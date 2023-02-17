Новый ФСБУ в 2023 году: что нужно знать

Переходный период по ФСБУ

Применяется стандарт только для организаций из коммерческой сферы, бюджетники не используют ФСБУ, у них есть собственные особые стандарты, в частности федеральный стандарт «Нематериальные активы» (утв. Приказом Минфина от 15 ноября 2019 г. № 181н).

Обязательным стандарт по НМА станет с 2024 года, но уже с 2022 года многие компании начали его применять, наряду с другими ФСБУ.

С 1 января 2024 года с началом обязательного применения ФСБУ 14/2022 утратит силу ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

Обратите внимание! Если ваша организация применяет ФСБУ 14/2022 уже сейчас – досрочно, то в этом случае вам необходимо (если вы еще этого не сделали) начать применять и стандарт «Капитальные вложения».

Сейчас, в 2023 году, компании уже могут применять в своей работе (или даже обязаны) целых шесть ФСБУ:

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Изменение учетной политики

В самом начале применения ФСБУ 14/2022 необходимо провести корректировку стоимости отдельных объектов.

Если до начала применения ФСБУ объект учитывался как НМА и относится к НМА по новому стандарту, то необходимо на начало отчетного периода определить оставшийся срок полезного использования и ликвидационную стоимость. Изменения, связанные с корректировкой стоимости отражаются через изменения оценочных значений.

Если раньше объект не учитывался как НМА, а по новому стандарту относится к нематериальным активам, то на начало отчетного периода нужно перевести объект в НМА.

Первоначальной стоимостью таких объектов будет балансовая стоимость. Потребуется определить СПИ и способ амортизации, а также ликвидационную стоимость объекта. Корректировки отражаются в бухгалтерском учете через изменения оценочных значений.

Если объект учитывали как НМА, но по ФСБУ 14/2022 он не является нематериальным активом, то на начало отчетного периода нужно списать балансовую стоимость объекта за счет нераспределенной прибыли, либо объект будет переквалифицирован в другой вид актива.

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Подробно, какие изменения необходимо внести в учетную политику в 2023 году, мы разобрали на вебинаре Учетная политика 2023: что внести из-за ЕНП и ФСБУ

Несмотря на то, что УП должна быть уже готова к началу нового года, многие формируют ее по факту, уже в процессе работы (задним числом). А с учетом того, что с 2023 года бухгалтерам приходится разбираться еще и с ЕНП, то удобство и необходимость изменений в учетной политике «прощупывается» исключительно на практике.

На вебинаре мы в частности рассмотрели, что учесть организациям на УСН и как сблизить бухгалтерский и налоговый учет.

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

Что относится к НМА по новому стандарту:

актив не имеет материально-вещественной формы;

используется в обычной хозяйственной деятельности, для нужд управления, а в случае НКО – для достижения целей, ради которых она была создана;

период использования актива – более 12 месяцев (или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев);

НМА способен приносить доход, при этом у компании есть определенные права на актив (исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами или другими правовыми документами) и она может ограничить доступ иных лиц к использованию таких прав;

актив можно идентифицировать, отделить от других.

Обратите внимание, что ничего не говорится о стоимости актива. В целях отнесения к НМА в бухгалтерском учете ограничения нет. В НУ минимальная стоимость для отнесения объекта к НМА – 100 000 рублей (см. статью 256 НК ).

Примеры НМА:

средства индивидуализации организации (к примеру, логотип, торговая марка), при этом, если они созданы силами самой компании, то признаются текущими расходами, а не НМА;

лицензии на право осуществления деятельности.

, как это было ранее в соответствии с ПБУ. Вместо нее теперь появилось понятие – гудвил. Особенности такого актива установлены МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов».

