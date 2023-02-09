Бить или не бить? Как тату и пирсинг влияют на трудоустройство

Разбираемся, в каких отраслях можно выглядеть посмелее, а где лучше придерживаться строгих правил.

Когда татуировка работе не помеха

Где человеку с любовью к росписи по телу и нестандартным проколам работается хорошо?

В сфере креативных профессий точно. Отчасти потому, что среди работодателей этой среды немало миллениалов. А они часто и сами открыты ко всему прогрессивному и считают важным выражать внутренний мир внешними атрибутами.

Когда я устраивалась работать в салон, в котором работаю сейчас, и во все салоны до этого, никаких сложностей из-за татуировок и пирсинга у меня не было. Всё же сфера парикмахерского искусства – это та сфера, где люди готовы к переменам, где люди смотрят немного шире на внешность человека. А так как я получила свою первую работу лет 10−12 назад, тогда сотрудники с татуировками вообще были в новинку, а поэтому интересны. В моей работе и сегодня относятся совершенно нормально к проявлению себя. Это точно не отвергается, а скорее принимается с радостью –рассказывает Виктория, стайл-директор в сети салонов красоты.

Право отличаться, которое признаёт за ними работодатель, сотрудники ценят. По их мнению, это создаёт особую безопасную зону, комфорт и атмосферу доверия на работе.

Есть свои плюсы и для бизнеса в этом – необычный образ кого-то из персонала может стать визитной карточкой компании и привлечь больше клиентов.

Для меня мой внешний вид и то, что у меня очень много тату, – это своеобразная защита. Ведь я работаю с большим количеством людей, и все они разные. Кстати, многие любят рассматривать мои татуировки и изучать меня. Пока они делают это, они не успевают «впиться» в меня энергетически, так скажем. К тому же это часть моего образа, так я выражаю себя, и клиентам со мной интересно. Причём разного возраста. Некоторые даже просят контакты тату-мастеров потом. Мне приятно, что даже взрослые женщины в этом плане доверяют мне и моему вкусу, продолжает Виктория.

Конечно, взгляды руководства компании и её клиентов не всегда могут совпадать. Иногда вторые оказываются консервативнее.

Однако это вовсе не повод рушить корпоративную политику открытости и свободы и запрещать подчинённым проявляться, считают некоторые.

Например, в ретейле порой готовы попрощаться с излишне критичным покупателем, чем потерять хорошего сотрудника в татуировках.

Арина, продавец-консультант, приводит такой пример из своего опыта работы:

С 2017 по 2019 год работала в книжном магазине, принадлежащем достаточно крупной книжной сети в Сибири. При приёме на работу я не скрывала татуировки и пирсинг – на собеседовании вопросов не возникло. У меня забита нога полностью и часть руки. У нас был дресс-код: белый верх, чёрный низ (можно юбку, можно брюки – это я к тому, что юбку тоже носила, тату на ноге было видно). Среди коллег было ещё три консультанта с тату. За все эти годы работы только один раз покупатель обозвал нас «зеками с наколками», но вмешалась директор магазина, которая стояла рядом. Она заступилась за нас и сказала, что внешность её подчинённых никак не влияет на компетентность и профессионализм, что мы можем выглядеть как хотим.

Меньше лукизма – дискриминации по внешности – стало и в профессиях, связанных с работой с детьми и подростками.

Внешний вид преподавателя строго не регламентируется даже в высшей школе. Но некоторые на всякий случай всё равно придерживаются нейтрального дресс-кода, работая в вузах.

Елена, преподаватель иностранных языков в вузе, рассказала о об отношение к неформальному внешнему виду в высшем учебном заведении:

Работаю в государственном вузе больше 15 лет. К внешнему виду как преподавателей, так и студентов тут относятся беспристрастно. Когда-то у нас была устная рекомендация профессорско-преподавательскому составу от руководителей не ходить на работу в джинсах. Но она быстро забылась, никто замечаний не делал. А про нежелательность пирсинга, рисунков на теле или других элементов яркого самовыражения ни на словах, ни в письменной форме нас не предупреждали. Лично у меня много татуировок, но я всё же чаще скрываю их под одеждой и аксессуарами. Но знаю нескольких коллег с других кафедр, которые с удовольствием демонстрируют тату в стенах университета. Судя по всему, проблем из-за этого у них нет.

