Считаем и платим зарплатные налоги за январь: пример и образец

Пример

Оклад сотрудника компании – 115 000 руб.

27 января – срок выплаты аванса (46 000 руб. минус НДФЛ)

10 февраля – срок выплаты зарплаты за январь (69 000 руб. минус НДФЛ).

Стандартный вычет по НДФЛ – 1 400 руб. на одного ребенка.

Тариф взносов на травматизм – 0,2%.

Расчет НДФЛ

Смотрите расчет НДФЛ в таблице.

Зарплата за 2-ую половину января Зарплата за 2-ую половину января Размер дохода 46 000 69 000 Дата получения дохода 27.01.2023 10.02.2023 Стандартный вычет 1 400 1 400 НДФЛ (46 000 – 1 400) х 13% = 5 798 (115 000 – 2 800) х 13% – 5 798 = 8 788 Месяц получения дохода для справки (бывшей 2-НДФЛ) Январь 2023 Февраль 2023 Срок сдачи уведомления на НДФЛ 27.02.2023 Код периода в уведомлении 21/02 Срок уплаты НДФЛ 28.02.2023

Расчет взносов

Тариф взносов для малого бизнеса – 15% с выплат свыше МРОТ. На выплаты в пределах МРОТ тариф составляет 30%.

МРОТ на 01.01.2023 составляет 16 242 руб.

Зарплата за январь в пределах МРОТ Зарплата за январь свыше МРОТ Итого Начислено 16 242,00 98 758,00 115 000,00 Тариф взносов 30% 15% - Сумма взносов 4 872,60 14 813,70 19 686,30 Срок сдачи уведомления – – 27.02.2023 Код периода в уведомлении – – 21/01 Срок уплаты взносов – – 28.02.2023 Тариф взносов в СФР – – 0,2% Сумма взносов в СФР – – 230,00 Срок уплаты взносов в СФР – – 15.02.2023

Платим на ЕНП и составляем уведомление

Так как выплата аванса и второй части зарплаты пришлись в период с 23.01.2023 по 22.02.2023, НДФЛ с них войдет в одно уведомление по сроку 27.02.2023. В этом же уведомлении будут и страховые взносы.

Взносы на травматизм в уведомление не включают. Они не входят в ЕНП, так как администрируются не налоговой службой, а новым Соцфондом (СФР).

Смотрите образец уведомления из нашего примера.

Платить и НДФЛ, и страховые взносы, надо на ЕНП одной платежкой.

Получатель (для всей страны) – УФК по Тульской области.

Статус плательщика – 01.

КБК – 18201061201010000510.

ОКТМО, период – 0.

Смотрите образец платежки

Платим взносы по травматизму

Взносы по травматизму надо платить в отделение СФР по вашему региону. Ревизиты можно найти на сайте СФР.

Статус плательщика – 08.

КБК – 79710212000061000160.

ОКТМО – свой.

Период – 0.

Смотрите образец платежки

Платим платежками без уведомления

В 2023 году в переходный период можно вместо уведомлений использовать платежки со статусом 02, с КБК, ОКТМО и периодом.

В этом случае на каждый налог будет отдельная платежка:

НДФЛ с КБК 18210102010011000110 и кодом периода МС.02.2023

Страховые взносы с КБК 18210201000011000160 и кодом периода МС.01.2023

Вот образец платежки по НДФЛ

Вот образец платежки по страховым взносам