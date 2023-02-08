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Трудовые отношения

Можно ли работать в трех местах одновременно: что говорят суды

Нередко сотрудники невнимательно читают текст трудового договора. Рассчитывают на устные договоренности с работодателем. Но это может привести к большим неприятностям. Например, которые связаны с конкретным местом работы. Разберем на примере.

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Можно ли работать в трех местах одновременно: что говорят суды

Ситуация

Работник – продавец в магазине. В трудовом договоре указано, что магазин и его отделения ведут деятельность на территории трех населенных пунктов.

Работник устно договорился, что будет трудиться только в одном месте. Однако затем работодатель передумал, и приказал выйти на работу в другой город. Работник обязан согласиться, так как ни его функция, ни зарплата не меняются. А город был указан в трудовом договоре.

Но законно ли такое требование?

Что сказали в Минтруде

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