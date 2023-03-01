«Ночной бухгалтер». Собрали в бюджет много налогов и запустили мегаудобный ЕНС: Егоров рассказал, как классно налоговики поработали за последний год

Сам себя не похвалишь...

Судите сами, вот что удалось налоговикам за 2022й год, по словам Егорова:

налогов собрали на 18% больше, чем в 2021 году;

запустили электронную регистрацию бизнеса;

НДС возмещают быстрее;

вычеты по НДФЛ предоставляются проще;

отменили декларацию по налогу на имущество, которое облагается по кадастровой стоимости;

и конечно, запустили ЕНС.

Последнее, кстати, вообще песня. Как сказал Егоров, ЕНП заменил 1200 КБК и 20 тысяч ОКТМО!

Говорят читатели Мы бы хотели прокомментировать, но бухгалтеры уже все сделали сами: «Товарищ Егоров что, всерьёз считает, что каждый налогоплательщик рассылал платежки на все 1200 кбк и 20000 октмо?!» «А можно и нам в Ваш „Новый дивный мир“?» Некоторые уже рецептик готовят: «Надо пойти купить глицину, аскорбинку, супрастину, травок побольше ... чтобы подготовиться к возможному повторению.. а то крыша дело такое.... подъедет посильнее и всё» Поделиться мнениями про ЕНП, ЕНС и другие грандиозные достижения ФНС – а заодно научиться с ними жить можно на «Клерк.Конференции» 14 марта: здесь все подробности.

Про корни и истоки

Закон о том, что иностранные слова нельзя использовать в официальной речи, если нет их аналогов в русском языке, подписал Путин.

Слово «аналог», кстати, в законе так и написано. Мы узнали происхождение слова:

«Происходит от др. -греч. ἀνάλογος „соответствующий; соответственный“ и ἀναλογία „пропорция, соразмерность, аналогия“, из ἀνά „вверху, вверх, обратно“ + λογία „сбор пожертвований, подаяний“ от др. -греч.»

Как сэкономить деньги на ЭТрН и застраховать себя от потерь документов Перевозочные документы в «цифре» – тренд 2023 года. Эксперты в один голос говорят: Переход на ЭТрН в 4 раза выгоднее, чем оставаться на бумаге. Как безболезненно перейти на «цифру» и сэкономить рассказываем в этой статье. Подарок всем: забирайте образец нового бланка по ЭТрН Забрать бланк бесплатно Реклама: ООО «Э-КОМ», ИНН: 9715218298, erid: LjN8K86Bz

Кстати

С первым днем весны вас, дорогие! И со всеми праздниками, которые отмечаете – с днем кошек, например :)

Вот самая важная новость: с 1 марта можно подать заявление на рассрочку по отсроченным прошлогодним страховым взносам.

Мнение дня

Экспертная статья о том, какие выгоды и какие сложности несет в себе налоговая оговорка: давненько мы об этом не писали.

Пошаговые инструкции

Практическая подборка дня:

Ваша скромная редакция