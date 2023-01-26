«Ночной бухгалтер». ФНС не будет помогать бухгалтерам заполнять платежки по ЕНП. Никаких специальных сервисов не будет

Таков путь

Бухгалтеры замучились с новыми документами по ЕНП и решились спросить мытарей: может, есть (или будет) сервис-помощник какой? Платежки-уведомления заполнять было бы гораздо проще. Налоговики ответили так:

«Поскольку положения 273-ФЗ в части формирования распоряжения на перевод денежных средств вместо уведомления об исчисленных суммах налогов носят временный характер (в течение 2023 года), реализация таких функций в сервисах и личных кабинетах налогоплательщиков нецелесообразна».

Короче говоря, выбрали вы путь попроще – значит, пусть этот путь будет посложнее 🤷‍♀️

Новые песни о главном

Что случилось по ЕНП за день: во-первых, если у вас по-прежнему висит мягко говоря странное сальдо на ЕНС, попробуйте запросить актуальную информацию через специальный сервис. Отзывы, правда, сейчас такие:

«Работает, в смысле – перезвонили из моей ифнс на след. день. Вышел Минус по сальдо из-за задваивания начислений по отложенным налогам(усн за 2021 г.). Сдайте декларацию по УСН за 22-й и всё встанет на место, ответили. Ага, бегу. Сдала РСВ – вышла переплата, опять «с потолка».

В тему еще история: уплаченные в 2022 году авансы по УСН налоговики начислили в 2023 году. Но можно это исправить.

Ну и в целом, никогда не поздно еще разок освежить в памяти все детали ЕНП. Ловите большой обзор для этого.

🔥ЕНП в 1С: что надо сделать срочно Главной бухгалтерской темой 2023 года является переход на ЕНП и ЕНС. В связи с этим в программе 1С произошли изменения. Записывайтесь на важный курс о том, как применять нововведения в программе «1С Бухгалтерия 8.3».

«Памагите»

Хотите забрать обратно у сайтов / сервисов свои персональные данные? Обратитесь к Госуслугам. Власти говорят, что поможет: дескать, совсем скоро новый функционал заработает на полную мощь.

Как составить учётную политику на 2023 год Бесплатный вебинар для бухгалтеров 8 февраля в 11:00! В программе: Рациональность в учётной политике: как не писать в ней лишнего и выбирать адекватные методы учёта

Критерии существенности в учётной политике: как раскрывать достаточно информации для пользователей, но не избыточно для бухгалтерии

Профессиональное суждение в учётной политике: как использовать рекомендации в области бухгалтерского учёта при его обосновании

Что нужно добавить или изменить в учётной политике для целей бухгалтерского учёта

Что нужно добавить или изменить в учётной политике для целей налогообложения Забронировать

За кадровиков обидно

Работодателям придумали новый штраф: до 200 тыщ за прием сотрудника без военного билета. Кадровики с бухгалтерами в шоке, конечно: самое время :(

Задают и логичные вопросы:

«ИП вообще не обязаны воинский учет вести, с какого бодуна их штрафовать?»

Некоторые вовсе не сдерживают эмоций:

«Странно, что хотят ввести ответственность работодателя за пробелы в воинском учете у военкоматов. Считаю, что отвечать за предоставление сведений в военкоматы должны сами военнообязанные граждане. Так нет, давайте штрафовать директоров и кадровиков. За кадровиков особенно обидно».

Что почитать про бухгалтерские программы

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Ваша улыбчивая редакция