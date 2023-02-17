Каков алгоритм оформления налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку

Согласно подп. 3 и подп. 4 п. 1 ст. 220 НК налогоплательщик имеет право на получение имущественных налоговых вычетов:
в размерефактически произведенных расходов на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилья, общий размер такого вычета не может превышать 2 000 000 руб. (первый абзац подп. 1 п. 3 ст. 220 НК);
в сумме фактически произведенных расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на эти цели, общая сумма этого вычета также ограничена – не более 3 000 000 руб (п. 4 ст. 220 НК).
Право налогоплательщика на данные имущественные вычеты возникает (подп. 7 п. 3 ст. 220 НК, подп. 6 п. 3 ст. 220 НК, п. 4 ст. 220 НК):
при приобретении прав на квартиру (долю) в строящемся доме возникает с момента подписания акта приема-передачи;
при приобретении прав на квартиру (долю) в построенном доме (на вторичном рынке жилья) с момента регистрации права собственности.
Отметим, что НК не определяет очередности принятия расходов для вычета.
Поэтому налогоплательщик может уменьшить налоговую базу сначала на стоимость жилья, а потом на сумму уплаченных процентов, или наоборот, или сделать это одновременно (письма Минфина от 20.08.2009 № 03-04-05-01/650, от 11.06.2009 № 03-04-05-01/449, ФНС от 31.01.2008 № 04-2-03/0424).
Обычно на практике используется второй вариант, так как он менее трудоемкий.
Имущественные налоговые вычеты на покупку жилья и по процентам могут предоставляться:
до окончания соответствующего налогового периода (в этом случае вычет предоставляется работодателем) (за исключением работодателей, применяющих АУСН) (п. 8 ст. 220 НК).
по окончании соответствующего налогового периода после подачи налогоплательщиком налоговой декларации по НДФЛ, если иное не предусмотрено ст. 220 НК и абзацами третьим-пятым п. 4 ст. 229 НК (в этом случае денежные средства перечисляются налогоплательщику непосредственно налоговым органом, п. 7 ст. 220 НК).
Получение вычетов через работодателя
При выборе этого способа следует учитывать, что вычеты на покупку жилья и по процентам могут быть получены как у одного работодателя (по основному месту работы), так и у нескольких работодателей сразу (во всех организациях, где человек работает по совместительству).
Следует обратить внимание, что речь идет именно о работодателях (т.е. о физических либо юридических лицах (организациях), вступивших с работником в трудовые отношения, смотрите ст. 20 ТК).
Возможность предоставления вычетов налоговыми агентами, работодателями не являющимися (например, заказчик по гражданско-правовому договору), НК не предусмотрена (смотрите письма Минфина от 01.12.2016 № 03-04-05/71165, от 11.03.2015 № 03-04-05/12835, от 05.11.2014 № 03-04-06/55651 и др).
Исключение – признание отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями на основании положений ст. 19.1 ТК (письмо ФНС от 07.03.2017 № БС-4-11/4076@).
Для того чтобы получить вычет через работодателя, предварительно нужно обратиться в ИФНС (абзац первый п. 8 ст. 220 НК), куда предоставить:
документы, подтверждающие право на вычет (перечислены в подп. 6 п. 3 ст. 220 НК);
заявление о подтверждении права на получение вычета.
Заявление можно заполнить в онлайн-режиме на сайте ФНС в «Личном кабинете налогоплательщика» и направить его в ИФНС в электронном виде с приложением необходимых документов (смотрите письмо ФНС от 31.03.2020 № БС-3-11/2641@).
В течение 30 календарных дней налоговый орган рассмотрит данное заявление и, если все в порядке, направит в адрес работодателя документ, подтверждающий право сотрудника на вычет.
О принятом решении (возможен вычет или нет) также будет сообщено и самому сотруднику, налоговый орган сделает это через «Личный кабинет налогоплательщика» или по почте (в случае, если доступ к «Личному кабинету налогоплательщика» у человека отсутствует).
Кроме того, необходимо передать работодателю заявление на предоставление вычета.
Важно учитывать, что такое заявление работодателю предоставляется исключительно в письменной форме. Направить его в электронном виде нельзя, причем даже в том случае, если электронная форма заявления будет подписана квалифицированной электронной подписью налогоплательщика (смотрите письмо Минфина от 03.05.2017 № 03-04-06/27013).
