«Ночной бухгалтер». Проверки ККТ в 2023 году будут, только не плановые. Самозанятых будет становиться все больше

Что будут проверять
Налоговики пояснили, как будут проходить проверки онлайн-касс в 2023 году. Согласно мораторию, плановых проверок не будет, но внеплановых это не отменяет. Как будут проходить внеплановые:
- могут проверять документацию, проводить выездные обследования и контрольные закупки;
- придут с проверкой, если жалобу на неприменение кассы напишут покупатели.
О том, какие правила соблюдать при этом, ФНС написала в специальной памятке для инспекторов. Наши читатели нашли там любопытный пункт:
«Если плательщик в срок, установленный законодательством о налогах и сборах, не представит декларацию/расчет, то по истечении 10 календарных дней обязанность сторнируется, а сумма зарезервированной переплаты поднимется на единый налоговый платеж».
И спрашивают: куда поднимется эта сумма? Откуда она упала?
Что будет увеличиваться
Количество самозанятых, судя по всему, за год может вырасти до 10 миллионов человек. Сейчас их около 6,5 милионов.
А между тем, многие компании по-прежнему не знают, как работать, например, с самозанятыми иностранцами.
За что вас оштрафует ГИТ и почему
Инспекция регулярно проводит проверки компаний и выписывает штрафы. Причиной становятся неправильно оформленные договоры, неверно оформленные приемы, увольнения, командировки и отпуска сотрудников – и многое другое. Поэтому гораздо проще перевести процессы в ЭДО: рисков станет меньше, а скорость работы – быстрее.
На вебинаре 15 февраля эксперты от Рокет Кадры и Nextons расскажут:
- за что штрафует ГИТ;
- в каких случаях работники чаще всего обращаются в суд;
- когда они выигрывают и почему.
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Что будет как у айтишников
Музыкантам хотят дать налоговые льготы, как у айтишников. Такими мерами власти хотят стимулировать российских музыкантов развиваться. Признавайтесь, чьи бы новые песни вы послушали?
Что делать, чтобы не запутаться
Почитать и сохранить нашу большую обзорную статью со всеми датами уплаты налогов и сдачи отчетности в 2023 году.
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Что будет, если проводить в интернете слишком много времени
А если вы при этом еще и работаете на удаленке, то будет как-то так:
Ваша еле выжившая сегодня редакция