Также к НМА не относятся:

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые организация реализует / создает в ходе обычной своей деятельности (к примеру, рекламное агентство, которое создает товарные знаки, бренды и логотипы не учитывает их как НМА);

права, возникающие в результате аренды;

интеллектуальные и деловые качества персонала, его квалификация и способность к труду;

информация о контрагентах организации, созданная самой компанией (например, это могут быть базы данных в CRM, сведения и статистические данные о покупателях, базы контактов и т.п.);

материальные носители, учитываемые отдельно от результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (например, программа, записанная на флэшку – НМА, а сама флэшка – нет), но решение об отдельном учете принимает сама организация;

ряд других активов.

Оценка объекта НМА

По аналогии с ОС, НМА оценивают по первоначальной стоимости. Она рассчитывается, как совокупность капитальных вложений, связанных с этим активом и осуществленных до того, как объект НМА был признана в бухгалтерском учете.

Возвращаясь к материальным носителям – они могут учитываться в первоначальной стоимости НМА, но если организация примет решение учитывать их отдельно, то их стоимость должна быть исключена из первоначальной стоимости НМА.

В дальнейшем объект может учитываться по первоначальной стоимости и она не будет меняться (за исключением особых случаев), или по переоцененной стоимости – тогда объект необходимо будет переоценивать.

В учетной политике необходимо определить – к какой группе НМА какой способ оценки будет применяться.

Переоценку необходимо проводить, ориентируясь на международный стандарт – МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

В балансе нематериальные активы нужно отражать по балансовой стоимости. Она рассчитывается как разница между первоначальной (переоцененной, если происходила переоценка) стоимостью и суммой амортизации и обесценения.

Об учете НМА пользователи «Клерка» часто спрашивают в Консультациях – этот сервис один из составляющих подписки Клерк.Премиум. В Консультациях отвечают на вопросы эксперты. Вот подборка вопросов, на которые уже даны ответы:

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Срок полезного использования (СПИ)

СПИ определяют отдельно для каждого объекта НМА, при этом ориентироваться нужно на:

срок действия прав на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации;

срок действия лицензии;

ожидаемый период использования объекта (исходя из договорных и иных ограничений, намерений по сроку использования объекта);

моральное устаревание;

другие факторы.

Амортизация НМА

Амортизация начисляется все время пользования объектом и не приостанавливается даже на время, когда НМА временно не используют.в том случае, когда ликвидационная стоимость объекта НМА становится равной или превышает его балансовую стоимость.

Ликвидационная стоимость – новое понятие (в ПБУ оно отсутствовало), это предполагаемый доход, который организация могла бы получить при выбытии НМА за минусом расходов на выбытие. При этом считается, что надо рассматривать НМА так, как будто его СПИ уже закончился и объект имеет соответствующее состояние (это как с ОС – представляем, что мы используем объект ОС, например, 5 лет и он имеет определенный износ и характеристики).

Если ликвидационная стоимость станет меньше балансовой, начисление амортизации нужно возобновить.

Как правило, ликвидационную стоимость принимают равной нулю, кроме случаев, когда в конце срока использования НМА должно выкуплено другим юрлицом в соответствии с договором, есть активный спрос на объект НМА и используя данные рынка можно определить ликвидационную стоимость или активный рынок и спрос на НМА с высокой вероятностью может возникнуть в конце СПИ объекта.

Для проведения переоценки НМА можно обратиться в стороннюю компанию, которая занимается оценкой имущества и других активов. В нашем Рейтинге компаний представлены такие организации.

Списание объекта НМА

Объект НМ может списан при окончании срока полезного использования, если он способен приносить доход, морально устарел, прав на объект НМА были переданы другой организации и т.д.

Что еще нового в ФСБУ?

Минфин разрабатывает новый ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация», который по плану должен будет вступить в силу с 2025 года. Сейчас для инвентаризации стандарта нет, при ее проведении используются методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49 . Принятие нового стандарта – еще один шаг по приближению российских стандартов к международным.

А вот мнения о стандарте от пользователя и эксперта «Клерка»:

Если вы ведете учет НМА – поделитесь в комментариях применяете ли новый стандарт или нет и почему. Расскажите о своем опыте работы с НМА и сложностях учета.

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