При таком способе получения вычета ежемесячно удерживаемая работодателем сумма НДФЛ уменьшается (или НДФЛ не исчисляется вообще), а сумма заработной платы, получаемой «на руки», соответственно увеличивается.
Право на вычет учитывается работодателем сразу при ежемесячном расчете НДФЛ (п. 3 ст. 226, п. 3 ст. 210 НК).
При этом, если обращение к работодателю происходит не в январе, а в одном из последующих месяцев календарного года, работодатель все равно должен будет рассчитывать налог с применением вычета за весь истекший с начала года период (смотрите письмо Минфина от 06.03.2020 № 03-04-05/16897).
Получение вычетов через налоговый орган
Через налоговый орган вычет может быть получен только после окончания календарного года, в котором возникло право на него (п. 7 ст. 220 НК), и не ранее завершения камеральной проверки декларации по форме 3-НДФЛ.
При получении вычета данным способом излишне удержанная в течение года сумма НДФЛ (налог рассчитывался работодателем без учета права на вычет) возвращается на счет налогоплательщика налоговым органом.
Налоговые вычеты на покупку жилья и по процентам, право на которые возникло с 1 января 2020 года, могут быть предоставлены налоговым органом в упрощенном порядке на основании заявления без подачи налоговой декларации и подтверждающих документов (п. 8.1 ст. 220 НК, ст. 221.1 НК, смотрите также письмо ФНС от 05.05.2021 № ПА-4-11/6227@, информацию ФНС от 20.04.2021).
Для получения вычета таким способом нужно подать через личный кабинет налогоплательщика (ЛКН) заявление о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке, где для возврата денежных средств достаточно указать реквизиты счета в банке.
Подать такое заявление можно по окончании налогового периода (календарного года) не более чем за три года, предшествующие году его подачи (п. 2 ст. 221.1 НК).
Обращаем внимание, что этот способ не стоит применять, если в налоговом периоде (календарном году) у налогоплательщика возникает право одновременно на несколько видов налоговых вычетов.
Если упрощенный способ получения вычета не подходит, то по окончании года, в котором возникло право на вычет, в налоговый орган по месту жительства следует представить (подп. 6 п. 3 ст. 220, п. 4 ст. 220, п. 7 ст. 220, п. 6 ст. 78):
документы, подтверждающие право на вычет;
декларация по форме 3-НДФЛ.
Представлять в налоговый орган заявление с просьбой предоставить вычет нет необходимости. Для вычета достаточно указания его в декларации.
Кроме того, начиная с 2020 года не нужно предоставлять в налоговый орган отдельное заявление о возврате налога, теперь это заявление включено в форму декларации 3-НДФЛ.
За периоды до 2020 года заявление на возврат налога оформлялось по отдельной форме (смотрите приказ ФНС от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@).
Налоговый орган проверит полученные документы (максимальный срок проверки – 3 месяца со дня получения декларации – п. 2 ст. 88 НК). Если проверка пройдет успешно, излишне уплаченная сумма НДФЛ будет перечислена на банковский счет (максимальный срок для возврата (перечисления денег) – 1 месяц со дня окончания проверки декларации (п. 6 ст. 78 НК).
Декларацию и все прилагающиеся к ней документы и заявления можно отправить в инспекцию:
лично;
по почте, в этом случае необходимо оформить к письму опись вложений;
в электронном виде, через Личный кабинет налогоплательщика. Это самый удобный, надежный и быстрый способ подачи декларации;
через МФЦ (с 2020 года – п. 4 ст. 80 НК).
Для удобства заполнения формы 3-НДФЛ можно использовать программу «Декларация», размещенную и доступную для скачивания на официальном сайте ФНС (все сервисы, далее – «Программные средства», далее – «Декларация»), позволяющую автоматически формировать нужные листы формы 3-НДФЛ.
В процессе заполнения данных программа автоматически проверяет их корректность и рассчитывает необходимые показатели, проверяет правильность исчисления вычетов и суммы налога, что уменьшает вероятность появления ошибки, а также формирует документ для предоставления в налоговый орган.
Кроме того, декларацию можно заполнить в онлайн-режиме через сервис «Личный кабинет налогоплательщика», в этом случае программное обеспечение автоматически переносит в декларацию персональные сведения о налогоплательщике, суммы полученного им дохода и уплаченного НДФЛ, что позволяет избежать ошибок при заполнении декларации (письмо ФНС 02.06.2020 № БС-3-11/4224).