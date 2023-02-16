Как восстановить СНИЛС в 2023 году

На этой случай мы подготовили подробную инструкцию о том, какими способами с минимальной потерей времени можно воссоздать СНИЛС, в какие органы для этого нужно обращаться и какие документы собрать.

Меняется ли номер при замене СНИЛС

Слово СНИЛС является аббревиатурой словосочетания «страховой номер индивидуального лицевого счета». СНИЛС оформляют как резидентам, так и нерезидентам России (ст. 1, п. 1 ст. 6 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Главной функцией СНИЛС является учет пенсионных взносов в СФР. Однако СНИЛС используется в других ситуациях, и его часто запрашивают наряду с паспортом.

Номер индивидуального лицевого счета могут попросить при посещении ряда государственных организацией, а иногда при визите в негосударственные учреждения. В частности, СНИЛС понадобится и для того, чтобы получить вакцину от коронавируса.

Если вы потеряли СНИЛС, то его необходимо восстанавливать, так как без него возникнут проблемы при трудоустройстве и обращении в некоторые госорганы.

Министерство труда в своих письмах пишет, что индивидуальный учет в системе ОПС не заменяет персональные данные лица.

Он создается, что собирать все данные от работодателя по внесенным страховым начислениям. Номер прикрепляют к счету в СФР, а не к конкретному человеку с определенными Ф.И.О. (письмо Минтруда от 02.10.2015 № 21-3/ООГ-3271).

Как видите, СНИЛС – это всего лишь код из 11 цифр счета в СФР. Он предоставляется единожды и сохраняется за человеком в течение всей его жизни.

О том, как узнать свой номер СНИЛС, мы расскажем ниже. Поэтому под заменой СНИЛС сейчас нужно понимать не замену самого номера, а замену документа, который его содержит.

Могут меняться лишь персональные данные владельца, но не номер СНИЛС. То же самое касается ситуации, когда меняется фамилия или имя гражданина.

Советуем записать страховой номер и хранить его на защищенном носителе.

Где получить утерянный СНИЛС

Многие удивится, но привычная многим зеленая картонка с номером СНИЛС не выдается уже около двух лет даже тем, у кого раньше она была.

Вместо нее создали документ АДИ-РЕГ (постановление Правления ПФ от 13.06.2019 № 335п). В данном документе и указан номер лицевого счета.

На эту форму перешли как раз из-за удобства, так как ее можно запросить в любой момент, а не ждать восстановления зеленой карточки неделями.

АДИ-РЕГ можно получить как на бумаге, так в цифре (абз. 6 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 16 закона № 27-ФЗ, п. 53 административного регламента).

Если вы обратитесь с требованием о восстановлении вашей зеленой карточки СНИЛС, то вам откажут. Пенять на это не надо.

АДИ-РЕГ содержит все те же данные, что и СНИЛС прежней формы, и имеет ту же юридическую силу. Однако старые зеленые карточки продолжают действовать, что не мешает их владельцам запросить форму АДИ-РЕГ.

Это означает, что владельцам привычных зеленых бланков обращаться дополнительно за заменой своего СНИЛС на новую форму не требуется.

Сейчас существует несколько способов получения документа о страховом номере лицевого счета.

От выбора способа получения зависят сроки замены СНИЛС и список необходимых документов.

Есть три основных варианта получения:

у организации-работодателя (только для трудоустроенных граждан).

Работодатель здесь выступает как посредник, он передает данные в пенсионный фонд, а потом отдает документы сотруднику, что удлиняет процесс получения услуги.

через пенсионный фонд. По умолчанию это личное посещение, но для продвинутых граждан с подтвержденным аккаунтом в ЕСИА возможно и цифровое оказание услуги;

в многофункциональном центре «Мои документы».

Получение документов на бумаге не зависит от места регистрации в паспорте. Выбирайте любое удобное отделение. Вам не вправе отказать из-за обращения «не по прописке». Какие документы для этого нужны, мы расскажем ниже.

