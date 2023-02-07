«Увольняйте бухгалтеров: останутся только те, кто считает налоги». Анонимное интервью с начальником отдела УФНС про Единый налоговый платеж

Несмотря на полугодовой эксперимент с ЕНП прошлого года, как на самом деле работает система, все начинают узнавать только сейчас. Из самых больных мест все еще остаются неясности с сальдо на ЕНС, способы уменьшения налога на фиксированные взносы.

Кто-то даже пишет отчаянные письма в Минфин, кто-то разбирается с нюансами: платежки выбрать или уведомления и почему уточненное уведомление задваивает налог. Что в это время происходит в самих инспекциях, нам анонимно рассказала начальница одного из областных УФНС.

– Предприниматели жалуются на ошибки и неясности с сальдо по ЕНС, технические сбои и другие неопределенности. Расскажите , как инспекторы сейчас оценивают работу ЕНП.

– Вопросы, о которых вы говорите, – не к налоговым органам, а к разработчикам. Потому что задумка направлена на то, чтобы было проще, чтобы пени считались от общего остатка, а не по каждому налогу. И чтобы налогоплательщик сам рулил своим ЕНС, пополнял, забирал, если нужно, остатки в один клик, не ожидая решений, но...

– Но?

– Но в реальной жизни нужны доработки, как было, когда внедрили АИС. Тогда, в 2019 году мы писали по 400 заявок в день, на каждый случай, где что-то не так, и все доработали в итоге.

Вообще у нас со всеми проблемами разбираются разработчики, мы только пишем о проблеме. Доступ к системе на уровне разработчиков закрыт. Это раньше мы привлекали ИТ, имеющего полный доступ к ЭОД, и они с молотком нам правили.

– Как себя сейчас чувствуете, после рабочего дня?

– У нас так каждый год, месяца три все привыкают и едем дальше.

– То есть оптимистично на все смотрите?

– Этот переход пройдет, все привыкнут и забудут старую систему, и уже тогда найдут в новой плюсы. Но смотреть остатки, использовать свои средства, платить налоги станет проще.

– У бухгалтеров сейчас много вопросов по заполнению уведомлений, от тех, кто перешел на них. На что бы вы посоветовали им обратить внимание?

– Все реквизиты важные. КБК, КПП, ОКТМО, период и сумма. Но если будет допущена ошибка, то можно будет направить новое уведомление, повторить все реквизиты и указать правильную сумму. Для уточнения других реквизитов, где сумма не меняется, указываются правильно поля КПП, ОКТМО, а сумма указывается 0, так как не меняется.

– Всех очень волнует вопрос переплат при новом порядке. Что скажете о том, как все будет работать? А о реальности возникновения ошибок и конфликтов?

– Главный посыл от налогоплательщиков, согласно ст.45 НК, был такой: я заплатил, мне все равно куда, ну и что, что ошибся, пени не должны считаться, так как деньги в бюджете.

Для этого все и придумано с этим ЕНС. Плати не знаю куда (в Тулу), система все закроет сама, а если этого не хватит, но тогда только на отрицательный остаток посчитают пени.

Вообще о ЕНС можно разговаривать бесконечно.

– Сейчас многие жалуются на нестабильную работу данных по ЕНП в личных кабинетах, у кого-то пропали переплаты, у кого-то долги. Когда можно будет увидеть точные остатки по лицевому счету?

– Сейчас ведутся работы по формированию сальдо для того, чтобы все суммы легли корректно, поэтому ожидаем. Об этом сообщат дополнительно или налогоплательщики сами увидят его в личном кабинете.

Просто нужно терпение всем и все будет хорошо. Бухгалтерию или финансистов, которые занимаются платежками, придется сокращать. Останутся только те, кто считает налоги.