Неформальный вид ожидаемо нравится студентам.

Для них это не сигнал, что преподаватель «свой» и субординация с ним условна, а скорее показатель того, что такой человек уважает индивидуальность и признаёт разность другого.

Наличие татуировок никак не сказывается на качестве работы. Прямой связи между этим нет, поэтому если работодатель считает иначе, это не подчинено никакой логике. Студентам, наоборот, нравится, когда преподаватели выглядят современно и не боятся проявляться. Так что, если они видят у них татуировку, пирсинг, неожиданный цвет волос или необычный стиль в одежде, возникает больше симпатии и доверия, что ли. На пары такого педагога ходят с большей охотой. По-моему, эффект от тату и прочего, наоборот, только положительный, поясняет Елена.

В то же время в образовательных звеньях помладше всё же могут возникнуть конфликты, если учитель отличается от общепринятых норм. Хотя субъективность мнения руководства тоже никто не отменял.

Алена, педагог допобразования, поделилась своей историей:

Я педагог. Сделала тату на голени в виде букета роз. Ничего лишнего, сверхъестественного и неприличного. Когда летом работала в детском лагере, носила юбки и шорты до колен – жарко же. Руководство обратило внимание на мою голень и вызвало к себе с вопросом, мол, что это такое? Они спросили у меня: «Как вы, педагог, можете себе позволить демонстрировать подобное?» Мои аргументы в пользу того, что тату никак не умаляет моих профессиональных и личностных качеств, не особо убеждали. Попросили «прикрывать» и не «показывать дурной пример» подрастающему поколению. Потом начальство сменилось. И его уже не смущали ни тату, ни розовые волосы, ни мой выбритый висок, ни джинсы с футболками на работе.

А когда лучше прикрыть и не спорить

Справедливо уточнить, что далеко не во всех компаниях лояльны к тату.

Немало руководителей уверено, что лучше придерживаться правил, которые диктует их сфера занятости, и не ослаблять положений о внешнем виде.

На госслужбе, в медицинских учреждениях, в банках, страховых и других структурах, коллективы которых привыкли ко всему строго официальному, зачастую не может быть и речи о таких вольностях, как татуировка, выглядывающая из-под блузки, или кольцо в носу.

В нашей сфере пирсинг и татуировки нежелательны, так как мы работаем с клиентами. Я не против этого в принципе, но своих менеджеров в офисе всё же прошу прикрывать зоны, где это видно: если тату – длинные рукава или другая одежда, которая её спрячет, если пирсинг – снимаем. Всё-таки у нас есть определённый дресс-код, форменная одежда, и клиенты должны видеть нас именно в таком виде. Люди разные, и мы не хотим кого-то раздражать этим или как-то триггерить. Письменного регламента об этом в компании нет, но устно это всегда проговаривается, и все правила знают и соблюдают, рассказывает Ксения, начальник отдела ипотечного страхования.

Есть компании, готовые смириться с минимальным расхождением со стандартами, но отменять правила и разрешать всем выглядеть так, как они хотят, всё равно не намерены.

По мнению сотрудников таких предприятий, руководство пугает мысль о такой степени дозволенности, и они попросту не готовы к отходу от традиций – по-старому как-то спокойнее и надёжнее.

Вот что говорит о таком подходеИрина, руководитель отдела по рекламациям в строительной компании:

У нас в компании есть маленький процент людей с небольшими видимыми рисунками на теле и необычным пирсингом в ушах. Так мы пытаемся разбавлять скучный дресс-код и создавать некую субкультуру в общей корпоративной культуре. Я сама, как руководитель, спокойно принимаю такие внешние проявления, но массово генеральное руководство у нас такое не разрешает. Есть дресс-код, и поменять его нельзя, так как топ-менеджмент у нас не готов принимать что-то радикально новое.

