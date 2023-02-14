Топ новостей и статей про ЕНП за последние два дня: только важное

Близится новое уведомление по ЕНП
Сдать его надо будет до 27 февраля (25 выпадает на праздничные дни), и вот какие налоги в нем будут:
- НДФЛ с выплат работникам в период с 23.01.2023 по 22.02.2023;
- имущественные налоги организаций за 2022 год;
- страховые взносы за январь 2023 года.
Это если вы собираетесь сдавать именно уведомление.
В нем, кстати, не надо указывать КБК ЕНП.
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Налоговики рассказывают что-то странное
ФНС рассказывает, что если зайти в раздел «Единый налоговый счет», там можно увидеть всю инфу про ЕНП. А вот как в этом разделе на самом деле сейчас:
Появились новости про переплату
Наши эксперты разобрались: можно вернуть переплату с ЕНС, даже если это деньги от третьего лица. Как именно – вот инструкция.
Заканчиваются места на новый курс «Клерка» по ЕНП
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В итоге научитесь:
- работать с ЕНП и ЕНС;
- заполнять платежку на уплату ЕНП;
- заполнять уведомление по ЕНП;
- уменьшать УСН на сумму фиксированных взносов у ИП.