Проще и быстрее всего запросить уведомление в личном кабинете на сайте пенсионного фонда. Для доступа к личному кабинету нужно авторизоваться под своей учетной записью на портале госуслуг.

Такая учетная запись должна быть подтвержденной. Хотя свидетельство уже не выдают, функция на сайте СФР пока называется по-старому.

В ответ на обращение придет электронное уведомление — оно юридически равнозначно бумажному формату.

В личном кабинете выберите кнопку «Подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства».

Также можно получить уведомление через ближайший МФЦ, только нужно заранее уточнить возможность выполнения такой услуги.

При оформлении документа в отделении СФР или через работодателя, кроме анкеты, никаких документов не потребуется.

Если вы хотите получить уведомление через МФЦ нужно будет представить:

документ, удостоверяющий личность (паспорт, для детей, не достигших возраста 14 лет, — свидетельство о рождении);

документ, удостоверяющий личность законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна и тому подобное), — для граждан, не достигших возраста 14 лет.

Как узнать номер СНИЛС, если он утерян

В сети немало поддельных сайтов, которые предлагают узнать СНИЛС по паспортным данным или ИНН.

Многие думают, что узнать свой или даже чужой СНИЛС также просто, зная Ф.И.О. и другие паспортные данные.

Однако информация о номере СНИЛС есть только у СФР. Поэтому посторонний человек не может узнать чужой СНИЛС, не авторизуясь через аккаунт госуслуг владельца.

Будьте бдительны: сайты, которые предлагают узнать номер СНИЛС лишь по фамилии или номеру паспорта, являются мошенническими. Вы не узнаете реальных данных СНИЛС, а только потеряете деньги или загрузите на свой компьютер вредоносный вирус.

Такие мошеннические сайты часто копируют стиль и эмблемы СФР или МВД. Целью таких сайтов является обман пользователей. Неверно также утверждать, что для получения СНИЛС обязательно нужно томиться в долгих очередях в отделениях СФР.

Но узнать номер СНИЛС через интернет может только владелец СНИЛС, у которого есть подтвержденный аккаунт в Госуслугах. Это можно сделать в личном кабинете гражданина на сайте СФР или в мобильном приложении «Электронные сервисы СФР».

Вход на эти сервисы осуществляется через аккаунт на госуслугах (ЕСИА). Именно таким способом возможно получить цифровой документ с номером СНИЛС не выходя из дома.

Узнать чужой СНИЛС подобным образом не получится. Единственным исключением является случай, когда мама ребенка получает его СНИЛС в своем личном кабинете на сайте госуслуг.

Самый очевидный, но не самый простой способ узнать свой СНИЛС, — это обратиться в отделение СФР или МФЦ.

Недостатком данной тактики является то, что придется потратить время на дорогу и, скорее всего, достаточно много времени на ожидание в очереди.

Данный способ был единственным до 2019 года, когда зеленый бланк со СНИЛС перестали выдавать. Но сейчас при наличии подтвержденного аккаунта на сайте госуслуг идти куда-то уже необязательно.

Если запись в ЕСИА подтверждена, то перед вами открывается два простых способа получения информации о СНИЛС: на сайте СФР или через мобильное приложение «Электронные сервисы СФР».

В любом случае такая информация предоставляется бесплатно. Чтобы узнать СНИЛС, просто следуйте инструкции в выбранном сервисе.

Как восстановить СНИЛС работнику

Сотрудник при устройстве на работу обязан предоставить документ с номером СНИЛС или форму АДИ-РЕГ. Как уже мы писали выше, восстановить зеленую карточку СНИЛС в 2022 году нельзя, но возможно получить аналогичный документ АДИ-РЕГ.

Сделать это можно через действующего работодателя в следующем порядке:

Подать в кадровую службу работодателя заявление по форме АДВ-3 (постановление Правления ПФ от 27.09.2019 № 485п). В нем попросите работодателя выдать документ о регистрации в системе СФР. Форму вправе заполнить работодатель, но подпись заявителя должна быть собственноручная. Если работник не может лично заверить заявление по причине длительного (свыше месяца) нахождения в командировке, длительной болезни или по иной причине, это делает работодатель с указанием в заявлении соответствующих причин (п. 19 порядка № 485п). Приложите к заявлению копию паспорта. По прошествии нескольких недель получите документ.

