Считаем и платим зарплатные налоги за январь: пример и образец

Пример
Оклад сотрудника компании – 115 000 руб.
27 января – срок выплаты аванса (46 000 руб. минус НДФЛ)
10 февраля – срок выплаты зарплаты за январь (69 000 руб. минус НДФЛ).
Стандартный вычет по НДФЛ – 1 400 руб. на одного ребенка.
Тариф взносов на травматизм – 0,2%.
Расчет НДФЛ
Смотрите расчет НДФЛ в таблице.
Зарплата за 2-ую половину января
Зарплата за 2-ую половину января
Размер дохода
46 000
69 000
Дата получения дохода
27.01.2023
10.02.2023
Стандартный вычет
1 400
1 400
НДФЛ
(46 000 – 1 400) х 13% = 5 798
(115 000 – 2 800) х 13% – 5 798 = 8 788
Месяц получения дохода для справки (бывшей 2-НДФЛ)
Январь 2023
Февраль 2023
Срок сдачи уведомления на НДФЛ
27.02.2023
Код периода в уведомлении
21/02
Срок уплаты НДФЛ
28.02.2023
Расчет взносов
Тариф взносов для малого бизнеса – 15% с выплат свыше МРОТ. На выплаты в пределах МРОТ тариф составляет 30%.
МРОТ на 01.01.2023 составляет 16 242 руб.
Зарплата за январь в пределах МРОТ
Зарплата за январь свыше МРОТ
Итого
Начислено
16 242,00
98 758,00
115 000,00
Тариф взносов
30%
15%
-
Сумма взносов
4 872,60
14 813,70
19 686,30
Срок сдачи уведомления
–
–
27.02.2023
Код периода в уведомлении
–
–
21/01
Срок уплаты взносов
–
–
28.02.2023
Тариф взносов в СФР
–
–
0,2%
Сумма взносов в СФР
–
–
230,00
Срок уплаты взносов в СФР
–
–
15.02.2023
Платим на ЕНП и составляем уведомление
Так как выплата аванса и второй части зарплаты пришлись в период с 23.01.2023 по 22.02.2023, НДФЛ с них войдет в одно уведомление по сроку 27.02.2023.
В этом же уведомлении будут и страховые взносы.
Взносы на травматизм в уведомление не включают. Они не входят в ЕНП, так как администрируются не налоговой службой, а новым Соцфондом (СФР).
Смотрите образец уведомления из нашего примера.
Платить и НДФЛ, и страховые взносы, надо на ЕНП одной платежкой.
- Получатель (для всей страны) – УФК по Тульской области.
- Статус плательщика – 01.
- КБК – 18201061201010000510.
- ОКТМО, период – 0.
Смотрите образец платежки
Платим взносы по травматизму
Взносы по травматизму надо платить в отделение СФР по вашему региону. Ревизиты можно найти на сайте СФР.
- Статус плательщика – 08.
- КБК – 79710212000061000160.
- ОКТМО – свой.
- Период – 0.
Смотрите образец платежки
Платим платежками без уведомления
В 2023 году в переходный период можно вместо уведомлений использовать платежки со статусом 02, с КБК, ОКТМО и периодом.
В этом случае на каждый налог будет отдельная платежка:
- НДФЛ с КБК 18210102010011000110 и кодом периода МС.02.2023
- Страховые взносы с КБК 18210201000011000160 и кодом периода МС.01.2023
Вот образец платежки по НДФЛ
Вот образец платежки по страховым взносам