия по временной нетрудоспособности. При этом плательщики НПД получают медицинское обслуживание, не платя отдельно взносы на ОМС, так как часть уплачиваемого ими налога автоматически направляется в ФФОМС.

То, что для нормальной жизни этого недостаточно, стало понятным уже после первых двух лет эксперимента. Необходим был новый формат добровольного социального страхования, который бы учитывал интересы самозанятых.

Такую модель разработал и предложил Минтруд. Планируется, что с 1 июля 2023 года плательщики НПД смогут рассчитывать на получение больничных.

Список ситуаций достаточно широкий: болезни, травмы, процедура ЭКО, протезирование, санаторно-курортное лечение, карантин не только самого застрахованного, но и детей до 7 лет и даже недееспособного члена семьи.

При расчете страхового взноса будут исходить из базового страхуемого дохода. В 2023 году – это 32 484 руб. Ежемесячный взнос для самозанятого составит 1 247 руб.

Выплаты по больничным будут зависеть от страхового стажа и времени, которое самозанятый платил взносы. Важно, что в стаже учитывается и период его работы по трудовому соглашению, если он был. Страховщиком выступает Социальный Фонд России.

Самозанятый в такси без ИП

Один из самых популярных видов деятельности плательщиков НПД – перевозка пассажиров и грузов. Процедура входа в бизнес для самозанятых усложнена тем, что эта деятельность лицензируемая, а право на лицензию имеют только юридические лица и ИП.

Если гражданин хотел работать в такси, то ему можно было применять статус плательщика НПД как ИП, а не как физическому лицу. Только так он имел возможность получить лицензию. Новый закон № 580-ФЗ позволит оформлять лицензию на такси и самозанятым.

Но есть особое условие – работать таксистами плательщики НПД смогут только, заключив прямой договор с агрегатором перевозок. Государство таким образом «убивает двух зайцев»: дает возможность самозанятым заниматься перевозками грузов и пассажиров без посредников, и расширяет рынок такси, привлекая больше новых водителей.

Закон опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу 29 декабря 2022 года.

Регистрация товарного знака самозанятыми

Закон № 193-ФЗ от 28 июня 2022 года разрешает самозанятым регистрировать товарные знаки. Теперь плательщики НПД могут заявить о себе на рынке, и потенциальным клиентам будет проще знакомиться с их услугами и товарами.

Зарегистрированный торговый знак, что не менее важно, повысит конкурентоспособность самозанятых. Это, конечно, еще не бренд, но со временем торговый знак может в него превратиться, если вызовет у потребителей яркие ассоциации, которые закрепятся в их сознании.

Начать регистрацию товарных знаков самозанятые смогут только с 29 июня 2023 года.

Субсидирование самозанятых-овощеводов

Новое в законах РФ для самозанятых, занимающихся выращиванием в открытом грунте овощей, картофеля и растений элитного семеноводства – возможность получать субсидии. Размер государственной помощи будет зависеть от площади посевов. Предполагается, что, чем она больше, тем выше полученный урожай, а значит, возрастут и затраты, которые поможет возместить государство.

В законе оговорены условия, при которых самозанятый может рассчитывать на получение субсидии. Он должен будет доказать, что ведет личное подсобное хозяйство и выращивает овощи не менее одного года.

Кроме того, для получения государственной помощи самозанятый обязан предоставить документы, подтверждающие все его расходы: чеки, банковские выписки, договоры купли-продажи. Пользоваться новым законам самозанятые могут с 1 января 2023 года.

Пересматривать и дополнять законы, касающиеся самозанятых, начали уже в 2022 году. С 1 июля увеличили сумму социального контракта с 250 тысяч до 350 тысяч рублей. С 1 августа 2022 года у самозанятых появилась возможность, кроме личного кабинета ФНС, через приложение «Мой Налог» и банки-партнеры, регистрироваться на портале Госуслуг.

С 14 июля 2022 года плательщикам налога на профессиональный доход на ярмарках и объектах нестационарной торговли стали выделять 60% и более мест. Вполне вероятно, что и в 2023 году тенденция сохранится, и законодательство для самозанятых будет изменяться и дополняться.