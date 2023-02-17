Каков алгоритм оформления налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку

Согласно подп. 3 и подп. 4 п. 1 ст. 220 НК налогоплательщик имеет право на получение имущественных налоговых вычетов:

в размере фактически произведенных расходов на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилья, общий размер такого вычета не может превышать 2 000 000 руб. (первый абзац подп. 1 п. 3 ст. 220 НК);

в сумме фактически произведенных расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на эти цели, общая сумма этого вычета также ограничена – не более 3 000 000 руб (п. 4 ст. 220 НК).

Право налогоплательщика на данные имущественные вычеты возникает (подп. 7 п. 3 ст. 220 НК, подп. 6 п. 3 ст. 220 НК, п. 4 ст. 220 НК):

при приобретении прав на квартиру (долю) в строящемся доме возникает с момента подписания акта приема-передачи;

при приобретении прав на квартиру (долю) в построенном доме (на вторичном рынке жилья) с момента регистрации права собственности.

Отметим, что НК не определяет очередности принятия расходов для вычета.

Обычно на практике используется второй вариант, так как он менее трудоемкий.

Имущественные налоговые вычеты на покупку жилья и по процентам могут предоставляться:

Получение вычетов через работодателя

При выборе этого способа следует учитывать, что вычеты на покупку жилья и по процентам могут быть получены как у одного работодателя (по основному месту работы), так и у нескольких работодателей сразу (во всех организациях, где человек работает по совместительству).

Следует обратить внимание, что речь идет именно о работодателях (т.е. о физических либо юридических лицах (организациях), вступивших с работником в трудовые отношения, смотрите ст. 20 ТК).

Возможность предоставления вычетов налоговыми агентами, работодателями не являющимися (например, заказчик по гражданско-правовому договору), НК не предусмотрена (смотрите письма Минфина от 01.12.2016 № 03-04-05/71165, от 11.03.2015 № 03-04-05/12835, от 05.11.2014 № 03-04-06/55651 и др).

Для того чтобы получить вычет через работодателя, предварительно нужно обратиться в ИФНС (абзац первый п. 8 ст. 220 НК), куда предоставить:

документы, подтверждающие право на вычет (перечислены в подп. 6 п. 3 ст. 220 НК);

заявление о подтверждении права на получение вычета.

Заявление можно заполнить в онлайн-режиме на сайте ФНС в «Личном кабинете налогоплательщика» и направить его в ИФНС в электронном виде с приложением необходимых документов (смотрите письмо ФНС от 31.03.2020 № БС-3-11/2641@).

В течение 30 календарных дней налоговый орган рассмотрит данное заявление и, если все в порядке, направит в адрес работодателя документ, подтверждающий право сотрудника на вычет.

О принятом решении (возможен вычет или нет) также будет сообщено и самому сотруднику, налоговый орган сделает это через «Личный кабинет налогоплательщика» или по почте (в случае, если доступ к «Личному кабинету налогоплательщика» у человека отсутствует).

Кроме того, необходимо передать работодателю заявление на предоставление вычета.

Важно учитывать, что такое заявление работодателю предоставляется исключительно в письменной форме. Направить его в электронном виде нельзя, причем даже в том случае, если электронная форма заявления будет подписана квалифицированной электронной подписью налогоплательщика (смотрите письмо Минфина от 03.05.2017 № 03-04-06/27013).

При таком способе получения вычета ежемесячно удерживаемая работодателем сумма НДФЛ уменьшается (или НДФЛ не исчисляется вообще), а сумма заработной платы, получаемой «на руки», соответственно увеличивается.

Право на вычет учитывается работодателем сразу при ежемесячном расчете НДФЛ (п. 3 ст. 226, п. 3 ст. 210 НК).

При этом, если обращение к работодателю происходит не в январе, а в одном из последующих месяцев календарного года, работодатель все равно должен будет рассчитывать налог с применением вычета за весь истекший с начала года период (смотрите письмо Минфина от 06.03.2020 № 03-04-05/16897).

