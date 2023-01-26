Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ФНС не будет помогать бухгалтерам заполнять платежки по ЕНП. Никаких специальных сервисов не будет

Платежки налоговая считает временной мерой, так что те, кто решил их заполнять, пусть страдают от этого сами. Примерно с таким посылом в ФНС ответили на вопрос о возможном сервисе-помощнике.

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«Ночной бухгалтер». ФНС не будет помогать бухгалтерам заполнять платежки по ЕНП. Никаких специальных сервисов не будет
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Таков путь

Бухгалтеры замучились с новыми документами по ЕНП и решились спросить мытарей: может, есть (или будет) сервис-помощник какой? Платежки-уведомления заполнять было бы гораздо проще. Налоговики ответили так:

«Поскольку положения 273-ФЗ в части формирования распоряжения на перевод денежных средств вместо уведомления об исчисленных суммах налогов носят временный характер (в течение 2023 года), реализация таких функций в сервисах и личных кабинетах налогоплательщиков нецелесообразна».

Короче говоря, выбрали вы путь попроще – значит, пусть этот путь будет посложнее 🤷‍♀️

Новые песни о главном

Что случилось по ЕНП за день: во-первых, если у вас по-прежнему висит мягко говоря странное сальдо на ЕНС, попробуйте запросить актуальную информацию через специальный сервис. Отзывы, правда, сейчас такие:

«Работает, в смысле – перезвонили из моей ифнс на след. день. Вышел Минус по сальдо из-за задваивания начислений по отложенным налогам(усн за 2021 г.). Сдайте декларацию по УСН за 22-й и всё встанет на место, ответили. Ага, бегу. Сдала РСВ – вышла переплата, опять «с потолка».

В тему еще история: уплаченные в 2022 году авансы по УСН налоговики начислили в 2023 году. Но можно это исправить.

Ну и в целом, никогда не поздно еще разок освежить в памяти все детали ЕНП. Ловите большой обзор для этого.

🔥ЕНП в 1С: что надо сделать срочно

Главной бухгалтерской темой 2023 года является переход на ЕНП и ЕНС. В связи с этим в программе 1С произошли изменения.

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«Памагите»

Хотите забрать обратно у сайтов / сервисов свои персональные данные? Обратитесь к Госуслугам. Власти говорят, что поможет: дескать, совсем скоро новый функционал заработает на полную мощь.

Как составить учётную политику на 2023 год

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  • Рациональность в учётной политике: как не писать в ней лишнего и выбирать адекватные методы учёта
  • Критерии существенности в учётной политике: как раскрывать достаточно информации для пользователей, но не избыточно для бухгалтерии
  • Профессиональное суждение в учётной политике: как использовать рекомендации в области бухгалтерского учёта при его обосновании
  • Что нужно добавить или изменить в учётной политике для целей бухгалтерского учёта
  • Что нужно добавить или изменить в учётной политике для целей налогообложения

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За кадровиков обидно

Работодателям придумали новый штраф: до 200 тыщ за прием сотрудника без военного билета. Кадровики с бухгалтерами в шоке, конечно: самое время :(

Задают и логичные вопросы:

«ИП вообще не обязаны воинский учет вести, с какого бодуна их штрафовать?»

Некоторые вовсе не сдерживают эмоций:

«Странно, что хотят ввести ответственность работодателя за пробелы в воинском учете у военкоматов. Считаю, что отвечать за предоставление сведений в военкоматы должны сами военнообязанные граждане. Так нет, давайте штрафовать директоров и кадровиков. За кадровиков особенно обидно».

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«Ночной бухгалтер». ФНС не будет помогать бухгалтерам заполнять платежки по ЕНП. Никаких специальных сервисов не будет

Платежки налоговая считает временной мерой, так что те, кто решил их заполнять, пусть страдают от этого сами. Примерно с таким посылом в ФНС ответили на вопрос о возможном сервисе-помощнике.

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