Если при приеме на работу у работника отсутствует индивидуальный лицевой счет (такое возможно у впервые трудоустраивающихся), то работодатель должен зарегистрировать его в СФР (ч. 4 ст. 65 ТК, п. 1 ст. 9 закона № 27-ФЗ).

Для этого следует подать в территориальный орган СФР анкету зарегистрированного лица по форме АДВ-1 с описью по форме АДВ-6-1 (п. 17 приложения 8 к постановлению Правления ПФР от 27.09.2019 № 485п).

Территориальный орган СФР в течение пяти рабочих дней со дня получения анкеты открывает ИЛС и оформляет документ, подтверждающий регистрацию (пп. 14, 50—53 административного регламента, утвержденного постановлением Правления ПФР от 21.05.2020 № 291п).

Работодатель, получив данный документ (уведомление по форме АДИ-РЕГ), выдает его работнику (п. 1 письма ПФР от 28.06.2019 № 09-19/13246, письмо Минтруда от 17.05.2019 № 21-3/В-574).

Как восстановить СНИЛС безработному

О том, какие способы восстановления СНИСЛ существуют, мы уже рассказали выше. Однако граждане, которые в данный момент не работают или работают на себя (самозанятые, ИП), не могут получить документ о СНИЛС через работодателя.

Так как же им восстановить свои данные?

Для них остаются два других способа – обращение в СФР или МФЦ. Причем обратиться в СФР можно в цифровом виде, если есть подтвержденный аккаунт в системе госуслуг. Порядок получения в таком случае документа по форме АДИ-РЕГ не отличается от обычного.

Восстановление СНИЛС ребенка

Мы уже писали выше, при утере зеленой карточки СНИЛС новая карточка не выдается с 2019 года. Это касается и СНИЛС несовершеннолетних.

Вместо этого на ребенка можно получить уведомление нового образца, которое будет аналогично старой зеленой карточке. Это могут сделать его родители (иные законные представители), если ребенку еще не исполнилось 14 лет. Дети старше 14 лет могут обратиться в СФР самостоятельно.

Обращаться в СФР или МФЦ лично нужно только в том случае, если найти СНИЛС не удалось найти или нужен бумажный документ. Для оказания государственных услуг наличие бумажного документа не требуется, важно знать номер СНИЛС.

Если СНИЛС оформляется в первый раз на ребенка, то для его получения без посещения офиса СФР нужно направить в пенсионный фонд анкету.Сделать это можно через кадровую службу работодателя или единый портал госуслуг, скачав бланк анкеты на портале госуслуг в разделе «Жизненные ситуации – Рождение ребенка – Получение СНИЛС ребенка».

Заполненную анкету можно направить любым удобным способом в орган СФР.

Стоимость восстановления СНИЛС при утрате

Уведомление по форме АДИ-РЕГ (цифровой СНИЛС) восстанавливается исключительно бесплатно.

В интернете множество сайтов, маскирующихся под государственные, которые предлагают восстановить СНИЛС за деньги. Будьте осторожны, это мошенники! Проверяйте домен сайта, через который собираетесь переоформлять СНИЛС.

Срок получения нового СНИЛС

Время восстановления СНИЛС зависит от того, какой способ получения был выбран.

Если СНИЛС получают через работодателя, то он в течение двух недель с момента получения заявления обязан отправить данные и заполненную анкету в территориальный орган СФР. Уведомление, содержащее СНИЛС, сформируют в течение пяти дней, после чего передадут работодателю, который, в свою очередь, выдаст его работнику.

Если выбран способ самостоятельного обращения в СФР или МФЦ, то уведомление может оформляться до пяти рабочих дней. Но, как правило, его можно получить уже в день обращения. Если нет желания ждать, то лучше обращаться за получением СНИЛС самостоятельно.