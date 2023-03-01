«Ночной бухгалтер». Собрали в бюджет много налогов и запустили мегаудобный ЕНС: Егоров рассказал, как классно налоговики поработали за последний год

Сам себя не похвалишь...
Судите сами, вот что удалось налоговикам за 2022й год, по словам Егорова:
- налогов собрали на 18% больше, чем в 2021 году;
- запустили электронную регистрацию бизнеса;
- НДС возмещают быстрее;
- вычеты по НДФЛ предоставляются проще;
- отменили декларацию по налогу на имущество, которое облагается по кадастровой стоимости;
- и конечно, запустили ЕНС.
Последнее, кстати, вообще песня. Как сказал Егоров, ЕНП заменил 1200 КБК и 20 тысяч ОКТМО!
Говорят читатели
Мы бы хотели прокомментировать, но бухгалтеры уже все сделали сами:
«Товарищ Егоров что, всерьёз считает, что каждый налогоплательщик рассылал платежки на все 1200 кбк и 20000 октмо?!»
«А можно и нам в Ваш „Новый дивный мир“?»
Некоторые уже рецептик готовят:
«Надо пойти купить глицину, аскорбинку, супрастину, травок побольше ... чтобы подготовиться к возможному повторению.. а то крыша дело такое.... подъедет посильнее и всё»
Поделиться мнениями про ЕНП, ЕНС и другие грандиозные достижения ФНС – а заодно научиться с ними жить можно на «Клерк.Конференции» 14 марта: здесь все подробности.
Про корни и истоки
Закон о том, что иностранные слова нельзя использовать в официальной речи, если нет их аналогов в русском языке, подписал Путин.
Слово «аналог», кстати, в законе так и написано. Мы узнали происхождение слова:
«Происходит от др. -греч. ἀνάλογος „соответствующий; соответственный“ и ἀναλογία „пропорция, соразмерность, аналогия“, из ἀνά „вверху, вверх, обратно“ + λογία „сбор пожертвований, подаяний“ от др. -греч.»
Как сэкономить деньги на ЭТрН и застраховать себя от потерь документов
Перевозочные документы в «цифре» – тренд 2023 года. Эксперты в один голос говорят: Переход на ЭТрН в 4 раза выгоднее, чем оставаться на бумаге.
Как безболезненно перейти на «цифру» и сэкономить рассказываем в этой статье. Подарок всем: забирайте образец нового бланка по ЭТрН
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Кстати
С первым днем весны вас, дорогие! И со всеми праздниками, которые отмечаете – с днем кошек, например :)
Вот самая важная новость: с 1 марта можно подать заявление на рассрочку по отсроченным прошлогодним страховым взносам.
Мнение дня
Экспертная статья о том, какие выгоды и какие сложности несет в себе налоговая оговорка: давненько мы об этом не писали.
Пошаговые инструкции
Практическая подборка дня:
- Как исправлять ошибки в уведомлении и платежке по ЕНП
- Как заполнить декларацию по налогу на имущество за 2022 год
- Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2023 года
Ваша скромная редакция