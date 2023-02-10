«Ночной бухгалтер». Проверки ККТ в 2023 году будут, только не плановые. Самозанятых будет становиться все больше

Что будут проверять

Налоговики пояснили, как будут проходить проверки онлайн-касс в 2023 году. Согласно мораторию, плановых проверок не будет, но внеплановых это не отменяет. Как будут проходить внеплановые:

могут проверять документацию, проводить выездные обследования и контрольные закупки;

придут с проверкой, если жалобу на неприменение кассы напишут покупатели.

О том, какие правила соблюдать при этом, ФНС написала в специальной памятке для инспекторов. Наши читатели нашли там любопытный пункт:

«Если плательщик в срок, установленный законодательством о налогах и сборах, не представит декларацию/расчет, то по истечении 10 календарных дней обязанность сторнируется, а сумма зарезервированной переплаты поднимется на единый налоговый платеж».

И спрашивают: куда поднимется эта сумма? Откуда она упала?

Что будет увеличиваться

Количество самозанятых, судя по всему, за год может вырасти до 10 миллионов человек. Сейчас их около 6,5 милионов.

А между тем, многие компании по-прежнему не знают, как работать, например, с самозанятыми иностранцами.

За что вас оштрафует ГИТ и почему Инспекция регулярно проводит проверки компаний и выписывает штрафы. Причиной становятся неправильно оформленные договоры, неверно оформленные приемы, увольнения, командировки и отпуска сотрудников – и многое другое. Поэтому гораздо проще перевести процессы в ЭДО: рисков станет меньше, а скорость работы – быстрее. На вебинаре 15 февраля эксперты от Рокет Кадры и Nextons расскажут: за что штрафует ГИТ;

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Что будет как у айтишников

Музыкантам хотят дать налоговые льготы, как у айтишников. Такими мерами власти хотят стимулировать российских музыкантов развиваться. Признавайтесь, чьи бы новые песни вы послушали?

Что делать, чтобы не запутаться

Почитать и сохранить нашу большую обзорную статью со всеми датами уплаты налогов и сдачи отчетности в 2023 году.

Бухгалтеры, мы знаем, как спасти ваши нервы! Записывайтесь на первую онлайн-конференцию «Клерка» прямо сейчас Прошел всего месяц 2023 года, а многим уже хочется обратно в 2022й. Где не было никаких ЕНП, ЕФС-1 и прочих великолепных новшеств. Команда лучших экспертов «Клерка» спешит на помощь. Мы еще ни разу не проводили конференции и немного волнуемся. Собрали команду лучших, чтобы сделать это: онлайн-конференцию «ЕНП. Годовая отчетность. ЕФС-1. Налоговые проверки-2023».

Что будет, если проводить в интернете слишком много времени

А если вы при этом еще и работаете на удаленке, то будет как-то так:

Ваша еле выжившая сегодня редакция