Получение вычетов через налоговый орган

Через налоговый орган вычет может быть получен только после окончания календарного года, в котором возникло право на него (п. 7 ст. 220 НК), и не ранее завершения камеральной проверки декларации по форме 3-НДФЛ.

При получении вычета данным способом излишне удержанная в течение года сумма НДФЛ (налог рассчитывался работодателем без учета права на вычет) возвращается на счет налогоплательщика налоговым органом.

Налоговые вычеты на покупку жилья и по процентам, право на которые возникло с 1 января 2020 года, могут быть предоставлены налоговым органом в упрощенном порядке на основании заявления без подачи налоговой декларации и подтверждающих документов (п. 8.1 ст. 220 НК, ст. 221.1 НК, смотрите также письмо ФНС от 05.05.2021 № ПА-4-11/6227@, информацию ФНС от 20.04.2021).

Для получения вычета таким способом нужно подать через личный кабинет налогоплательщика (ЛКН) заявление о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке, где для возврата денежных средств достаточно указать реквизиты счета в банке.

Подать такое заявление можно по окончании налогового периода (календарного года) не более чем за три года, предшествующие году его подачи (п. 2 ст. 221.1 НК).

Обращаем внимание, что этот способ не стоит применять, если в налоговом периоде (календарном году) у налогоплательщика возникает право одновременно на несколько видов налоговых вычетов.

Если упрощенный способ получения вычета не подходит, то по окончании года, в котором возникло право на вычет, в налоговый орган по месту жительства следует представить (подп. 6 п. 3 ст. 220, п. 4 ст. 220, п. 7 ст. 220, п. 6 ст. 78):

документы, подтверждающие право на вычет;

декларация по форме 3-НДФЛ.

Представлять в налоговый орган заявление с просьбой предоставить вычет нет необходимости. Для вычета достаточно указания его в декларации.

Кроме того, начиная с 2020 года не нужно предоставлять в налоговый орган отдельное заявление о возврате налога, теперь это заявление включено в форму декларации 3-НДФЛ.

За периоды до 2020 года заявление на возврат налога оформлялось по отдельной форме (смотрите приказ ФНС от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@).

Налоговый орган проверит полученные документы (максимальный срок проверки – 3 месяца со дня получения декларации – п. 2 ст. 88 НК). Если проверка пройдет успешно, излишне уплаченная сумма НДФЛ будет перечислена на банковский счет (максимальный срок для возврата (перечисления денег) – 1 месяц со дня окончания проверки декларации (п. 6 ст. 78 НК).

Декларацию и все прилагающиеся к ней документы и заявления можно отправить в инспекцию:

лично;

по почте, в этом случае необходимо оформить к письму опись вложений;

в электронном виде, через Личный кабинет налогоплательщика. Это самый удобный, надежный и быстрый способ подачи декларации;

через МФЦ (с 2020 года – п. 4 ст. 80 НК).

Для удобства заполнения формы 3-НДФЛ можно использовать программу «Декларация», размещенную и доступную для скачивания на официальном сайте ФНС (все сервисы, далее – «Программные средства», далее – «Декларация»), позволяющую автоматически формировать нужные листы формы 3-НДФЛ.

В процессе заполнения данных программа автоматически проверяет их корректность и рассчитывает необходимые показатели, проверяет правильность исчисления вычетов и суммы налога, что уменьшает вероятность появления ошибки, а также формирует документ для предоставления в налоговый орган.

Кроме того, декларацию можно заполнить в онлайн-режиме через сервис «Личный кабинет налогоплательщика», в этом случае программное обеспечение автоматически переносит в декларацию персональные сведения о налогоплательщике, суммы полученного им дохода и уплаченного НДФЛ, что позволяет избежать ошибок при заполнении декларации (письмо ФНС 02.06.2020 № БС-3-11/4224).