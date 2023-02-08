Можно ли работать в трех местах одновременно: что говорят суды

Ситуация

Работник – продавец в магазине. В трудовом договоре указано, что магазин и его отделения ведут деятельность на территории трех населенных пунктов.

Работник устно договорился, что будет трудиться только в одном месте. Однако затем работодатель передумал, и приказал выйти на работу в другой город. Работник обязан согласиться, так как ни его функция, ни зарплата не меняются. А город был указан в трудовом договоре.

Но законно ли такое требование?