Разделение среди работодателей по этому вопросу всё ещё очень ощутимое.

Пока одни дают «вольную» на пирсинг и тату как способ привлечь и удержать молодые кадры и показать себя современной и поддерживающей компанией, другие остаются непреклонны. Порой настолько, что даже продолжать диалог с соискателем, у которого есть татуировки, не согласны.

В таком случае принципы оказываются важнее профессиональных качеств, что не всегда понятно тем, кто ищет работу и надеется, что его будут оценивать уж точно не по количеству татуировок.

С неожиданными проблемами из-за татуировок при поиске работы столкнулась Нина, копирайтер:

Я искала работу и заполняла одну из анкет работодателя сразу после отклика на вакансию копирайтера. Сейчас точно не помню, что за организация была, что-то, связанное с оргтехникой. Более того, работа предполагалась удалённая. Первые пару вопросов были стандартные, затем стало интереснее. Сначала меня спросили, курю ли я. Внутренне я оправдала этот вопрос, что работодатель не заинтересован в частых перекурах подчинённых. Следующим был вопрос есть ли у меня татуировки. Я кликнула на «Да», так как несколько небольших у меня есть и я искренне считаю, что они никак не влияют на мою способность складывать буквы в слова, а слова – в предложения. То есть не мешают работе. К моему удивлению, после такого ответа анкета заблокировалась – и всплыло окно с сообщением, что наниматель не одобряет тату и сотрудников с ними не рассматривает. Мне отказали, даже не проверив мои профессиональные навыки, не узнав о моём опыте, не выяснив, какой я вообще человек. Татуировки, которые, кстати, вообще нельзя увидеть, если я этого не захочу, затмили всё это и оказались ключевым критерием в выборе. Ненормальный подход к подбору персонала. Особенно в творческой сфере,

Могут ли уволить из-за пирсинга и тату?

Вообще – не могут. Но на деле всё несколько сложнее.

Разорвать с вами трудовые отношения конкретно из-за изображений на коже или серьги в носу работодатель не вправе. Тем более если вы согласны пойти на уступки и в рабочее время прятать всё это.

Однако если вы непримиримы и для вас принципиально оставлять все эти детали на виду, могут возникнуть сложности.

Когда в компании существуют локальные нормы, частью которых является дресс-код и запрет на пирсинг и татуировки, ваше поведение может считаться нарушением внутреннего трудового распорядка.

А за это вполне можно получить дисциплинарное наказание. Несколько таких и могут послужить причиной увольнения.

Стоит ли отстаивать право на персональный стиль и бороться за право «носить» тату в офисе? Вряд ли это хорошая идея.

Ведь если вы выбрали эту компанию и этого работодателя, то наверняка заранее знали о требованиях к внешнему виду и понимали, что придётся соответствовать им. Ломать систему, добровольно являясь её частью, странно. Скорее всего, своего вы не добьётесь, но место потеряете.

Однако оставаться самим собой как дома, в кругу друзей, так и на работе кому-то может быть и вправду важно. Тогда и компанию стоит выбирать ту, ценности и взгляды которой совпадают с вашими.

Если вам совсем не хочется прятать «забитые рукава» и важно, чтобы их видели другие, исключите госслужбу и другие вакансии со строгими требованиями к одежде и внешности.

Или постарайтесь выяснить степень компромисса, на которую готов работодатель. Возможно, он не против, чтобы по пятницам подчинённые меняли форму на что-то более расслабленное и татуировки были видны.

Так или иначе, заранее определитесь, какую степень толерантности вы ожидаете и готовы ли сами пойти на мировую в этом вопросе ради хорошей работы.

В конце концов, как показывает практика, многим всё же совсем не сложно скрывать тату под одеждой. Для иных изображения на теле слишком интимны и личны, чтобы явить их всему миру, а тем более коллегам.

Это тоже вполне здоровый подход с учётом своих границ и границ других людей. Возможно, это и ваш вариант.