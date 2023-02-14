Топ новостей и статей про ЕНП за последние два дня: только важное

Близится новое уведомление по ЕНП

Сдать его надо будет до 27 февраля (25 выпадает на праздничные дни), и вот какие налоги в нем будут:

НДФЛ с выплат работникам в период с 23.01.2023 по 22.02.2023;

имущественные налоги организаций за 2022 год;

страховые взносы за январь 2023 года.

Это если вы собираетесь сдавать именно уведомление.

В нем, кстати, не надо указывать КБК ЕНП.

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Налоговики рассказывают что-то странное

ФНС рассказывает, что если зайти в раздел «Единый налоговый счет», там можно увидеть всю инфу про ЕНП. А вот как в этом разделе на самом деле сейчас:

Появились новости про переплату

Наши эксперты разобрались: можно вернуть переплату с ЕНС, даже если это деньги от третьего лица. Как именно – вот инструкция.

Заканчиваются места на новый курс «Клерка» по ЕНП

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В итоге научитесь: