Можно ли работать в трех местах одновременно: что говорят суды

Ситуация
Работник – продавец в магазине. В трудовом договоре указано, что магазин и его отделения ведут деятельность на территории трех населенных пунктов.
Работник устно договорился, что будет трудиться только в одном месте. Однако затем работодатель передумал, и приказал выйти на работу в другой город. Работник обязан согласиться, так как ни его функция, ни зарплата не меняются. А город был указан в трудовом договоре.
Но законно ли такое требование?
Что сказали в Минтруде
Как это понимать
Кому надо жаловаться
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.