Зарплата

Считаем и платим зарплатные налоги за январь: пример и образец

В 2023 году при расчете зарплатных налогов и их уплате много изменений из-за ведения ЕНП и объединения фондов в один СФР. Рассмотрим на конкретном примере для малого бизнеса, как считать налоги и платить их.

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Считаем и платим зарплатные налоги за январь: пример и образец
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Пример

Оклад сотрудника компании – 115 000 руб.

27 января – срок выплаты аванса (46 000 руб. минус НДФЛ)

10 февраля – срок выплаты зарплаты за январь (69 000 руб. минус НДФЛ).

Стандартный вычет по НДФЛ – 1 400 руб. на одного ребенка.

Тариф взносов на травматизм – 0,2%.

Расчет НДФЛ

Смотрите расчет НДФЛ в таблице.

 

Зарплата за 2-ую половину января

Зарплата за 2-ую половину января

Размер дохода

46 000

69 000

Дата получения дохода

27.01.2023

10.02.2023

Стандартный вычет

1 400

1 400

НДФЛ

(46 000 – 1 400) х 13% = 5 798

(115 000 – 2 800) х 13% – 5 798 = 8 788

Месяц получения дохода для справки (бывшей 2-НДФЛ)

Январь 2023

Февраль 2023

Срок сдачи уведомления на НДФЛ

27.02.2023

Код периода в уведомлении

21/02

Срок уплаты НДФЛ

28.02.2023

Расчет взносов

Тариф взносов для малого бизнеса – 15% с выплат свыше МРОТ. На выплаты в пределах МРОТ тариф составляет 30%.

МРОТ на 01.01.2023 составляет 16 242 руб.

 

Зарплата за январь в пределах МРОТ

Зарплата за январь свыше МРОТ

Итого

Начислено

16 242,00

98 758,00

115 000,00

Тариф взносов

30%

15%

-

Сумма взносов

4 872,60

14 813,70

19 686,30

Срок сдачи уведомления

 

27.02.2023

Код периода в уведомлении

21/01

Срок уплаты взносов

28.02.2023

Тариф взносов в СФР

0,2%

Сумма взносов в СФР

230,00

Срок уплаты взносов в СФР

15.02.2023

Платим на ЕНП и составляем уведомление

Так как выплата аванса и второй части зарплаты пришлись в период с 23.01.2023 по 22.02.2023, НДФЛ с них войдет в одно уведомление по сроку 27.02.2023.

В этом же уведомлении будут и страховые взносы.

Взносы на травматизм в уведомление не включают. Они не входят в ЕНП, так как администрируются не налоговой службой, а новым Соцфондом (СФР).

Смотрите образец уведомления из нашего примера.

5

Платить и НДФЛ, и страховые взносы, надо на ЕНП одной платежкой.

  • Получатель (для всей страны) – УФК по Тульской области.
  • Статус плательщика – 01.
  • КБК – 18201061201010000510.
  • ОКТМО, период – 0.

Смотрите образец платежки

2

Платим взносы по травматизму

Взносы по травматизму надо платить в отделение СФР по вашему региону. Ревизиты можно найти на сайте СФР.

  • Статус плательщика – 08.
  • КБК – 79710212000061000160.
  • ОКТМО – свой.
  • Период – 0.

Смотрите образец платежки

5

Платим платежками без уведомления

В 2023 году в переходный период можно вместо уведомлений использовать платежки со статусом 02, с КБК, ОКТМО и периодом.

В этом случае на каждый налог будет отдельная платежка:

  • НДФЛ с КБК 18210102010011000110 и кодом периода МС.02.2023
  • Страховые взносы с КБК 18210201000011000160 и кодом периода МС.01.2023

Вот образец платежки по НДФЛ

3

Вот образец платежки по страховым взносам

7

Зарплата

Считаем и платим зарплатные налоги за январь: пример и образец

В 2023 году при расчете зарплатных налогов и их уплате много изменений из-за ведения ЕНП и объединения фондов в один СФР. Рассмотрим на конкретном примере для малого бизнеса, как считать налоги и платить их.

Считаем и платим зарплатные налоги за январь: пример и образец

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