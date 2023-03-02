Как исправлять ошибки в уведомлении и платежке по ЕНП

Уведомление или платежка? Особенности переходного периода

Порядок уплаты обязательных платежей в 2023 году предполагает направление в ИФНС уведомлений об исчисленных суммах налога. Этот документ позволяет инспекции узнать, какую сумму налога или сбора нужно списать с ЕНС.

Уведомление подается только в двух случаях:

Если отчетность по этому платежу не предусмотрена. Если срок уплаты наступает раньше срока сдачи декларации.

Например, ИП или ООО на УСН обязаны платить авансовые платежи по итогам первых трех кварталов. Декларация по упрощенке сдается только раз в год, а промежуточной (квартальной) отчетности по УСН не установлено. Значит упрощенцы в I-III кварталах должны сдавать уведомление об исчисленных суммах, чтобы ИФНС знала, сколько денег списать с ЕНС в уплату авансов.

На 2023 год установлен переходный период, при котором ИП и организации могут не подавать уведомление, если платеж был перечислен на конкретный КБК, а не обезличено на ЕНС. Но сделать это могут только те, кто ранее никогда не продавал такого уведомления.

Оплату на конкретный КБК можно провести двумя способами:

Через пополнение ЕНС комбинированным способом.

Оплата производится на общие реквизиты ЕНС, но на конкретный КБК.

По-старому: платежными поручениями.

Оплата налога производится так же, как и раньше: платежками с внесением всех обязательных реквизитов.

Как исправить ошибку в уведомлении

Порядок исправления ошибки, допущенной уведомлении об исчисленных суммах налога, зависит от типа ошибки:

Ошибка в реквизитах документа (ОКТМО, КПП, КБК, налоговый и отчетный периоды).

Ошибка в сумме платежа.

Разъяснения, как исправлять эти ошибки в уведомлении, ФНС привела на своем сайте: на странице, посвященной ЕНС.

Исправление ошибки в реквизитах

Если организация или ИП допустило ошибку в основных реквизитах документа – ОКТМО, КПП, КБК, налоговый и отчетный периоды, нужно составить еще одно уведомление.

На второй странице в блоке «Данные» нужно продублировать старые сведения из первичного уведомления. Для этого заполняются строки 1-3, 5 и 6. Далее, в строке 4 указать сумму «0».

В следующем блоке указать верные данные и поставить в строке 4 сумму платежа из первичного уведомления.

Исправление ошибки в сумме налога

При ошибке в указании суммы платежа нужно в первом блоке указать все основные реквизиты и новую – «верную» сумму. Больше ничего вносить в уведомление не нужно.

Исправление ошибки в платежке

Частая ошибка, которую допускают при подготовке платежных поручений – неверное указание КБК.

Для исправления любой ошибки, допущенной в платежном поручении, необходимо подать уведомление об исчисленных суммах. Да, именно уведомление, а не повторную платежку.

В связи с этим ИП, сдающий в 2023 году вместо уведомлений платежки и допустивший там ошибку, будет вынужден перейти на основной порядок. То есть платить налоги и взносы на ЕНС и сдавать уведомления об исчисленных суммах. Другого варианта исправления ошибки нет. Поэтому рекомендуем внимательно проверять все реквизиты платежного документа перед его оплатой.

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Порядок исправления ошибки в этом случае аналогичен первому варианту:

Если ошибка в реквизитах – указываем старые данные и нулевую сумму налога.

Если ошибка в сумме налога, то просто отражаем новую, корректную сумму платежа.

Нюансы подачи корректирующего уведомления

При подаче уточняющего уведомления необходимо придерживаться следующих правил:

Не нужно дублировать все сведения, отраженные в первичном уведомлении.

В корректирующее уведомление вносятся лишь те данные, по которым допущена ошибка.

Не нужно подавать корректировку, если до нее была подана декларация (расчет).

Если после сдачи ошибочного уведомления была подана декларация или расчет, то корректировка не потребуется. Налоговая возьмет правильные данные из этой отчетности.

Порядок заполнения и сдачи корректирующего уведомления – такой же, как и при подаче первичного документа.

Что касается ответственности, то она не предусмотрена. Если ошибка в уведомлении или платежке не приведет к образованию отрицательного сальдо по ЕНС, то последствий для налогоплательщика не будет.

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